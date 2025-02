KÃ¶nigsbrunn startet mit zwei wichtigen VerlÃ¤ngerungen in die Play-offs

Königsbrunn. (PM EHC) Am kommenden Wochenende startet der EHC Königsbrunn ins Viertelfinale der Play-offs um die Meisterschaft in der höchsten bayerischen Spielklasse.

Doch zuvor setzten die Verantwortlichen des zweifachen Meisters weiter auf bewährte Kräfte.

Gleich zwei wichtige Verlängerungen präsentierte der Verein am Sonntag, mit Trainer Bobby Linke und Goalie Stefan Vajs konnte der EHC enorm wichtige Personalien für ein weiteres Jahr verpflichten. Vorstand Tim Bertele wurde sich mit beiden sehr frühzeitig und noch vor dem anstehenden Viertelfinale einig:

„Wir freuen uns, dass wir bereits zu diesem Zeitpunkt zwei Eckpfeiler unseres Teams weiter an uns binden konnten. Bobby Linke und Stefan Vajs haben beide großen Anteil an den Erfolgen der vergangenen zwei Spielzeiten, weshalb es nur logisch war, dass wir mit beiden so schnell wie möglich verlängern wollten.“

Die Fakten sprechen für sich. Schon in seinem ersten Jahr beim EHC konnte Bobby Linke seine erste Meisterschaft erringen, in der Saison davor stand der Verein noch kurz vor dem Abstieg. Der Coach schaffte es zur Mannschaft vorzudringen und formte aus vielen guten Einzelspielern ein schlagkräftiges Team. Mit Goalie Stefan Vajs stand ihm auch der wohl stärkste Torhüter der Liga zur Verfügung, in wichtigen Momenten gab es an ihm kein Vorbeikommen. Durch seine Körpersprache strahlt er Ruhe und Sicherheit aus, im Spiel vor dem letzten Meistertitel behielt er im Penaltyschießen die Nerven und eine weiße Weste. Unter anderem deswegen konnte der EHC erneut die Meisterschaft erringen, obwohl der Kader rein nominell scheinbar schlechter aufgestellt war. Nun steht der Verein zum dritten Mal hintereinander in den Play-offs, ob Königsbrunn es erneut ins Finale schaffen kann, steht noch in den Sternen. Mit Linke und Vajs wurde schon der Grundstein für die nächste Saison gelegt, unabhängig vom Abschneiden in den kommenden Partien.

Karten für die anstehenden Viertelfinalspiele können über den Ticketshop auf www.ehc-koenigsbrunn.com oder vor Ort am Montag und Donnerstag von 17-19 Uhr in der ehemaligen Penalty Bar in der Pharmpur EISARENA erworben werden. Dort ist aber nur Barzahlung möglich. Dauerkarteninhaber erhalten den ermäßigten Ticketpreis.

