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Königsbrunn verlängert mit zwei Säulen der Abwehr

23. Juni 20261 Mins read51
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Niklas Länger (65, EHC Königsbrunn) im Hintergrund, Joey Oberrauch (88, EV Dingolfing Isar Rats) - © diz-pix, Dietmar Ziegler
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Königsbrunn. (PM EHC) Am Dienstag gab der EHC Königsbrunn bekannt, mit zwei wichtigen Verteidigern verlängert zu haben.

Mit Niklas Länger und David Kaiser konnte der Verein zwei Top-Verteidiger eine weitere Saison an sich binden.

Der 24-jährige Verteidiger Niklas Länger wechselte in der letzten Saison zum EHC Königsbrunn. Davor spielte er in der DEL2 für die Blue Devils Weiden und kam in 53 Partien zum Einsatz. Er absolvierte auch schon in der DEL 113 Partien für die Augsburger Panther, bei denen er den Nachwuchs durchlief. Der gebürtige Augsburger zeigte beim EHC schnell seine Qualität und präsentierte sich als torgefährlicher Defensivspezialist. In 43 Partien erzielte er insgesamt 19 Tore und bereitete 29 weitere Treffer vor, ein überragender Wert für einen Verteidiger.

Aus Füssen wechselte in der letzten Saison der 23-jährige David Kaiser in die Brunnenstadt. Er durchlief in seiner Heimatstadt Füssen den Nachwuchs und gab 2021 sein Debüt in der ersten Mannschaft des EV. Dort durfte er erste Einsätze im Seniorenbereich absolvieren und wurde als Förderlizenzspieler an die Schongauer Mammuts ausgeliehen, wo er 23 Spiele absolvierte und erste Erfahrung in der Bayernliga sammeln konnte. Der Rechtsverteidiger konnte durch gute Leistungen überzeugen und war bis zu seinem Wechsel nach Königsbrunn eine feste Größe beim EV Füssen. Der Teamplayer erspielte sich schnell seinen festen Platz im Königsbrunner Kader und konnte in seinem ersten Jahr überzeugen.

Königsbrunns sportlicher Leiter Tim Bertele sieht den Verein auf einem guten Weg: „Es freut mich, dass wir sowohl mit Niklas Länger als auch David Kaiser verlängern konnten. Zusammen waren sie meiner Meinung nach das defensivstärkste Verteidigerpaar der Liga. Niklas konnte dazu noch offensive Akzente setzen, weshalb er auch ins Bayernliga-Team der Saison gewählt wurde. Unsere Defensive war letzte Saison ein Meilenstein zum Titelgewinn. Deshalb werden wir auch kommende Spielzeit hier keine Kompromisse eingehen und den Kader in diesem Bereich erneut breit aufstellen.“

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