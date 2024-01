KÃ¶nigsbrunn holt wichtige drei Punkte

Artikel anhören Königsbrunn. (PM EHC) Nach zuletzt zwei Niederlagen gewinnt der EHC Königsbrunn sein Heimspiel gegen die “River Rats“ des ESC Geretsried sehr deutlich...

Wie schon im Hinspiel taten sich die Brunnenstädter aber zunächst schwer und ließen zu viele Chancen liegen.

Die Gäste waren mit drei kompletten Reihen am Start und mussten auf einige Leistungsträger verzichten. Neben Ondrej Horvath fehlten unter anderem Stefano Rizzo und Maximilian Hüsken. Beim EHC fehlten Gustav Veisert, Luca Szegedin, Moritz Zöller und Lukas Häckelsmiller, dafür kehrte zur großen Freude der Königsbrunner Fans der Langzeitverletzte Dennis Tausend wieder in den Kader zurück. Die beiden jungen Augsburger Förderlizenzspieler Marco Riedl und Moritz Weißenhorn füllten die Lücken in den Formationen auf, so dass der EHC mit 4 Reihen in die Begegnung gehen konnte. Im Tor der Königsbrunner stand Dave Blaschta, als Backup saß Stefan Vajs auf der Spielerbank.

Der EHC startete engagiert und mit Zug zum Tor in die Partie, doch Geretsried verteidigte konsequent und mit viel Härte. Königsbrunn erarbeitete sich in der fair geführten Begegnung einige Chancen, die aber allesamt nicht zwingend waren. Die Gäste kamen erst nach fünf Spielminuten zum ersten Abschluss, der EHC hatte die Partie gut unter Kontrolle. In der 15. Spielminute fiel dann auch der erste Treffer, in Überzahl traf Hayden Trupp mit einem verdeckten, platzierten Schuss zum 1:0. Danach fielen aber keine weiteren Tore mehr, mit der verdienten Führung für die Brunnenstädter ging es dann in die erste Pause.

Auch nach dem Pausetee blieb der EHC die spielbestimmende Mannschaft und drängte auf den nächsten Treffer. Königsbrunn kam zwar zu einigen guten Chancen, oft fehlte aber beim letzten Abspiel die Genauigkeit. In der 26. Spielminute hatte Mika Reuter den nächsten Treffer auf der Kelle, ein Tor wollte aber nicht fallen. Auch danach vergaben die Brunnenstädter gute Möglichkeiten, Coach Bobby Linke stellte nun um. In der 35. Minute fiel dann aber doch noch das 2:0, mach schönem Anspiel von Tim Bullnheimer netzte Hayden Trupp eiskalt ein. Nur drei Minuten später erhöhte der EHC sogar noch auf 3:0, in Überzahl legte Tim Bullnheimer für Marco Sternheimer auf, der dann per Direktabnahme den Puck ins Netz hämmerte und den Brunnenstädtern damit eine Last von den Schultern nahm. Mit der beruhigend klaren Führung ging es dann ein letztes Mal in die Kabinen.

Im Schlussabschnitt änderten die Gäste ihre Taktik, dadurch ergaben sich für den EHC mehr Räume. In der 43. Spielminute traf dann Mika Reuter zum 4:0, er nutzte einen Abpraller vor dem Geretsrieder Tor und netzte freistehend ein. Königsbrunn erarbeitete sich einige gute Möglichkeiten, in der 48. Spielminute belohnte sich die Mannschaft mit dem 5:0 für ihren Einsatz. In Überzahl legte Florian Döring für Simon Beslic auf, der dann per Direktabnahme und abgefälscht von einem Gästespieler ins Geretsrieder Tor traf. Es kam aber noch schlimmer für die Gäste, nur drei Minuten spielte Toms Prokopovics hinter dem Tor stehend Marco Sternheimer an, der dann den Puck zum 6:0 ins kurze Eck schoss. Geretsried kam zwar in der 54. Spielminute in Überzahl zum 6:1 Anschlusstreffer, die Partie war aber längst gelaufen. Bis zum Abpfiff fielen dann auch keine weiteren Treffer mehr, so dass der EHC hochverdient drei Punkte aus dem Spiel mitnimmt.

Der Sieg gegen die River Rats war hochverdient, Königsbrunn bestimmte über die gesamte Spielzeit die Begegnung und hatte mit dem wieder sehr starken Dave Blaschta einen souveränen Rückhalt im Tor. EHC-Coach Bobby Linke war froh über die wichtigen Punkte, sprach dann aber auch die Defizite seiner Mannschaft an: „Wir hatten uns vor dem Spiel viel vorgenommen und wollten vor allem die individuellen Fehler abstellen, was uns auch ganz gut gelungen ist. Geretsried hat uns mit Härte sehr gefordert, wir haben zunächst mal wieder zu wenig aus unseren Chancen gemacht. Im zweiten Abschnitt hat Hayden dann mit seinem Treffer den Druck herausgenommen. Mit einem 3:0 im Rücken sind wir dann ins letzte Drittel gegangen und haben das dann spielerisch sehr gut gemacht, da war ich auch sehr zufrieden. Mich ärgert ein wenig das Gegentor, aber da waren wir auch in Unterzahl. Nun müssen wir weiter mit Leidenschaft und Energie spielen und an unsere Grenzen gehen.“

Tore: 1:0 Trupp (Bullnheimer, Prokopovics) (15.), 2:0 Trupp (Bullnheimer, Weißenhorn) (35.), 3:0 Sternheimer (Bullnheimer, Trupp) (39.), 4:0 Reuter (Beslic, Bullnheimer) (43.), 5:0 Beslic (Döring) (48.), 6:0 Sternheimer (Prokopovics, Trupp) (51.), 6:1 Fuchs (Bursch) (54.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 10 ESC Geretsried 16 Zuschauer: 366