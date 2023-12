KÃ¶nigsbrunn bleibt in Dorfen siegreich

Artikel anhören Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn gewinnt auch sein zweites Spiel der Punkterunde gegen die “Eispiraten“ des ESC Dorfen. Die Brunnenstädter drehten...

Artikel anhören Artikel anhören

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn gewinnt auch sein zweites Spiel der Punkterunde gegen die “Eispiraten“ des ESC Dorfen.

Die Brunnenstädter drehten im Mitteldrittel mächtig auf und setzten sich am Ende mit 8:4 gegen kämpferisch starke Gastgeber durch.

Königsbrunn startete mit 16 Feldspielern in die Begegnung, Dorfen konnte ebenfalls mit 16 auflaufen. Im Tor der Brunnenstädter stand von Beginn an David Blaschta, als Backup war Timo Weiß im Kader. Nicht mit im Aufgebot waren neben Dennis Tausend noch Gustav Veisert, Stefan Vajs, Lukas Häckelsmiller, Max Petzold und Simon Beslic.

Dorfen startete wie schon im Hinspiel mit viel Einsatz in die Partie und präsentierte sich von Beginn an als äußerst unbequemer Gegner. Der EHC verteidigte konzentriert und ließ nur wenige direkte Schüsse auf das Königsbrunner Tor zu. Eine frühe Unterzahlsituation der Brunnenstädter konnten die Eispiraten zunächst nicht nutzen, die Defensive des EHC hielt gegen die stärkste Überzahlmannschaft der Liga stand. Königsbrunn tat sich schwer in die Partie zu kommen, das Spiel der Brunnenstädter war noch zu ungenau. Im Laufe der Begegnung erarbeitete sich der EHC dann einige gute Gelegenheiten, kassierte dann aber nach einem Offensivfoul eine weitere Strafzeit. Dieses Mal machten es die Gastgeber besser und gingen in der 14. Spielminute durch den Treffer von Vrba in Führung. Der EHC kam aber immer besser in die Begegnung an und suchte den Ausgleich. In der 20. Spielminute war es dann soweit, nach schönem Anspiel von Tim Bullnheimer netzte Mika Reuter per Direktabnahme zum 1:1 ein. Mit dem leistungsgerechten Remis ging es dann für beide Teams ein erstes Mal in die Kabinen.

Im Mitteldrittel gab der EHC von Anfang an Vollgas und nahm das Heft in die Hand, Königsbrunn war nun endgültig im Spiel angekommen und agierte druckvoll. Gleich im ersten Überzahlspiel konnten sich die Brunnenstädter belohnen, nach klugem Anspiel von Tim Bullnheimer hatte Marco Sternheimer freistehend genug Zeit sich die Ecke auszusuchen und hämmerte in der 25. Spielminute den Puck mit einem strammen Schuss zur 2:1 Führung ins gegnerische Tor. Dorfen konnte zwar in der 29. Spielminute zum 2:2 ausgleichen, doch die Freude der heimischen Fans währte nur kurz. Mika Reuter tankte sich 30 Sekunden später durch die gegnerische Defensive und schloss seine sehenswerte Aktion mit dem Treffer zur 3:2 Führung ab. Nur zwei Minuten später traf dann Tim Bullnheimer zum zweiten Mal und erhöhte auf 4:2. Doch es kam noch schlimmer für die Gastgeber, in der 34. Spielminute schraubte der EHC mit einem Doppelschlag den Spielstand auf 6:2 hoch, Torschützen waren Leon Hartl und Toms Prokopovics. Kurz vor der letzten Pause zappelte der Puck erneut im Netz der Eispiraten, doch der Treffer wurde nicht gegeben, zuvor wurde eine Strafe gegen Königsbrunn angezeigt, die aber bis Drittelende folgenlos blieb.

Der EHC startete mit viel Torhunger in den letzten Spielabschnitt, war aber zu sorglos und unkonzentriert in der Rückwärtsbewegung. Dorfen hatte noch lange nicht aufgegeben und erzielte in der 44. und 45. Spielminute zwei Treffer, der Abstand betrug nur noch zwei Tore. Königsbrunn fing sich aber wieder und versuchte nun einen weiteren Treffer zu erzielen. In der 50. Spielminute musste dann Leon Steinberger wegen eines Offensivfouls mit einer Spieldauerstrafe vom Eis, Dorfen hatte jetzt fünf Minuten Überzahl. Doch statt die Partie zu drehen, kassierten die Eispiraten einen Shorthander, nach Scheibeneroberung konterte der EHC die Gastgeber eiskalt aus. Nach einem präzisen Anspiel von Tim Bullnheimer traf Mika Reuter in der 52. Spielminute zum 7:4. Dorfen hatte danach noch weiter Überzahl, konnte diese aber nicht nutzen. Spätestens mit dem 8:4 in der 58. Spielminute durch den freistehenden Marco Sternheimer war die Partie dann aber endgültig entschieden.

Königsbrunn gewinnt nach einem zaghaften ersten Drittel hochverdient gegen einen sehr unbequemen und kampfstarken Gegner, der bis zum Ende nicht aufsteckte. Allerdings zogen die Brunnenstädter einige unnötige Strafzeiten durch Offensivfouls in der gegnerischen Zone und machten die Begegnung unnötig spannend. Coach Bobby Linke muss auch im nächsten Spiel auf Leon Steinberger wegen dessen Spieldauerstrafe verzichten, war aber froh über den Sieg: „Im ersten Drittel sind wir schwer ins Spiel gekommen, Dorfen war gut und organisiert. Da haben wir zu wenig gezeigt und kommen mit einem glücklichen 1:1 in die Pause. Das haben wir danach viel besser gemacht, haben auch weniger Fehler produziert und hatten viel mehr Schüsse aufs Tor. Im Schlussdrittel kommen wir durch zwei individuelle Fehler und die daraus resultierenden Tore nochmal in die Bredouille, danach war das Spiel wieder auf der Kippe. Unser Unterzahlspiel war heute wieder top, der Shorthander hat dann das Spiel entschieden. Wir haben über zwei Drittel zu viele Fehler produziert, schlechte Pässe gespielt und hatten zu wenig Laufbereitschaft gezeigt. Ich bin aber zufrieden mit den drei Punkten, im nächsten Spiel müssen wir jedoch wieder aufgrund der Ausfälle weiter umstellen.“

Tore: 1:0 Vrba (Popelka) (14.), 1:1 Bullnheimer (Reuter) (20.), 1:2 Sternheimer (Bullnheimer, Trupp) (26.), 2:2 Pastachak (Maierhofer) (29.), 2:3 Reuter (Bullnheimer, Becher) (29.), 2:4 Bullnheimer (Becher, Reuter) (31.), 2:5 Hartl (Reuter, Erdt) (34.), 2:6 Prokopovics (Sternheimer) (34.), 3:6 Popelka (44.), 4:6 Maierhofer (Popelka) (45.), 4:7 Reuter (Bullnheimer) (52.), 4:8 Sternheimer (Döring, Trupp) (58.)

Strafminuten: ESC Dorfen 10 EHC Königsbrunn 37 Zuschauer: 105