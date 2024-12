KÃ¶nigsbrunn setzt Siegesserie fort

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 7:5 gewinnt der EHC Königsbrunn sein Auswärtsspiel gegen die „Eishogs“ des EC Pfaffenhofen.

Was zunächst nach einer klaren Sache für die Brunnenstädter aussah, wurde im Laufe der Partie noch zu einem Eishockeykrimi.

Königsbrunn musste wie schon so oft in dieser Saison auf einige Spieler verzichten, der EHC war mit nur zehn Stürmern und fünf Verteidigern angereist. Im Tor der Brunnenstädter stand von Beginn an Benjamin Beck, der sein erstes Spiel in den Farben der Brunnenstädter absolvieren durfte. Als Backup saß Dave Blaschta auf der Mannschaftsbank.

Der EHC startete gut in die Partie, stand defensiv gut und kreierte einige Chancen in den ersten Minuten. Königsbrunn hatte die Kontrolle über das Spiel, der erste Treffer fiel dann aber erst in der 11. Spielminute und in Überzahl. Nach Zuspiel von Marco Sternheimer netzte Kapitän Tim Bullnheimer zum 1:0 ein. Nur zwei Minuten später legte Mika Reuter in doppelter Überzahl das 2:0 nach, es lief gut für die Brunnenstädter. Danach hatte der EHC weiter mehr vom Spiel, verpasste es aber einen weiteren Treffer vor der Pause nachzulegen.

Auch nach dem Pausentee wurde der EHC seiner Favoritenrolle gerecht und erhöhte in der 24. Spielminute durch das Tor von David Farny auf 3:0. Doch Pfaffenhofen konnte nur eine Minute später auf 3:1 verkürzen, die Eishogs profitierten von einem Wechselfehler der Brunnenstädter. Königsbrunn konnte zwar durch einen weiteren Treffer von Mika Reuter wieder auf 4:1 davonziehen, verteidigte danach aber nicht mehr so konsequent und zog Strafzeiten. Ab der 34. Spielminute gab es aber lange Gesichter bei den Brunnenstädtern, innerhalb von vier Minuten bestrafte Pfaffenhofen den EHC mit drei Toren für sein pomadiges Auftreten und glich zum 4:4 aus. Statt einer komfortablen Führung für Königsbrunn waren die Gastgeber wieder im Spiel. Mit dem Gleichstand ging es ein letztes Mal in die Kabinen.

Nach der Pause war der EHC zunächst wieder im Spiel angekommen, in der 44. Spielminute ließ Anton Egle mit seinem Treffer zum 5:4 die zahlreich mitgereisten Fans jubeln, nur eine Minute später traf auch Mika Reuter zum 6:4. Pfaffenhofen zog nun aber auch mehr Strafzeiten und nahm sich selbst aus der Partie. Statt jetzt einen weiteren Treffer nachzulegen, verpasste es der EHC, die Überzahlsituationen in Tore umzumünzen. In der 58. Spielminute wurde es nochmal spannend, Pfaffenhofen kam noch auf 6:5 heran. Danach kassierten die Eishogs aber eine weitere Strafe, die nicht folgenlos blieb. Nach 30 Sekunden Überzahlspiel war es Mika Reuter, der mit seinem vierten Treffer zum 7:5 den Sack zumachte und für die Entscheidung sorgte.

Königsbrunn holt sich nach einem unnötig spanenden Spiel wichtige drei Punkte und kann sich Rang drei weiter sichern. Verfolger Kempten musste Federn lassen und kam in Erding unter die Räder, der EHC hat nun sechs Punkte Abstand auf die Allgäuer. EHC-Coach Bobby Linke war nach dem Spiel unzufrieden und übte Kritik an einigen Spielern:

„Das Team hat heute zwar den Sieg geholt, es war aber keine geschlossene Mannschaftsleistung. Einzelne Spieler haben uns heute den Erfolg beschert, da sie sehr gut gespielt haben. Andere waren viel zu fahrlässig in ihren Aktionen und haben sich nicht mit einer guten Leistung belohnen können. Jetzt heißt es Mund abputzen und weitermachen, ein paar Akteure müssen nun aber auch mal aufwachen. Der Kader wird wieder voller werden und da muss man sich auch mal zeigen, wenn man sich einen Platz im Aufgebot sichern will. Unsere Führungsspieler haben uns heute die Kohlen aus dem Feuer geholt und den Sieg beschert. Mit Bennis Leistung im Tor war ich sehr zufrieden, der hat uns durch gute Aktionen im Spiel gehalten.“

Tore: 0:1 Bullnheimer (Sternheimer, Reuter) (11.), 0:2 Reuter (Bullnheimer, Egle) (13.), 0:3 Farny (Egle, Bullnheimer) (24.), 1:3 Tlacil (Neubauer, O. Eckl) (25.), 1:4 Reuter (Prokopovics, Streicher) (26.), 2:4 Tlacil (Mössinger, D. Felsöci) (34.), 3:4 C. Eckl (Vrana, L.Hätinen) (37.), 4:4 Vrana (Baumgardt, Fichtenau) (38.), 4:5 Egle (44.), 4:6 Reuter (Szegedin) (45.), 5:6 Tlacil (L. Hätinen, C. Eckl) (58.), 5:7 Reuter (Sternheimer, Prokopovics) (59.)

Strafminuten: EC Pfaffenhofen 20 EHC Königsbrunn 12 Zuschauer: 370

