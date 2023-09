KÃ¶nigsbrunn muss gegen den EHC Klostersee ran

Artikel anhören Königsbrunn. (PM EHC) Am Freitag hat der EHC Königsbrunn ein weiteres Testspiel auf dem Schirm, ab 20 Uhr kommt es in der...

Königsbrunn. (PM EHC) Am Freitag hat der EHC Königsbrunn ein weiteres Testspiel auf dem Schirm, ab 20 Uhr kommt es in der Pharmpur EISARENA zum Rückspiel gegen den EHC Klostersee.

Vor zwei Wochen trafen beide Teams ein erstes Mal in Grafing aufeinander, da hatten die Brunnenstädter das bessere Ende für sich und gewannen mit 5:2.

Für die Gäste ist es schon das sechste Vorbereitungsspiel, zuletzt gewann Oberliga-Absteiger Klostersee zuhause gegen Bayernliga-Absteiger Waldkraiburg standesgemäß mit 10:1. Wieder mit im Kader und erfolgreich mit jeweils einem Treffer waren die beiden Brüder Nicolai und Philipp Quinlan, die im ersten Spiel gegen Königsbrunn noch fehlten. Vor zwei Wochen traten beide Mannschaften mit reduziertem Kader gegeneinander an, die Grafinger präsentierten sich als kampfstarker und einsatzfreudiger Gegner auf Augenhöhe. Königsbrunn zeigte die bisher beste Leistung der Vorbereitung, viele Abläufe funktionierten schon sehr gut. Zudem konnten die Special Teams schon überzeugen. Klostersee will sich nun für die Heimniederlage revanchieren und in Königsbrunn siegen. Die Grafinger sind in der Breite sehr gut aufgestellt und werden sicher ein gewaltiges Wort um die Play-offs mitreden. Neuzugang Kevin Walz zeigte sich zuletzt in Torlaune, gegen Waldkraiburg erzielte der 30-jährige US-Amerikaner zwei Treffer und scheint sich immer besser in den Kader der Grafinger zu integrieren. Aber auch die jungen Spieler des EHC Klostersee wissen zu überzeugen, Marc Bosecker und Quirin Spies zeigten gegen Königsbrunn schon eine ansprechende Leistung. Die Partie der Brunnenstädter gegen die Grafinger zählten in den letzten Jahren immer zu den Highlights der Saison, die Spiele wurden intensiv und auf Augenhöhe geführt.

Königsbrunn hat momentan mit einigen Ausfällen zu kämpfen, definitiv nicht mit im Aufgebot ist Dennis Tausend, der sich im Hinspiel nach einem Bandencheck verletzte und am Montag operiert wurde. Berufs- und krankheitsbedingt fallen noch Julian Becher und Simon Beslic aus. Königsbrunns Coach Bobby Linke sieht seine Mannschaft in der Pflicht: „In den letzten beiden Spielen wurde uns mal wieder aufgezeigt, dass es mit nur einem guten Spieldrittel schwierig wird, positive Ergebnisse zu erzielen. Dementsprechend werden wir nun an die einzelnen Spieler herantreten, die unserer Meinung nach noch nicht an ihre Leistungsgrenzen gegangen sind. Klar, es ist nur Vorbereitung, und es gehört dazu, dass man sich findet. Ich will die richtige Einstellung sehen, das heißt 100% Konzentration und taktische Disziplin. Wer auf dem Eis stehen will, muss Einsatz zeigen. Im Training werden wir weiter hart an den Abläufen arbeiten, um schneller agieren zu können. Am Freitag wollen wir uns wieder von unserer besten Seite zeigen.“

