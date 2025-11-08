Königsbrunn holt wichtige Punkte gegen Klostersee

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 6:2 gewinnt der EHC Königsbrunn in der heimischen Pharmpur EISARENA das Heimspiel gegen den EHC Klostersee.

In einer intensiv und schnell geführten Begegnung entschieden die Special Teams die Partie.

Beide Mannschaften konnten mit gut gefülltem Reihen antreten, Die Brunnenstädter mussten allerdings auf den erkrankten Luca Kinzel verzichten. Im Königsbrunner Tor stand von Beginn an Stefan Vajs, als Backup saß Benni Beck auf der Bank.

Wie schon in den vergangenen Jahren starteten beide Mannschaften mit viel Tempo und Einsatz in die Partie. Königsbrunn war von Beginn an hellwach in der Rückwärtsbewegung und verteidigte gut. Gleich das erste Überzahlspiel in der sechsten Spielminute konnten die Brunnenstädter für sich ausnutzen. Nach einem Querpass von Marco Sternheimer nahm der freistehende Niklas Länger Maß und zimmerte den Puck über die Schulter des gegnerischen Goalies ins Netz zur 1:0 Führung für Königsbrunn. Nur zwei Minuten später fiel das 2:0, erneut in Überzahl. Mit einem verdeckten Rückhandschuss überwand Anton Egle den gegnerischen Goalie Mayer, der beim Treffer chancenlos war. Aller guten Dinge sind drei, dachte sich wohl Marco Sternheimer, und traf drei Minuten später zum 3:0. Nach feinem Anspiel tankte er sich von der Mittellinie durch, umkurvte die Verteidiger und traf mit einem satten Schuss über die Schulter des Goalies in den Giebel. In der 18. Spielminute freuten sich die Königsbrunner Fans schon über einen weiteren Treffer, doch Sekunden zuvor wurde die Partie durch einen Pfiff des Unparteiischen abgebrochen. Mit der klaren 3:0 Führung für Königsbrunn ging es dann ein erstes Mal in die Kabinen.

Nach dem Pausentee starteten die Gäste mit viel Einsatz in die Partie, Klostersee hatte sich noch lange nicht aufgegeben. In der 23. Spielminute hatten die Grafinger sogar die Möglichkeit, in einer fünfminütigen Überzahlsituation Zählbares auf die Anzeigetafel zu bringen Doch die Königsbrunner Defensive hielt dicht, die Brunnenstädter konnten sich zeitweise sogar im gegnerischen Drittel festsetzen und hatten gute Chancen auf ein weiteres Tor. Doch auch Klostersee hatte den ersten Treffer auf dem Schläger, ehe die Strafzeit torlos ablief. Königsbrunn hatte danach noch zwei richtig gute Möglichkeiten auf das 4:0, den nächsten Treffer markierten aber die Gäste. Der sträflich freistehende Nicolai Quinlan netzte in der 32. Spielminute ins lange Eck ein und verkürzte auf 3:1. Auch danach hatten die Brunnenstädter gute Möglichkeiten, kassierten aber in der 38. Spielminute das 3:2, als ein verdeckter Schuss von der blauen Linie den Weg ins Tor fand. Die Partie war wieder offen, bis zur letzten Pause fiel jedoch kein Treffer mehr.

Das Spiel versprach nun wieder spannend zu werden, doch es kam anders. Gleich in der 42. Spielminute erzielte Königsbrunn in Überzahl das 4:2, als Marco Sternheimer seine Kreise im gegnerischen Drittel zog und dann von der linken Seite aus mit einem platziertem Schuss ins Kreuzeck einnetzte. Nur eine Minute später legte Hayden Trupp nach klugem Anspiel von Lion Stange das 5:2 nach, erneut profitierte Königsbrunn von einer Strafzeit der Gäste. Klostersee musste nun drei Treffer aufholen, in der 48. Spielminute hatten die Gäste dann auch in doppelter Überzahl Gelegenheit, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Doch die Königsbrunner Defensive hielt dicht. In der 56. Spielminute rettete der Pfosten die Grafinger noch vor dem nächsten Gegentreffer, der fiel jedoch nur eine Minute später, als Königsbrunn den nächsten Treffer in Überzahl nachlegte. Niklas Länger erzielte seinen zweiten Treffer, nach Anspiel von Tim Bullnheimer traf er per Direktabnahme zum 6:2 und sorgte so für den Endstand einer sehr unterhaltsamen Partie.

Nach der bitteren Niederlage vom letzten Sonntag hat sich Königsbrunn wieder zurück gekämpft. Neben einer geschlossenen Mannschaftsleistung und dem unbedingten Willen zum Sieg entschieden die Special Teams die Partie. Fünf Tore in Überzahl, in Unterzahl keinen Treffer gegen eine Mannschaft, die bisher das beste Powerplay der Liga hatte. Am Ende war der Sieg hochverdient, auch wenn es der Gegner im zweiten Drittel nochmal spannend machen konnte. Königsbrunns Trainer Bobby Linke hatte nach der Partie kaum Grund zur Kritik:

„Wir haben nach der Niederlage in Peißenberg Reaktion gezeigt und hatten guten Zugriff auf das Spiel. Die Mannschaft war laufbereit, gallig und mit guter Zweikampfhärte. Über die Powerplays haben wir uns gut ins Spiel gebracht und waren sehr effizient. Nach dem 3:0 im ersten Drittel waren wir uns vielleicht zu sicher, wobei das Mitteldrittel trotz fünfminütiger Unterzahl ausgeglichen war. Allerdings haben wir da zu viel ausgelassen, und Klostersee hat gezeigt, warum die Mannschaft aktuell so weit oben in der Tabelle steht. Aus wenigen Chancen haben die mit einfachem Spiel viel gemacht, sie waren effizient und torgefährlich. Da haben sich die Grafinger in die Partie zurück gekämpft. Danach war die Partie wieder offen, wir mussten im Schlussabschnitt wieder Gas geben und weniger Fehler machen. Die Powerplay-Situationen haben uns dann natürlich geholfen, das Spiel wieder zu entspannen. Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft und bin sehr zufrieden, auch wenn wir das zweite Drittel verschenkt haben.“

Tore: 1:0 Länger (Sternheimer, Erdt) (6.), 2:0 Egle (Rodrigues, Trupp) (8.), 3:0 Sternheimer (Streicher) (11.), 3:1 N. Quinlan (Saloranta) (32.), 3:2 Kaller (Gleixner) (38.), 4:2 Sternheimer (42.), 5:2 Trupp (Stange, Ellerbrock) (43.), 6:2 Länger (Bullnheimer, Sternheimer) (56.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 13 EHC Klostersee 18 Zuschauer: 486

