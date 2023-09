KÃ¶nigsbrunn: Ein erster Test auf heimischen Eis

Artikel anhören Königsbrunn. (PM EHC) Am Sonntag steht für den EHC Königsbrunn ab 18 Uhr der nächste Oberligist auf dem Programm. Das Spiel gegen...

Königsbrunn. (PM EHC) Am Sonntag steht für den EHC Königsbrunn ab 18 Uhr der nächste Oberligist auf dem Programm.

Das Spiel gegen die „Rebels“ des Stuttgarter EC ist ein erstes Kräftemessen mit dem frischgebackenen Aufsteiger aus Baden-Württemberg.

Zuletzt setzte es für die Königsbrunner eine deutliche 0:6 Niederlage gegen den EV Füssen. Allerdings gilt es, dieses Ergebnis richtig einzuordnen, denn der EHC reiste mit gerade mal drei Eistrainings ins Ostallgäu. Dementsprechend schwer taten sich die Brunnenstädter in den ersten Minuten der Partie und kassierten alleine im ersten Drittel fünf Treffer, zwei davon in doppelter Unterzahl. Gegen spritzige, gallige und läuferisch starke Füssener war an diesem Tag nicht mehr drin. Ab Freitag dürfen die Königsbrunner endlich das erste Mal auf eigenem Eis trainieren, bisher musste der EHC ins benachbarte Augsburger Stadion ausweichen. Bis zur Partie am Sonntag geht es nun ins Trainingslager, die Mannschaft ist schon heiß auf den Gegner aus Stuttgart. Die Rebels spielten in der letzten Saison noch in der Regionalliga Süd West und scheiterten im Finale gegen den EHC Zweibrücken. Nach dem Aufstiegsverzicht der Königsbrunner und den beiden Absteigern Landsberg und Klostersee suchte der DEB händeringend nach einem Nachrücker, der Stuttgarter EC nutzte diese Gelegenheit und bewarb sich für die semiprofessionelle Oberliga Süd. Die erste Änderung gab es gleich auf der Trainerposition, mit Ravil Khaidarov will der Verein die erste Spielzeit in der höherklassigen Liga bestehen. Der gebürtige Russe spielte schon für Dynamo Moskau und sammelte unter anderem in Köln und Freiburg Erfahrungen im deutschen Profigeschäft. In seiner Heimat war er nach seiner aktiven Laufbahn als Trainer in der VHL tätig und soll nun von der Bande aus die Stuttgarter Mannschaft anleiten. Auch im Kader kam es zu einigen Wechseln, so wird unter anderem der Ex-Königsbrunner Michael Rudolph in dieser Saison für den EC auflaufen. Mit dem 34-jährigen Matthew Pistilli hat sich Stuttgart einen erfahrenen Scorer an Bord geholt, er wechselte von den Hannover Indians an seine neue Wirkungsstätte und erzielte für seinen alten Verein 70 Scorerpunkte in 51 Partien. Einen ersten Test bei den „Eisbären“ aus Hamm verloren die Rebels mit 0:4. Gegen die Brunnenstädter folgt nun eine weitere Testpartie.

Zuletzt trafen Königsbrunn und Stuttgart in der Vorbereitung zur Saison 2020/21 zweimal aufeinander, beide Partien konnte der EHC für sich entscheiden. Am Sonntag empfängt nun Königsbrunn den Oberligisten zur ersten der beiden Vorbereitungspartien auf eigenem Eis.

Für Königsbrunn gilt es nun, weiter wichtige Spielpraxis zu sammeln. Drei Spieler werden nicht mit von der Partie sein, Philipp Sander, Florian Döring und Leon Steinberger fehlen urlaubsbedingt. EHC-Coach Bobby Linke erhofft sich nun weitere Erkenntnisse aus dem Spiel:

„Wir wollen uns Schritt für Schritt nach vorne arbeiten und verbessern. Vor allem die Abstimmung im Kader muss passen, da gilt es die taktischen Abläufe zu trainieren, bis wir auf unser angestrebtes Niveau kommen. Das Trainingslager wird uns dabei helfen, die Mannschaft hat bisher gute Ansätze gezeigt und wird sich von Spiel zu Spiel steigern.“

