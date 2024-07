KÃ¶nigsbrunn: Der KapitÃ¤n bleibt an Bord – Aktuell arbeitet die Stadt mit Hochdruck an den Planungen zur Brandschutzsanierung der Pharmpur Eisarena

Königsbrunn. (PM EHC) Der Kader des EHC Königsbrunn nimmt immer weiter Form an. Am Mittwoch gab der Verein bekannt, mit den beiden Leistungsträgern Tim...

Königsbrunn. (PM EHC) Der Kader des EHC Königsbrunn nimmt immer weiter Form an.

Am Mittwoch gab der Verein bekannt, mit den beiden Leistungsträgern Tim Bullnheimer und Dennis Tausend zu verlängern. Zwei Akteure, die in den Spielen den Unterschied ausmachen können.

Tim Bullnheimer wechselte 2020 aus der höherklassigen Oberliga Süd von den Memminger Indians wieder in den heimischen Landkreis zum EHC. Von Beginn an entwickelte er sich zu einem zuverlässigen Top-Scorer und lieferte stets zuverlässig ab. In der letzten Saison zeigte der 24-jährige ehrgeizige Angreifer erneut seine Qualität und erzielte in 37 Partien insgesamt 58 Scorerpunkte. Auch eine Verletzung während der Play-offs konnte ihn nicht aus der Bahn werfen, der körperlich präsente Königsbrunner Kapitän gab stets alles und war oft nur durch Fouls zu stoppen. EHC-Coach Bobby Linke weiß um die Stärken seines Parade-Stürmers:

„Als klar war, dass ich Trainer in Königsbrunn werde, wollte ich einen neuen Weg einschlagen. Dazu gehörte auch ein neuer Kapitän. Alex Strehler hat viele Jahre mit Leidenschaft und herausragenden Leistungen dieses Amt gelebt. Trotz der großen Fußstapfen und des jungen Alters führt Tim diese Rolle hervorragend aus. Er ist ein toller Leader, der es schafft in den richtigen Momenten die passende Ansprache zu finden. Auf dem Eis ist er einer der komplettesten Stürmer, stark am Bully und im Spiel gegen den Puck. Doch auch seine offensiven Qualitäten stellt er jedes Jahr erneut unter Beweis. Ich bin sehr stolz, dass „Bulli“ weiterhin Kapitän dieser Mannschaft bleibt.“

Mit dem 30-jährigen Offensivspezialisten Dennis Tausend kann Königsbrunn mit einem weiteren wichtigen Baustein der Mannschaft verlängern. Durch seinen enormen Einsatz, seine kompromisslose, aber extrem disziplinierte Spielweise erarbeitete sich der gebürtige Augsburger Stürmer schnell den Respekt der Fans. Allerdings zog er sich während der Saison eine schwere Verletzung zu. Doch er arbeitete sich mit unbändigem Willen wieder zurück in die Mannschaft und hielt den EHC in den Play-offs im Spiel. Unvergessen ist sein Ausgleichstreffer gegen den TSV Erding, als der EHC im März noch mit 0:2 Spielen zurücklag und er drei Minuten vor Spielende den Puck ins Kreuzeck zimmerte. Dieses Tor brachte die Wende in der Serie gegen Erding, Königsbrunn setzte sich am Ende nach Verlängerung durch und warf den Top-Favoriten aus dem Wettbewerb. Für den EHC ist er als „Aggressive Leader“ unverzichtbar. Bobby Linke freut sich schon auf eine weitere Spielzeit mit ihm:

„Für Dennis war es letztes Jahr eine Achterbahnfahrt. Durch tolle Leistungen in der Vorbereitung war er auf einem sehr guten Weg eine wichtige Rolle im Team einzunehmen. Trotz der langen Verletzungspause hat Dennis es geschafft sich zurück zu kämpfen und wusste mit starken Leistungen in den Playoffs zu überzeugen. Für den Gegner ist er ein sehr unangenehmer Spieler, da er niemals aufgibt und um jeden Zentimeter Eis kämpft. Das werden auch dieses Jahr wieder seine Mitspieler im Training zu spüren bekommen, wenn es um die Plätze im Lineup geht.“

Vor zwei Wochen wurde bekanntgegeben, dass aus Gründen des Brandschutzes die Pharmpur EISARENA vorerst geschlossen bleibt. EHC-Vorstand Tim Bertele hofft nun auf eine schnelle Lösung, erste wichtige Schritte wurden schon in die Wege geleitet:

„Aktuell arbeitet die Stadt mit Hochdruck an den Planungen zur Brandschutzsanierung. Stand heute können wir planmäßig Anfang September in den Trainingsbetrieb starten. Ein pünktlicher Spielbetrieb mit Zuschauern zur Saisoneröffnung am 14.9. gegen den EV Füssen steht jedoch noch in den Sternen. Hier hoffe ich darauf, dass die Stadt mit entsprechendem Nachdruck auf die handelnden Firmen einwirkt.“

Die neue Saison wird im Oktober offiziell starten, ein verbindlicher Spielplan und angekündigte Änderungen in den Regelungen wurden aber noch nicht bekannt gegeben. In absehbarer Zeit soll dies aber passieren, weiß Tim Bertele zu berichten:

„Der Modus zur Bayernliga sollte in den kommenden zwei Wochen vom Verband veröffentlicht werden, sodass wir im Anschluss mit dem Dauerkartenverkauf starten können. Ich kann schon so viel verraten, dass wir diese Spielzeit die attraktivste Dauerkarte in der EHC-Geschichte anbieten werden. Damit wollen wir unseren treuen Fans Dankeschön sagen und auch neue Fans zum Kauf animieren.“