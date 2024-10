KÃ¶nigsbrunn mit Kantersieg gegen die Mammuts

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 8:1 gewinnt der EHC Königsbrunn sein zweites Auswärtsspiel an diesem Wochenende gegen die Mammuts der EA Schongau. Nach Unsicherheiten in...

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 8:1 gewinnt der EHC Königsbrunn sein zweites Auswärtsspiel an diesem Wochenende gegen die Mammuts der EA Schongau.

Nach Unsicherheiten in den ersten beiden Dritteln setzte sich am Ende die spielerische Klasse der Brunnenstädter durch.

Königsbrunn trat die Reise ohne Philipp Sander, Julian Becher und Max Petzold an. Das Tor der Brunnenstädter durfte vom Anpfiff an Dave Blaschta hüten, Als Backup stand zum ersten Mal Benjamin Beck im Aufgebot.

Königsbrunn erwischte einen Auftakt nach Maß, gleich mit dem ersten Angriff traf Toms Prokopovics zum 1:0, Luca Kinzel hatte ihm den Puck mit viel Übersicht zurückgelegt. Beide Teams versteckten sich nicht und legten ein hohes Tempo vor. Der EHC suchte den Abschluss und setzte sich immer wieder im gegnerischen Drittel fest. In einer ersten Überzahlsituation konnten die Brunnenstädter zwar die Mammuts einschnüren, Zählbares sprang dabei nicht heraus. Schongau versteckte sich nicht und drängte immer wieder nach vorne, in der achten Minute traf dann Anthony Ast zum 1:1 Ausgleich. Die Gastgeber kamen nun besser in die Partie und boten den Königsbrunnern nun einen Fight auf Augenhöhe. Kurz vor der ersten Pause drückte der EHC und setzte sich im gegnerischen Drittel fest, doch in der letzten Spielminute hatten die Mammuts den nächsten Treffer auf dem Schläger.

Auch nach dem Pausentee legte der EHC wieder mit viel Aufwand los, in der 22. Spielminute belohnten sich die Brunnenstädter für ihr Engagement. Bei angezeigter Strafe gegen Schongau netzte Peter Brückner nach feinem Anspiel von Tim Bullnheimer zum 2:1 ein. Königsbrunn dominierte die Partie, Schongau hatte in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff keine nennenswerte Torchance. Immer wieder setzten sich die Königsbrunner Spieler im gegnerischen Drittel fest. Schongau kam dann aber wieder besser in die Begegnung, vor allem die erste Reihe blieb brandgefährlich und sorgte nun für Gefahr vor dem Königsbrunner Tor. Den nächsten Treffer markierte aber der EHC, Marco Sternheimer tankte sich nach klugem Anspiel von Toms Prokopovics bei einem Alleingang in der 36. Spielminute durch die Schongauer Defensive und versenkte die Scheibe im Tor der Mammuts zum 3:1. Die Gastgeber blieben aber bis zum Drittelende brandgefährlich, ehe beide Mannschaften ein letztes Mal in die Kabinen gingen.

Königsbrunn wollte auch im letzten Drittel nichts dem Zufall überlassen und agierte wieder druckvoll. In der 44. Spielminute traf dann Peter Brückner zum 4:1, er verwertete einen Rebound und brachte die zahlreich mitgereisten Fans zum Jubeln. Der EHC drückte weiterhin mit aggressivem Forechecking, durfte sich dann aber auch bei Goalie Dave Blaschta bedanken, der nach Kontern zweimal in höchster Not retten musste. In der 54. Spielminute kassierte der EHC dann eine Strafzeit, doch statt einer Schlussoffensive setzte bei den Gastgebern die Konzentration aus. Die Mammuts mussten gleich zwei Treffer in Unterzahl schlucken, beide Male war es Marco Sternheimer, der auf Anspiel von Toms Prokopovics zwei Shorthander-Tore erzielte und so Schongau das spielerische Genick brach. Nach dem 6:1 legte Tim Bullnheimer in Überzahl das 7:1 nach, doch es kam noch schlimmer für die Gastgeber. In der 59. Spielminute durfte sich dann noch Felix Knopf mit seinem ersten Tor belohnen, seine Direktabnahme nach Anspiel von Marco Riedl landete im Eck zum 8:1. Einen kurz vor dem Abpfiff zugesprochener Penalty konnte Peter Brückner nicht im Tor versenken, was aber bei diesem Spielstand locker verschmerzt werden konnte.

Königsbrunn gewinnt nach einem torreichen Schlussdrittel klar mit 8:1, das Ergebnis fiel aber zu deutlich aus. Die Leistung der jungen Schongauer Mannschaft war aller Ehren wert, die über weite Strecken mit viel Laufbereitschaft, Kampf und Willen dem EHC Paroli bieten konnte. Trotzdem war der Sieg natürlich hochverdient, Coach Bobby Linke freute sich nach dem Spiel über drei weitere Auswärtspunkte:

„Nach einem schleppenden Start im ersten Drittel haben wir im zweiten Drittel das kampfbetonte Spiel der Mammuts angenommen und uns gute Aktionen in der Schongauer Zone erspielen können. Bis zum Doppelschlag in Unterzahl im dritten Drittel stand das Spiel aber immer auf des Messers Schneide. Schongau hat gut gearbeitet und war oft durch Konter gefährlich, die durch eine herausragende Leistung von Dave Blaschta ohne Konsequenzen blieben. Wir sind mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden, aber unsere Spielweise hat mir nur vereinzelt gefallen.“

Tore: 0:1 Prokopovics (Kinzel, Sternheimer) (1.), 1:1 Ast (Egle, Holzmann) (8.), 1:2 Brückner (Bullnheimer, Trupp) (22.), 1:3 Sternheimer (Kinzel, Stange) (36.), 1:4 Brückner (Reuter, Baur) (44.), 1:5 Sternheimer (Prokopovics) (55.), 1:6 Sternheimer (Prokopovics) (56.), 1:7 Bullneimer (Sternheimer, Trupp) (58.), 1:8 F. Knopf (Riedl, Kinzel) (59.)

Strafminuten: EA Schongau 8 EHC Königsbrunn 4 Zuschauer: 292

Bildmaterial: https://diz-pix.de/