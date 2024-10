KÃ¶nigsbrunn bleibt Sieger beim Derby in Landsberg

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 3:2 gewinnt der EHC Königsbrunn seine Generalprobe vor Saisonstart gegen die „Riverkings“ des HC Landsberg. Die hochintensive Partie gegen einen...

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 3:2 gewinnt der EHC Königsbrunn seine Generalprobe vor Saisonstart gegen die „Riverkings“ des HC Landsberg.

Die hochintensive Partie gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gegner blieb bis zum Ende spannend, insgesamt hatte der EHC aber mehr vom Spiel.

Beide Teams konnten nicht mit kompletten Kader antreten, bei den Gastgebern fehlte unter anderem der schwedische Kontingentspieler Victor Östling, der EHC musste ohne Philipp Sander, Julian Becher, Max Petzold und den seit der letzten Partie verletzten Dominic Erdt antreten. Im Tor der Brunnenstädter stand von Beginn an Stefan Vajs.

Wie zu erwarten war starteten beide Mannschaften intensiv in die letzte Partie vor Saisonstart und gingen mit der nötigen Aggressivität und Leidenschaft in die Zweikämpfe. Landsberg kam dabei auch immer wieder gefährlich in das Drittel der Königsbrunner, zwingende Chancen waren allerdings noch nicht dabei. Der EHC erarbeitete sich aber im Laufe der Partie mehr Spielanteile, in der sechsten Spielminute fiel dann auch das 1:0 für Königsbrunn. Toms Prokopovics drängte ins gegnerische Drittel und überraschte den Landsberger Goalie mit einem verdeckten Schuss. Auch danach hatte der EHC mehr vom Spiel, die Riverkings blieben aber gefährlich sobald sie in das Königsbrunner Drittel drängten. Bis zur Pause fielen aber keine weiteren Treffer mehr.

Gleich zu Beginn des zweiten Spielabschnitts hatte der EHC gleich eine Top-Chance bei einem Alleingang von Marco Sternheimer, doch der Landsberger Keeper war auf der Hut. Auch danach hatten die Brunnenstädter nochmals eine sehr gute Gelegenheit zum 2:0, doch die Scheibe wollte nicht ins Tor. Die Gastgeber ließen danach nur noch wenig zu und verteidigten leidenschaftlich. Der EHC gewann kaum Bullys und tat sich schwer gegen die konterstarken Riverkings. In der Mitte des Drittels hatte der EHC nochmal eine Druckphase, doch gegen Ende des Spielabschnitts kam Landsberg immer besser ins Spiel. In der 35. Spielminute hatte der HC eine Riesenchance, verpasste es aber den Ausgleich zu erzielen. Kurz vor dem Pausenpfiff geriet Königsbrunn in Unterzahl, eine Gelegenheit, die sich Landsberg nicht entgehen ließ und durch Grötzinger den zwischenzeitlich verdienten Ausgleich erzielte. Mit dem leistungsgerechten 1:1 ging es dann ein letztes Mal in die Kabinen.

Königsbrunn startete stark in den letzten Abschnitt und setzte sich ab der 43. Spielminute im gegnerischen Drittel fest. Nur eine Minute später erzielte der EHC dann auch das 2:1 durch Mika Reuter, der einfach mal abzog und den Puck ins obere Eck zimmerte. In der 47. Spielminute hatte er bei einem Alleingang noch das nächste Tor auf dem Schläger, verpasste es aber den Vorsprung auf zwei Tore auszubauen. Nur eine Minute später sollte sich das rächen, als Maximilian Schadel schneller schaltete als seine Gegenspieler und sich alleine bis vor das gegnerische Tor durchtankte. Sein Schuss zum 2:2 landete im Kreuzeck, die Partie war nun wieder offen. Danach hatten die Königsbrunner eine gute Phase, die dann David Farny mit dem 3:2 krönte. Nach feinem Anspiel in der 54. Spielminute zog er von der Blauen ab und hämmerte den Puck ins Landsberger Tor. Die Gastgeber blieben aber weiterhin brandgefährlich, eine Minute vor Spielende gerieten die Königsbrunner noch in Unterzahl. Bis Spielende fiel dann aber kein Treffer mehr, am Ende gewinnt der EHC nicht unverdient mit 3:2.

Bei den Brunnenstädtern gibt es noch einige Baustellen, auch wenn am Ende ein Sieg heraussprang. Königsbrunns Coach Bobby Linke zieht ein klares Fazit: „Leider konnten wir dem Spiel nicht unseren Stempel aufdrücken, was zum einen an der guten kämpferischen Leistung Landsbergs lag und zum anderen haben wir es versäumt, uns nach einer Führung abzusetzen. Uns sind immer wieder individuelle Fehler sowohl technisch als auch taktisch unterlaufen, so dass das Spiel immer offen war. Da fehlt momentan die Ruhe und die Finalität in unserem Spiel. Positiv war, dass wir einen Weg gefunden haben das Spiel zu gewinnen.“

Tore: 0:1 Prokopovics (Kinzel, Sternheimer) (6.), 1:1 Grötzinger (Bergsdorf, Wagner) (40.), 1:2 Reuter (Hartl) (44.), 2:2 Schadel (Klein) (48.), 2:3 Farny (Reuter, Brückner) (54.)

Strafminuten: HC Landsberg 4 EHC Königsbrunn 8 Zuschauer: 660

Bildmaterial: https://diz-pix.de/