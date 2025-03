KÃ¶nigsbrunn Ã¼berzeugt auch im dritten Halbfinalspiel

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn holt sich am Faschingsdienstag mit einem überzeugenden 6:2 auch das dritte Halbfinalspiel gegen die „Devils“ des VfE Ulm/Neu-Ulm.

Die Brunnenstädter führen nun mit 3:0, in der Serie Best-of-Seven benötigt eine Mannschaft vier Siege aus maximal sieben Spielen, um ins Finale einzuziehen.

Königsbrunn musste schon in den letzten Spielen auf Leon Hart verzichten, nun kam auch noch neben den Langzeitverletzten Mika Reuter dazu, der wegen einer Erkrankung ausfiel. Im Tor stand Stefan Vajs, die Nummer eins der Brunnenstädter, als Backup hielt sich Dave Blaschta bereit.

Beide Mannschaften starteten eher verhalten in die Begegnung, doch in der vierten Spielminute kam Königsbrunn durch Toms Prokopovics zu einer ersten guten Einschussmöglichkeit, die jedoch folgenlos blieb. Dennoch blieben in den ersten Minuten gute Torchancen eher Mangelware, auch wenn der EHC sich ein Plus an Möglichkeiten herausarbeitete. Der erste Treffer fiel in der neunten Spielminute gleich beim ersten Überzahlspiel der Brunnenstädter. Nachdem sich der EHC im gegnerischen Drittel festgespielt hatte, erwarteten die Spieler auf dem Eis einen Querpass von Marco Sternheimer zu seinem freistehenden Mitspieler Toms Prokopovics. Doch Sternheimer wählte einen verdeckten Schuss und netzte zum 1:0 für Königsbrunn ein. Auch danach blieb es eine eher chancenarme Partie, der nächste Treffer fiel erst in der 20. Spielminute im zweiten Überzahlspiel der Brunnenstädter. Hayden Trupp erzielte sträflich freistehend per Direktabnahme das 2:0 und sorgte damit für den Pausenendstand, ehe beide Mannschaften ein erstes Mal in die Kabinen gingen.

Ulm musste nun nachlegen, um nicht vorzeitig die Partie abzuschenken. Doch der EHC blieb weiter am Drücker, ein erstes Überzahlspiel blieb aber folgenlos. Von den Gästen war kaum etwas zu sehen, Königsbrunn dominierte und wäre bei einem Alleingang von Anton Egle fast zum dritten Treffer gekommen. Bevor er abschließen konnte, war aber ein Verteidiger dazwischen und verhinderte Schlimmeres für die Gäste, von denen kaum eine Reaktion kam. Königsbrunn war einfach galliger und setzte Ulm weiterhin unter Druck. Bis zum ersten Powerbreak hatten die Devils Nichts entgegenzusetzen. Auch danach blieb es ein einseitiges Spiel, in der 31. Spielminute fiel dann das längst verdiente und überfällige 3:0. Nach einem langen Pass von Hayden Trupp auf Toms Prokopovics legte dieser mustergültig für Tim Bullnheimer ab, der dann mit einem präzisen Schuss einnetzte. Königsbrunn legte zwei Minuten später sogar noch das 4:0 nach. Nachdem Marco Sternheimer den Puck an der gegnerischen Blauen abgefangen hatte, bediente er Toms Prokopovics, der dann nach einem Doppelpass mit Sternheimer abzog und durch den Treffer für eine Vorentscheidung sorgte. Es kam noch schlimmer für die Gäste, die weiterhin zu passiv blieben. In der 35. Spielminute und in Überzahl bediente Hayden Trupp Toms Prokopovics mit einem langen Pass, der tankte sich durch und netzte zum 5:0 ein. Doch gleich beim Bully danach kassierte Dennis Tausend eine umstrittene fünfminütige Strafe, danach durfte auch noch Florian Döring auf die Strafbank, so dass es in doppelter Überzahl für die Devils weiterging. Die erste Strafzeit konnte der EHC zwar noch verteidigen, doch die Gäste verkürzten vor der Pause doch noch in einfacher Überzahl zum 5:1.

Im Schlussabschnitt nahm der EHC den Fuß vom Gas und beschränkte sich auf Ergebnisverwaltung, zudem duften sich nun auch andere Spieler über Eiszeit freuen. Die Uhr lief gegen die Gäste, von denen nur wenig kam und die sich immer wieder festrannten. In der 53. Spielminute konnten die Devils zwar nochmal auf 5:2 verkürzen, doch es war schlichtweg zu spät. Gleich danach hatte Valentin Der nach einem Alleingang den nächsten Ulmer Treffer auf dem Schläger, doch Stefan Vajs entschärfte die Chance. Dafür durfte sich der EHC in der 59. Spielminute ein letztes Mal auf die Anzeigetafel bringen, Peter Brückner erzielte mit einem kuriosen Treffer das 6:2. Nachdem er ins gegnerische Drittel fuhr, chippte er in Bedrängnis die Scheibe nach vorne. David Heckenberger im Ulmer Tor griff dann aber daneben und die Scheibe landete im Tor der Gäste. Nach 60 Spielminuten stand es hochverdient 6:2 für den EHC, der sich mal wieder als gnadenlos effektiv präsentierte und schon im Mitteldrittel für die Entscheidung sorgte. Damit hat Königsbrunn vier Matchpucks, um mit einem weiteren Sieg ins Play-off-Finale der Bayernliga einzuziehen. Am Freitag ab 20 Uhr kommt es in Ulm zum nächsten Aufeinandertreffen beider Mannschaften. EHC-Coach Bobby Linke war nach der Partie insgesamt zufrieden mit der Leistung seiner Spieler:

„Uns war klar, dass Ulm heute mehr riskieren musste, wir hatten aber mit einem offensiveren Forechecking gerechnet. Die Devils wollten heute ein Zeichen setzen, aber wir haben spielerische Lösungen gefunden, um das zu verhindern. Die Jungs haben den Gameplan gut umgesetzt, auch wenn wir im ersten Drittel noch nicht ganz so zielstrebig waren. Das zweite Drittel war dann sehr dominant von uns, da haben wir nur wenige Fehler gemacht und den Ulmern auch den Zahn gezogen. Bemerkenswert war unser Überzahlspiel, von den ersten vier Möglichkeiten haben wir drei verwertet. Wir haben natürlich auch konsequent verteidigt und sind nur selten unter Druck geraten. In den letzten 20 Minuten haben wir natürlich schon die Körner gespart und ein, zwei Gänge rausgenommen. Da fehlt auch mal die Konzentration, doch das war dann nicht mehr ganz so kritisch. Wir müssen nun am Freitag wieder konzentriert auftreten und dürfen uns nicht zu sicher fühlen.“

Tore: 1:0 Sternheimer (Trupp) (9.), 2:0 Trupp (Sternheimer, Bullnheimer) (20.), 3:0 Bullnheimer (Prokopovics, Sternheimer) (31.), 4:0 Prokopovics (Sternheimer) (33.), 5:0 Prokopovics (Trupp, Bullnheimer) (35.), 5:1 Der (Kischer, Birner) (37.), 5:2 Slavicek (Podesva, Kischer) (53.), 6:2 Brückner (Streicher, Stange) (59.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 17 VfE Ulm/Neu-Ulm 16 Zuschauer: 602

Am Freitag stehen sich beide Mannschaften wieder ab 20 Uhr in Ulm gegenüber.

Der Online Vorverkauf für die kommenden Heimspiele ist schon gestartet. Karten können über die Webseite des Vereins erworben werden oder direkt über https://www.eventim-light.com/de/a/630b4c8e01bcd227acab02c3/ . Alternativ findet donnerstags zwischen 17 und 19 Uhr der gewohnte Vorverkauf im ehemaligen Penalty statt.

