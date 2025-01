Königsbrunn fightet sich zurück

Königsbrunn. (PM EHC) Das Auswärtsspiel des EHC Königsbrunn in Grafing war nichts für schwache Nerven, denn zwei Minuten vor Ende des letzten Drittels lagen die Brunnenstädter noch zurück.

Am Ende gewinnt die Mannschaft verdient mit 4:3 nach Penaltyschießen gegen einen nie aufgebenden und kämpferisch bärenstarken EHC Klostersee. Es war eine hochdramatische Begegnung auf Augenhöhe in der Höhle des Löwen.

Beide Teams konnten mit drei Reihen antreten, bei Königsbrunn kehrte Marc Streicher wieder in den Kader zurück. Mit Leon Bakos stand auch ein weiterer Spieler des EV Königsbrunn im Aufgebot. Im Tor durfte von Beginn an Routinier Stefan Vajs sein Können zeigen, als Backup saß Dave Blaschta auf der Bank.

Klostersee begann sehr selbstbewusst und suchte früh den Abschluss. Königsbrunn tat sich schwer gegen die einsatzfreudigen und äußerst zweikampfstarken Gastgeber. Die Grafinger brachten viele Scheiben vors Tor und gewannen auch mehr Zweikämpfe. Die Brunnenstädter hatten in der siebten Spielminute die erste richtig gute Möglichkeit, ein Treffer wollte aber nicht fallen. Die Gastgeber agierten mit sehr viel Härte und zogen dadurch auch einige Strafzeiten, doch Königsbrunn verpasste es, daraus Kapital zu schlagen. Klostersee machte das besser, im ersten Überzahlspiel der Grafinger schlug es auch gleich ins Gehäuse von Keeper Stefan Vajs ein, der beim 1:0 für die Oberbayern chancenlos war. Vorbereitet wurde der Treffer vom finnischen Neuzugang Ville Saloranta, der den Torschützen Kelvin Walz mit einem schnellen und präzisen Pass perfekt in Szene setzte. Gleich im Anschluss hatte noch Tim Bullnheimer die Chance auf den Ausgleich, bis zur ersten Pause fielen aber keine weiteren Treffer mehr.

Im mittleren Abschnitt kam Königsbrunn besser in die Partie, in der 24. Spielminute fiel dann auch der sehr sehenswerte Ausgleich. Marco Sternheimer setzte sich im gegnerischen Drittel durch, passte dann auf Mika Reuter, der die Scheibe nach hinten weiterleitete. Toms Prokopovics netzte dann zum 1:1 ein, der Ausgleich tat den Königsbrunnern gut. In der 30. Spielminute legten die Brunnenstädter einen weiteren Treffer nach, bei einem schnellen Gegenstoß konnte Toms Prokopovics einen Abpraller des Grafinger Keepers nutzen und zum 2:1 abstauben. Die Partie blieb sehr intensiv, mit Vorteilen für Königsbrunn. Doch die Gastgeber schliefen nicht, in der 35. Spielminute war Klostersee mit einer Großchance dem Ausgleich nahe, der dafür in der 39. Spielminute fiel. Erneut war es Neuzugang Saloranta, der die Aktion einleitete. Sein schönes Zuspiel konnte Kelvin Walz zum 2:2 verwerten und so für den Drittelendstand sorgen.

Der Schlussabschnitt blieb hochspannend. Mika Reuter hatte in der 44. Spielminute einen weiteren Treffer für Königsbrunn auf dem Schläger, vergab aber. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten, wirklich zwingende Chancen waren aber nicht dabei. In den letzten Minuten des Drittels ging natürlich auch kein Team ein unnötiges Risiko ein, um die Partie endgültig zu entscheiden. Alles deutete auf eine Verlängerung hin. Doch in der 58. Spielminute traf Klostersee erneut, wie aus dem Nichts fiel das 3:2 für Grafing nach einem Bully. Königsbrunn musste nun volles Risiko gehen und nahm dann den Goalie zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Ein Risiko, dass sich bezahlt machte, denn in der letzten Spielminute fiel der Ausgleich zum 3:3 durch Luca Szegedin. Sein verdeckter Schuss von der Blauen fand den Weg ins Grafinger Tor und hielt die Brunnenstädter weiter im Spiel. So stand es nach 60 Spielminuten unentschieden, beide Mannschaften hatten damit auch schon mal einen Punkt sicher.

Die Partie ging nun in die Overtime, fünf Minuten Extrazeit mit jeweils drei Feldspielern, doch Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Königsbrunn hatte kurz vor Ablauf noch die Möglichkeit, sich in doppelter Überzahl den Extrapunkt zu sichern, blieb aber ohne Torerfolg. Die Begegnung musste nun im Penaltyschiessen entschieden werden. Nachdem zunächst beide Mannschaften ihren ersten Penalty vergaben, konnte in Runde zwei Stefan Vajs auch den nächsten Versuch halten. Dafür traf Anton Egle für Königsbrunn, Klostersee musste nun nachlegen. Doch auch dieses Mal behielt Keeper Stefan Vajs die Nerven und entschärfte den letzten Penalty der Gastgeber. Damit standen am Ende die Brunnenstädter als Sieger fest und holten sich so den Extrapunkt.

Die aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber hatten in der Begegnung auf Augenhöhe ihre Chancen auf einen Sieg gegen die Brunnenstädter, denen man heute nur vorwerfen muss, dass sie in Überzahl zu wenig aus ihren Chancen gemacht haben. Dennoch kann Königsbrunns Coach Bobby Linke mit der gezeigten Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden sein:

„Das erste Drittel war sehr intensiv von Klostersee geführt. Wir mussten darauf reagieren, was die Jungs auch sehr gut gemacht haben. Dagegenhalten und sich nicht den Schneid abkaufen lassen, so lautete die Devise, leider haben wir unsere Möglichkeiten nicht nützen können. Das Spiel war nach den ersten 20 Minuten flüssiger, danach haben wir es trotz optischer Überlegenheit verpasst, Zählbares herauszuholen. Klostersee hat das wirklich gut gemacht, die haben toll gefightet. Nach der kalten Dusche kurz vor Spielende sind wir nochmal zurückgekommen, in der Overtime haben wir das aber nicht so gut gemacht. Am Ende haben wir noch zwei Punkte geholt, nun gilt es gegen Miesbach weiter unseren Job zu machen und hart zu arbeiten.“

Tore: 1:0 Walz (Saloranta, N. Quinlan) (17.), 1:1 Prokopovics (Reuter, Sternheimer) (24.), 1:2 Prokopovics (Sternheimer, Reuter) (30.), 2:2 Walz (Saloranta, Bosecker) (39.), 3:2 Gaschke (Dengl, Spies) (58.), 3:3 Szegedin (Sternheimer) (59.), 3:4 Egle (Penaltyschießen)

Strafminuten: EHC Klostersee 14 EHC Königsbrunn 4 Zuschauer: 527

