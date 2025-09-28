Königsbrunn gewinnt das Derby gegen Landsberg

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 6:4 gewinnt der EHC Königsbrunn in der heimischen Pharmpur EISARENA gegen die „Riverkings“ des HC Landsberg.

In einer schnellen, unterhaltsamen Partie setzten sich die effektiveren Brunnenstädter am Ende gegen die Gäste aus Oberbayern durch.

Beim EHC kehrte der Langzeitverletzte Dominic Erdt in die Mannschaft zurück, nach einem Jahr Pause durfte er von Beginn an sein Comeback feiern. Beide Teams konnten mit drei kompletten Reihen antreten. Im Königsbrunner Tor stand von Beginn an Stefan Vajs, als Backup saß Benni Beck auf der Bank.

Beide Teams starteten mit viel Tempo und boten den Fans eine unterhaltsame Partie. Die erste Großchance hatten die Gäste, verpassten es aber zu treffen. Das erste Tor fiel dann für den EHC in der 6. Spielminute, als Anton Egle hinter dem Tor stehend den freistehenden Clay Ellerbrock bediente. Der Landsberger Goalie konnte den ersten Schuss zwar noch abwehren, doch Neuzugang Ellerbrock nutzte den Rebound und netzte zum 1:0 für den EHC ein. Der Spielsituation zum Treffer ging allerdings ein klares Abseits von Stefan Rodrigues voraus, dass die Unparteiischen aber übersahen. Nur zwei Minuten später fiel sogar das 2:0, als sich Dominic Erdt aus der eigenen Zone bis ins gegnerische Drittel durchtankte, per Querpass Stefan Rodrigues bediente und der dann eiskalt vollstreckte. Der EHC war jetzt am Drücker und drängte auf den nächsten Torerfolg, doch Landsberg verkürzte in der 10. Minute auf 2:1. Beide Teams hatten noch einige Chancen, den nächsten Treffer markierte Marco Sternheimer. In der 16. Spielminute schnappte er sich im eigenen Drittel die Scheibe, lief blitzschnell über die linke Seite bis vor das gegnerische Tor und netzte per Handgelenkschuss freistehend zum 3:1 ein. Die Freude über den Treffer währte aber nur kurz, denn nur eine Minute später verkürzten die Riverkings mit einem kuriosen Treffer zum 3:2. Lukas Hess lenkte einen Rebound per Brust ins Tor und sorgte so für den Drittelendstand.

Im Mittelabschnitt erwischte der EHC erneut den besseren Start, Marco Sternheimer traf in der 21. Minute zum 4:2. Nach Scheibenverlust der Landsberger schnappte er sich die Scheibe, lief aufs gegnerische Tor und vernaschte den Goalie per Rückhandschuss. Es blieb aber eine Partie auf Augenhöhe mit schönen Spielzügen beider Mannschaften. In der 25. Spielminute verkürzten die Gäste erneut, bei einem sehenswerten Gegenzug traf Landsbergs Neuzugang Tom Callaghan zum 4:3. Den letzten Treffer vor der Pause erzielten dann die Brunnenstädter, in der 30. Spielminute fälschte Leon Bakos einen Schlagschuss von Marc Streicher zum 5:3 ins gegnerische Tor ab. Danach bleib es ein flottes Spiel, in dem beide Mannschaften mit viel Leidenschaft um jede Scheibe kämpften.

Im letzten Spielabschnitt setzte es zunächst einige Strafen auf beiden Seiten, die zunächst folgenlos blieben, die Partie wurde hitziger. Eine erste doppelte Überzahlsituation konnte Königsbrunn zunächst nicht nutzen, in der 52. Spielminute mussten aber erneut zwei Landsberger auf die Strafbank. Dieses Mal machte es der EHC viel besser, nach einer schönen Kombination von Marco Sternheimer und Tim Bullnheimer landete die Scheibe bei Luca Kinzel, der die Scheibe per Direktabnahme zum 6:3 ins Netz zimmerte. Vier Minuten vor Spielende durfte auch Landsberg in doppelter Überzahl spielen, nur Sekunden später fiel das 6:4. Die Scheibe landete auf kuriose Art und Weise im Tor, nachdem ein Schuss von der Plexiglaswand zurückprallte und dann ins Tor abgefälscht wurde. Danach setzte der Landsberger Coach Hoffmann alles auf eine Karte und zog den Goalie zugunsten eines weiteren Feldspielers, ein Treffer wollte bis Spielende aber nicht mehr fallen. Am Ende gewinnt der EHC Königsbrunn nicht unverdient mit 6:4 gegen einen kampfstarken und nie aufgebenden HC Landsberg.

Beide Teams zeigten ein temporeiches Derby, das eher an ein Ligaspiel und nicht an einen Test erinnerte. Königsbrunn zeigte sich verbessert zum Spiel gegen Kempten und leistete sich nur noch wenige Fehlpässe. Dennoch bleiben noch ein paar Baustellen bis Saisonbeginn, insgesamt war EHC-Coach Bobby Linke aber grundsätzlich zufrieden:

„In meinen Augen war das heutige Spiel ein Vorgeschmack auf die anstehende Punktrunde. Beide Teams agierten sehr lauffreudig und haben sich nichts geschenkt. Hart geführte Zweikämpfe teils über der Grenze des Erlaubten. Meine Jungs hatten Spielwitz und konnten schöne Torchancen herausspielen. Trotzdem war ich nicht zu 100% zufrieden, da wir uns defensiv einige Fehler erlaubt und zu oft den schweren Pass gesucht haben. Wir werden unsere Defizite weiter aufarbeiten und am Sonntag hoffentlich den nächsten Schritt gehen, als Team kompakter auftreten.“

Tore: 1:0 Ellerbrock (Egle) (6.), 2:0 Rodrigues (Erdt) (8.), 2:1 Hess (Callaghan, Wagner) (10.), 3:1 Sternheimer (16.), 3:2 Hess (17.), 4:2 Sternheimer (21.), 4:3 Callaghan (Hess) (25.), 5:3 Bakos (Streicher) (30.), 6:3 Kinzel (Bullnheimer, Sternheimer) (52.), 6:4 Wagner (Binder) (56.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 12 – HC Landsberg 14

Zuschauer: 200

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!