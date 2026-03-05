Königsbrunn konzentriert sich wieder auf das Halbfinale – Entwarnung bei Peter Brückner und Marco Sternheimer

Königsbrunn. (PM EHC) Nach dem letzten Spiel vom Sonntag mit zwei schwerer verletzten Spielern liegt der Fokus beim EHC Königsbrunn wieder auf den Play-offs.

Am Freitag empfangen die Brunnenstädter ab 20 Uhr die „Isar Rats“ des EV Dingolfing in der heimischen Pharmpur EISARENA. Sonntags findet ab 18 Uhr das nächste Halbfinalspiel in der Marco-Sturm-Eishalle statt, ehe sich beide Mannschaften am Dienstag erneut ab 20 Uhr in Königsbrunn ein weiteres Mal messen.

Der Schreck vom letzten Wochenende steckt noch allen Beteiligten in den Knochen, weiß der Königsbrunner Vorstand Tim Bertele zu berichten: „Der letzte Sonntag war sicherlich einer der schwierigsten unser jungen Vereinsgeschichte. Umso glücklicher bin ich inzwischen, dass wir sowohl bei Peter Brückner als auch Marco Sternheimer Entwarnung geben können. Die Zwei sind wieder zuhause, es geht ihnen den Umständen entsprechend gut und beide wollen Freitag unser Team an der Bande unterstützen. Aufs Eis können beide diese Spielzeit vermutlich nicht mehr zurückkehren. Das ist aber erstmal zweitrangig, wichtig ist, dass Peter und Marco auf dem Weg der Besserung sind. An dieser Stelle möchte ich nochmals ein ganz großes Dankeschön an die Verantwortlichen, Spieler, Zuschauer und Rettungskräfte aus Dingolfing richten. Das Verhalten während des Spiels und auch die Besuche bei Sterni im Krankenhaus verdienen höchste Anerkennung und meinen Respekt.“ Sein Blick geht jetzt aber wieder nach vorne, nun stehen die weiteren Halbfinalbegegnungen auf dem Programm: „Unser Team braucht am Wochenende umso mehr die Unterstützung der Fans. Es gilt nun gemeinsam den letzten Sonntag zu verarbeiten und unseren aktuell dezimierten Kader mit aller Kraft Richtung Finale zu tragen. Ich zähle auf das Erscheinen jedes Einzelnen, wir müssen jetzt alle zusammenstehen!“

Die letzten beiden Partien haben gezeigt, wie stark Dingolfing aktuell ist, die Niederbayern präsentierten sich als hungriges und eingespieltes Team mit viel Zug nach vorne. Am Freitag verspielte der EHC seinen Heimvorteil der Best-of-Seven-Serie und verlor mit 3:4 nach Verlängerung. Viele Scheibenverluste an der gegnerischen blauen Linie, schlechtes Umschaltspiel und zu viele Fehler verhinderten den ersten Sieg im Halbfinale der höchsten bayerischen Amateurklasse. Zwei Tage später präsentierte sich Königsbrunn stabiler, geriet aber trotzdem mit 0:3 in Rückstand und konnte noch ausgleichen, ehe die Partie im Penaltyschießen mit 4:3 für Königsbrunn entschieden wurde.

Damit glich der EHC in der Serie auf 1:1 Siege aus und kann nun am Freitag vor heimischen Publikum in Führung gehen. Auch wenn der EHC mit den Ausfällen von Moritz Weißenhorn, Luca Kinzel, David Farny, Peter Brückner und Marco Sternheimer auf wichtige Stammspieler verzichten muss, sind die Königsbrunner trotzdem noch gut aufgestellt und keineswegs chancenlos.