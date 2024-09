KÃ¶nigsbrunn: SaisonerÃ¶ffnung gegen den EV FÃ¼ssen

Königsbrunn. (PM EHC) Nach wochenlangem Sommertraining und ersten Eiseinheiten in der letzten Woche startet der EHC Königsbrunn nun in die neue Saison. Am Samstag...

Königsbrunn. (PM EHC) Nach wochenlangem Sommertraining und ersten Eiseinheiten in der letzten Woche startet der EHC Königsbrunn nun in die neue Saison.

Am Samstag feiern die Brunnenstädter offiziell ihre Saisoneröffnung mit dem Testspiel gegen den Altmeister EV Füssen. Nach der ersten Woche Eistraining startet der EHC jetzt in die Vorbereitung mit den ersten Testspielen. Zuerst steht die Begegnung gegen den EV Füssen am Samstag ab 15 Uhr in der heimischen Pharmpur EISARENA auf dem Programm.

Der traditionsreiche Altmeister aus dem Allgäu wird schon am 20. September in die Punktspielrunde der Oberliga Süd starten und will nun den letzten Test vor Saisonstart gegen Königsbrunn erfolgreich und souverän absolvieren. Die ersten beiden Tests gegen die DEL2-Teams aus Ravensburg und Kaufbeuren verlor der EV deutlich, danach folgte eine 4:6 Niederlage gegen den Ligakonkurrenten Riessersee. Anfang September holte sich der Verein dann den Turniersieg beim ZETKA Cup und wurde seiner Favoritenrolle gegen Pfronten und Kempten gerecht. Es folgte eine knappe 1:2 Niederlage nach Verlängerung gegen den Oberligisten Peiting, zuletzt gewann Füssen gegen den Bayernligisten TEV Miesbach klar mit 8:4. Die Generalprobe gegen den EHC Königsbrunn soll nun der letzte Härtetest vor Saisonstart werden. Im Sturm des EV Füssen findet man gleich zwei 26-jährige US-Amerikaner, seit 2022 steht Bauer Neudecker in den Diensten der Allgäuer. in insgesamt 85 Spielen erzielte er 56 Tore und bereitete 51 weitere Treffer vor. Der zuletzt angeschlagene Billy Jerry aus der SPHL von Macon Mayhem startet seine erste Saison für den EV Füssen, ob er gegen Königsbrunn auflaufen wird, ist nicht bekannt. Ein weiteres Juwel in den Reihen der Allgäuer ist der 29-jährige kanadische Verteidiger Philippe Bureau-Blais, er wechselte 2023 zum EV und zeigte eine starke letzte Saison. Dabei präsentierte er sich auch als offensivstarker Defensivspezialist, in insgesamt 27 Partien holte er sich beeindruckende 33 Scorerpunkte. Ebenfalls im Kader ist der gebürtige Weißrusse Anton Zimmer, der auch schon für den EHC seine Schlittschuhe schnürte und sich in der Oberliga scheinbar pudelwohl fühlt. In seiner ersten Saison für den EV holte er sich in 49 Spielen 38 Scorerpunkte. Neu im Kader ist auch der 24-jährige Deutsch-Tscheche Ondrej Zelenka, der letztes Jahr noch in Kempten für die „Sharks“ auflief. Nummer 1 im Tor ist das 27-jährige Eigengewächs Benedikt „The Wall“ Hötzinger. Sein Vater Michael ist in Königsbrunn kein Unbekannter, in den 80er Jahren stürmte er für den TSV Königsbrunn und war berüchtigt für seinen harten Schlagschuss. Für den EHC Königsbrunn wird das ein richtig harter Gegner gleich zu Beginn der Testspielphase, schon letztes Jahr trafen die Brunnenstädter zu Beginn der Vorbereitung auf die Allgäuer. Am Ende setzte es eine deutliche 0:6 Niederlage, das Ergebnis am kommenden Samstag ist für Headcoach Bobby Linke aber eher zweitrangig:

„Die ersten Trainingseinheiten stimmen uns sehr positiv, dass wir die richtigen Ergänzungen am Kader vorgenommen haben. Die Mannschaft strotzt vor Energie und ist keinesfalls satt nach dem letzten Titel. Ganz im Gegenteil, durch die Tiefe im Kader ist jeder Tag eine Chance, sich seinen Platz im Line-up zu verdienen. Ich denke, dass das kommende Spiel nicht unser Potential widerspiegeln wird, da wir uns in einer anderen Vorbereitungsphase befinden als Füssen. Es wird für uns aber ein toller Prüfstein sein, der uns wieder einige Stellschrauben aufzeigen wird.“

Aufgrund der aktuellen Baumaßnahmen wird das Spiel in der Halle ohne Publikum stattfinden, dennoch können die Fans live daran teilhaben und gemeinsam mit der Mannschaft mitfiebern. Auf der überdachten Außeneisfläche wird die Partie per LED-Leinwand übertragen, nach dem Public Viewing wird dann die Mannschaft vorgestellt und ein weiterer Neuzugang präsentiert, ehe gemeinsam der Saisonstart gefeiert wird. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, zudem wurde eine Tombola organisiert. Einlass ist ab 13:00 Uhr, die Feier findet auch bei Regen statt.