Königsbrunn dominiert den TEV Miesbach

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 4:0 gewinnt der EHC Königsbrunn hochverdient in der heimischen Pharmpur EISARENA gegen den TEV Miesbach.

Die Gäste waren in den meisten Spielphasen deutlich zu harmlos und konnten sich am Ende beim herausragenden Schlussmann Philip Lehr bedanken, dass die Niederlage nicht noch deutlicher ausfiel.

Miesbach musste 12 Ausfälle kompensieren und füllte den Kader mit Spielern aus der U20 auf, dafür hatte sich die personelle Situation bei Königsbrunn gebessert. Dennoch fehlten beim EHC weiterhin Dominic Erdt, Florian Döring, Hayden Trupp und Philipp Sander. Coach Bobby Linke musste zudem noch auf den angeschlagenen David Farny und Max Petzold verzichten. Im Königsbrunner Tor stand zunächst Stefan Vajs, als Backup saß Dave Blaschta auf der Bank.

Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo in die Partie, der EHC erarbeitete sich schon ab der zweiten Spielminute gute Gelegenheiten, in Führung zu gehen. Aber auch die Gäste konnten sich gut im Königsbrunner Drittel festsetzen. In der siebten Spielminute lag das 1:0 schon in der Luft, doch die Brunnenstädter verpassten es, den ersten Treffer zu setzen. In der neunten Spielminute musste Stefan Vajs all sein Können zeigen, als der Miesbacher U20-Spieler Tobias Lammel sträflich freistehend vor dem Königsbrunner Tor zum Abschluss kam. Fast im Gegenzug fiel dann die ersehnte 1:0 Führung für Königsbrunn. Nachdem Gästekeeper Lehr einen Schuss von Toms Prokopovics nur prallen lassen konnte, netzte Marco Sternheimer in aller Seelenruhe die Scheibe ein und sorgte nicht nur für die Führung, sondern auch für viel Stimmung in der heimischen Eishalle. Nur zwei Minuten später verhinderte nur der Pfosten den zweiten Treffer durch Anton Egle, doch das Publikum musste nur noch Momente auf das 2:0 warten. In Überzahl nutzte Mika Reuter aus spitzem Winkel die winzige Lücke zwischen Torwarthelm und Torgestänge und traf zum 2:0. Königsbrunn blieb die spielbestimmende Mannschaft und wäre fast durch einen Shorthander von Tim Bullnheimer zum dritten Treffer gekommen, es blieb jedoch bis zur ersten Pause beim verdienten 2:0 für die Brunnenstädter.

Miesbach startete mit viel Schwung ins Mitteldrittel, die Mannschaft hatte sich noch lange nicht aufgegeben. Doch Königsbrunn hielt gut dagegen und hatte in der 24. Spielminute gleich zwei dicke Chancen, die aber nichts Zählbares auf die Anzeigetafel brachten. Dafür klappte es dann in der 25. Spielminute zum 3:0, Timo Knopf passte mit viel Übersicht auf Mika Reuter, der dann nur noch einschieben musste. In der 30. Spielminute rettete erneut der Pfosten, dieses Mal war es ein Schuss von Toms Prokopovics, der das Gestänge küsste. Dafür zappelte der Puck nur eine Minute später im Tor der Gäste, Peter Brückner fälschte einen Schuss von Leon Hartl unhaltbar ins Miesbacher Gehäuse ab, spätestens jetzt war die Partie gelaufen. Der TEV blieb in der Offensive zu harmlos, verteidigte aber weiter leidenschaftlich und mit viel Einsatz gegen den EHC. So ging es dann nach 40 Spielminuten mit der klaren Führung der Gastgeber ein letztes Mal in die Kabinen.

Im letzten Spielabschnitt hatte Coach Bobby Linke Keeper Stefan Vajs vom Eis genommen und gönnte dafür Dave Blaschta wertvolle Spielpraxis im Tor der Brunnenstädter. Diese hielt sich jedoch in Grenzen, denn Königsbrunn ließ nur wenig zu und drängte auf weitere Treffer. Doch ein ums andere Mal scheiterte der EHC an Philip Lehr, dem besten Mann der Gäste. Königsbrunn verpasste es, ein weiteres Tor zu erzielen und hielt die Gäste gut in Schach, so dass Dave Blaschta gerade mal drei Schüsse halten musste, ehe es am Ende hochverdient 4:0 für Königsbrunn stand.

Königsbrunn konnte gegen stark ersatzgeschwächte Gäste vollends überzeugen, nur an der Torausbeute gab es Grund zur Kritik. Dank des deutlichen Sieges und der Niederlage von Waldkraiburg in Schweinfurt kann der EHC bis zum nächsten Wochenende Platz zwei belegen, ehe am nächsten Sonntag die Vorrunde der Bayernligasaison endet. EHC-Coach Bobby war nach dem Spiel gut gelaunt und fand viel Lob für seine Mannschaft:

„Wir wussten heute nicht so recht, was auf uns wartet. Meine Mannschaft hat das aber sehr, sehr gut gespielt und war von Beginn an da. Unsere neu formierten Reihen haben sehr gut funktioniert und sich Torchancen herausgespielt. Wir haben über sechzig Minuten sehr gut gespielt, sind defensiv gut gestanden und haben nur sehr wenig zugelassen. Im letzten Drittel hatten wir zwanzig Schüsse aufs gegnerische Tor, da haben wir vielleicht zu wenig daraus gemacht. Wir sind da aber nicht gierig und wollen nicht abheben. Unser Gegner hat da auch mit viel Kampf dagegengehalten und so Schlimmeres verhindert. Insgesamt konnten heute alle Spieler zum Einsatz kommen, es war ein positiver Abend für uns. Ich bin sehr zufrieden mit der gezeigten Mannschaftsleistung.“

Tore: 1:0 Sternheimer (Prokopovics, Bullnheimer) (10.), 2:0 Reuter (Egle, Sternheimer) (12.), 3:0 Reuter (T. Knopf) (25.), 4:0 Brückner (Hartl, Szegedin) (30.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 4 TEV Miesbach 8 Zuschauer: 376

