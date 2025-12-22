Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Eisbären Berlin Kölns Schnarr klaut die Punkte! Eisbären verlieren gegen Köln mit 3:4 nach Penaltyschießen
Eisbären BerlinKölner Haie

Kölns Schnarr klaut die Punkte! Eisbären verlieren gegen Köln mit 3:4 nach Penaltyschießen

22. Dezember 20252 Mins read85
Share
Jan Luca Sennhenn von den Köner Haien und Yannick Veilleux von den Eisbären Berlin im Zweikampf - © Marco Leipold / City-Press
Share

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen im letzten Heimspiel vor Heiligabend eine Niederlage hinnehmen, können aber einen weiteren Punktgewinn verbuchen.

Die Berliner mussten sich am 4. Adventssonntag den Kölner Haien in der ausverkauften Uber Arena knapp mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben. Verteidiger Korbinian Geibel gab sein Comeback nach über zweimonatiger Verletzungspause.

Die Eisbären erwischten einen guten Start in die Partie und gingen bereits früh durch Eric Hördlers (3.) erstes Saisontor in Führung. Nachdem Blaine Byron (7.) den Berliner Vorsprung wenig später weiter ausbaute, sorgte Kölns Parker Tuomie (7.) postwendend für den Anschlusstreffer.

Im Mitteldrittel vereitelte Jonas Stettmer zunächst einige gute Kölner Chancen, ehe Marcel Noebels (27./PP1) für den Hauptstadtclub auf 3:1 erhöhte. Kurz vor der zweiten Pause gelang Dominik Bokk (40./PP1) in Überzahl aber noch der erneute Anschlusstreffer der Haie.

Im Schlussdrittel verpassten die Eisbären den vierten Treffer, unter anderem in einer doppelten Überzahlsituation. Dann traf Nate Schnarr (55.) für die Domstädter zum Ausgleich.

So ging es in die Verlängerung. Nachdem in dieser kein weiterer Treffer fiel, ging es ins Penaltyschießen. Im Shootout erzielte Schnarr (65./PS) den entscheidenden Treffer für die Gäste.

Die Eisbären Berlin sind Dienstag, den 23. Dezember wieder im Einsatz. Dann ist der Hauptstadtclub zu Gast bei den Adler Mannheim. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Unser Start ins Spiel hat mir gefallen. Wir waren von Beginn an bereit. Im Mitteldrittel haben wir einen wichtigen Powerplaytreffer zum 3:1 erzielt. Danach haben wir leider das vierte Tor verpasst. Wenn uns dies gelungen wäre, hätte es ein anderes Spiel werden können. Vor Kölns zweitem Treffer ist uns in Unterzahl ein Wechselfehler unterlaufen, den die Haie ausgenutzt haben. Im Fünf-gegen-Fünf haben wir nicht viel zugelassen, da war es ein enges Spiel. Uns sind leider zu viele kleine Fehler unterlaufen und wir konnten dann im Powerplay nicht noch einmal Kapital aus unseren Chancen schlagen.“

Korbinian Geibel (Verteidiger Eisbären Berlin): „Es war eine unglückliche Niederlage. Wir haben fast über die gesamte Spieldauer geführt. Vor dem zweiten Gegentreffer ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Ich denke, wir hätten den Sieg verdient gehabt. Es hat Spaß gemacht, wieder zurück auf dem Eis zu sein. Wir hätten natürlich gerne gewonnen, können aber positive Sachen aus dem Spiel mitnehmen.“

Endergebnis
Eisbären Berlin – Kölner Haie 3:4 n. P. (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Aufstellungen
Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Müller (C), Reinke; Geibel, Mik; Smith, Lancaster; Panocha – Kirk, Byron, Tiffels (A); Noebels, Dea, Veilleux (A); Hördler, Vikingstad, Pföderl; Bergmann, Eder, Wiederer – Trainer: Serge Aubin
Kölner Haie: Juvonen (Ancicka) – Austin, Kaski; Sennhenn, Kemiläinen; Vittasmäki, Glötzl; Fischer – Kero, Schnarr, Russell; Tuomie, Aubry, Bokk; Kammerer, Tyrväinen, Niedenz; Storm, MacInnis, van Calster – Trainer: Kari Jalonen
Tore
1:0 – 02:35 – Hördler (Pföderl, Geibel) – EQ
2:0 – 06:17 – Byron (Tiffels, Reinke) – EQ
2:1 – 06:31 – Tuomie (Bokk, Aubry) – EQ
3:1 – 26:42 – Noebels (Byron, Reinke) – PP1
3:2 – 39:11 – Bokk (MacInnis, Kaski) – PP1
3:3 – 54:38 – Schnarr (Austin) – EQ
3:4 – 65:00 – Schnarr – PS

Strafen
Eisbären Berlin: 10 (2, 6, 2, 0, 0) Minuten – Kölner Haie: 12 (2, 6, 2, 2, 0) Minuten
Schiedsrichter
Kilian Hinterdobler, Christopher Schadewaldt (Tobias Treitl, Wayne Gerth)
Zuschauer 14.200

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

842
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
ESC Kempten Logo Previous post ESC Kempten siegt mit 7:1 gegen Pfaffenhofen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Eisbären BerlinERC Ingolstadt

13 Tore! Schanzer Panther gewinnen Torspektakel gegen die Eisbären Berlin

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin müssen sich am 29. Spieltag der...

By18. Dezember 2025
! +Eisbären BerlinWas wurde aus?

Marco Nowak beendet seine aktive Karriere und startet die Karriere nach der Karriere im Eisbären-Management

Berlin. (PM Eisbären) Marco Nowak, Verteidiger der Eisbären Berlin, muss seine lange...

By16. Dezember 2025
! +Adler MannheimAllgemein InternationalDELDeutschlandKölner Haie

Kölner Haie besiegen die Adler Mannheim in einem „entertaining game“ (Dallas Eakins) denkbar knapp mit 5:4

Köln. (MR) Im heutigen Topspiel der DEL kreuzten die Kölner Haie die...

By14. Dezember 2025
! +Eisbären BerlinSchwenninger Wild Wings

Aubin: „Die erhoffte Reaktion meiner Mannschaft“ – Shutout-Sieg für die Eisbären gegen Schwenningen

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können in der PENNY DEL einen...

By14. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten