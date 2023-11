KÃ¶nigsbrunn feiert deutlichen Shutout-Sieg gegen Amberg

Artikel anhören Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn gewinnt hochverdient mit 6:0 gegen die “Wild Lions“ des ERSC Amberg. Die Brunnenstädter waren von Beginn...

Artikel anhören Artikel anhören

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn gewinnt hochverdient mit 6:0 gegen die “Wild Lions“ des ERSC Amberg.

Die Brunnenstädter waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und ließen nur wenige offensive Aktionen des Gegners zu.

Königsbrunn startete mit 19 Feldspielern in die Begegnung, Amberg war mit 16 angereist, Im Tor der Brunnenstädter stand von Beginn an Stefan Vajs.

Der EHC startete mit viel Tempo in die Partie und suchte früh den Abschluss, doch Amberg stand vom Anpfiff an stabil im eigenen Drittel und verteidigte robust. In der dritten Minute konnte Leon Hartl mit seinem Pfostentreffer ein erstes Ausrufezeichen setzen, Königsbrunn suchte ein frühes Tor. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und agierten mit Körperspiel, die Partie blieb aber immer fair. Der EHC hatte deutlich mehr Chancen, doch Tore wollten gegen die sehr defensiv ausgerichteten Gäste zunächst nicht fallen. In der 12. Spielminute und in Überzahl fiel dann doch der Treffer zum 1:0, Marco Sternheimer bediente nach schönem Zuspiel von Hayden Trupp den freistehenden Gustav Veisert mit einem feinen Querpass, dieser ließ dann mit seinem verdeckten Schuss Ambergs Goalie Timon Bätge keine Chance. Der ERSC verteidigte weiterhin gut und störte früh, war jedoch nach vorne zu harmlos. Der EHC hatte deutlich mehr von der Partie, bis zur Pause wollte aber kein Treffer mehr fallen

Amberg startete mit viel Einsatz in das Mitteldrittel, doch auch der EHC stand defensiv gut. Die in dieser Saison so viel gescholtene zweite Reihe der Gäste war am auffälligsten und kam zu Möglichkeiten, doch am Ende stand im Königsbrunner Tor Stefan Vajs, der alle Schüsse der Wild Lions entschärfte. In der 27. Spielminute erreichte ein verirrter Pass der Amberger Leon Steinberger, der die unverhoffte Einladung dankend annahm und mit einem platzierten Schuss zum 2:0 einnetzte. Die Gäste hatten danach noch die Chance, mit einem Penalty zu verkürzen, doch Torgigant Vajs hielt seinen Kasten sauber und vereitelte die Möglichkeit. In der 32. Spielminute tankte sich Marco Sternheimer aus der eigenen Zone heraus ins Amberger Drittel und überwand mit seinem Schuss den Amberger Goalie zum 3:0. Nur eine Minute später fiel scheinbar das nächste Tor der Königsbrunner, doch der Treffer von Reuter wurde wegen hohen Stocks nicht gegeben. Der EHC blieb aber dran und setzte sich in Überzahl im gegnerischen Drittel fest. In der 34. Spielminute fiel dann auch das 4:0, Mika Reuter fälschte einen Schlagschuss von Dominic Erdt unhaltbar ins Amberger Tor ab. Es kam noch schlimmer für die Gäste, nach Bullygewinn und Anspiel von Toms Prokopovics traf Max Petzold in der 35. Spielminute per Rückhand zum 5:0. Mit der deutlichen Führung der Königsbrunner ging es dann für beide Mannschaften ein letztes Mal in die Kabine.

Die Gäste steckten trotz des Spielstands nie auf und versuchten im letzten Drittel, einen frühen Anschlusstreffer zu erzielen. Königsbrunn blieb jedoch konzentriert und ließ kaum Chancen der Wild Lions zu. Die Partie war aber längst gelaufen, der EHC verwaltete das Spiel. In der 56. Spielminute fiel dann auch noch das sechste Tor der Brunnenstädter, Toms Prokopovics spielte den freistehenden Florian Döring an, der dann mit einem platzierten Schuss über die Schulter des Amberger Goalies einnetzte und so für den wohlverdienten 6:0 Endstand sorgte.

Königsbrunn präsentierte sich hochkonzentriert und dominant gegen einen körperlich robusten Gegner, der offensiv wenig entgegensetzen konnte und nur defensiv auf Augenhöhe war. EHC-Coach Bobby Linke war nach der Partie mit seiner Mannschaft sehr zufrieden.: „Es war heute ein sehr ordentliches Spiel von uns, wir waren über 60 Minuten sehr konzentriert. Im ersten Drittel waren wir drückend überlegen, mit vielen Chancen, aber auch Pech im Abschluss, Latte und Pfosten waren im Weg. In Überzahl haben wir dann das 1:0 gemacht, verpassen es danach ein weiteres Tor nachzulegen. Im zweiten Drittel waren wir dann 2:0 vorne, da haben wir fast den Faden verloren, zum Glück hat Stefan Vajs den Penalty entschärft. Danach haben wir uns mit den Toren weiter belohnt. Im letzten Drittel war dann der Dampf weg, es war kontrolliert von uns. Das letzte Tor von der dritten Reihe war klasse, am Ende gehen wir zufrieden mit einem 6:0 nach Hause. Der Sieg war verdient und löst vielleicht Blockaden beim ein oder anderen Spieler. Wir können nun mit einem guten Gefühl nach Erding fahren.“

Tore: 1:0 Veisert (Sternheimer, Trupp) (12.), 2:0 Steinberger (27.), 3:0 Sternheimer (Bullnheimer) (32.), 4:0 Reuter (Erdt, Döring) (34.), 5:0 Pätzold (Prokopovics) (35.), 6:0 Döring (Prokopovics, Pätzold) (56.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 10 ERSC Amberg 10 Zuschauer: 488

6680 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten