KÃ¶nigsbrunn prÃ¤sentiert seinen ersten Neuzugang

Königsbrunn. (PM EHC) Nachdem der EHC Königsbrunn schon zahlreiche Verlängerungen bekanntgeben konnte, präsentierte der Verein unter der Woche seinen ersten Neuzugang.

Mit der Verpflichtung von Luca Kinzel bleibt der Verein seinem Ziel treu, weiter auf junge deutsche Spieler aus der Region zu setzen.

Der 18-jährige Luca Kinzel durchlief den Nachwuchs des ESV Kaufbeuren und durfte schon in der U17 und U18 Nationalmannschaft sein Können beweisen. Im Zuge dessen nahm er am bedeutendsten Junioren-Turnier, dem Hlinka-Gretzky Cup, teil und konnte so wertvolle Erfahrungen sammeln. Von 2020 bis 2023 spielte er im U17 Nachwuchs des HC Davos, ehe er dann wieder nach Kaufbeuren in das DNL-Team wechselte. Als Förderlizenzspieler durfte er zuletzt beim Oberligisten EV Füssen seine ersten Partien im Seniorenbereich absolvieren und konnte dort gleich mal sechs Scorerpunkte verbuchen. Nun will er Arbeit und den Sport unter einen Hut bringen und sich in Königsbrunn weiterentwickeln. Der gebürtige Buchloer ist hochmotiviert und freut sich schon auf die ersten Einheiten auf dem Eis:

„Schon bei den ersten Gesprächen war ich begeistert vom Verein und will nun meine Leidenschaft beim EHC Königsbrunn zeigen. Man merkt, dass die Organisation und der Teamspirit perfekt stimmen. Ich freue mich riesig auf die kommende Saison und die Herausforderungen, die sie bieten wird.“

Für EHC-Coach Bobby Linke ist Luca Kinzel ein Glücksfall:

„Mit Luca bekommen wir ein großes Talent. Ich habe mit vielen Trainer über ihn gesprochen, weil es nicht üblich ist, dass ein Spieler mit seinem Werdegang in der Bayernliga landet. Zu seinen absoluten Stärken gehört seine Technik und sein Spielwitz. Nach ersten Gesprächen mit Luca verstehe ich seine Entscheidung und ich freue mich auf die Arbeit mit ihm. Es wird wichtig sein, ihn auf seinem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Er wird bei uns wertvolle Spielpraxis und Erfahrung sammeln.“

Auch zur momentan schwierigen Hallensituation gab es Neues zu berichten, EHC-Vorstand Tim Bertele kann nun endlich für die neue Saison planen:

„Ich bin froh, dass nun auch Klarheit herrscht, wie es mit unserer Pharmpur EISARENA weitergeht. Wir sind froh, dass wir regulär am 6.9. mit dem Trainingsbetrieb starten können. Aufgrund der Umbaumaßnahmen zum Brandschutz ist es jedoch leider erst zum Punktrundenstart Mitte Oktober möglich, einen Spielbetrieb mit Zuschauern zu betreiben.“

Für den Verein bedeutet das aber auch, dass die für September und Anfang Oktober geplanten Vorbereitungsspiele in der heimischen Eishalle abgesagt wurden. Das betrifft die Partien gegen Erding, Landsberg und Peißenberg. Spiele ohne Publikum wären zwar prinzipiell möglich, jedoch keinesfalls wirtschaftlich sinnvoll. Eine Ausnahme gibt es aber:

„In jedem Fall stattfinden wird die Saisoneröffnung am 14.9. gegen den EV Füssen. Wir arbeiten hier derzeit an einer Möglichkeit unsere Fans dennoch daran teilhaben zu lassen. Ein großer Dank gilt an unseren Bürgermeister Franz Feigl, welcher die Umbaumaßnahmen im mittleren fünftstelligen Bereich sofort beauftragt hat und uns auch Unterstützung für den entgehenden Gewinn der Vorbereitungsspiele zugesichert hat.“