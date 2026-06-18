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Home Deutschland DEL 2 Bietigheim Steelers Kölner Verteidigertalent wechselt ins Bietigheimer Ellental
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Kölner Verteidigertalent wechselt ins Bietigheimer Ellental

18. Juni 20261 Mins read45
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Dominik Klein - © Moritz Eden /City-Press
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Bietigheim. (Steelers) Die Bietigheim Steelers aus der DEL2 freuen sich mit Dominik Klein einen talentierten jungen Verteidiger für die kommende Saison verpflichten zu können.

Der gebürtige Kölner wechselt aus der U20 der Kölner Haie nach Bietigheim und wird bei den Steelers seine ersten Schritte im Profieishockey machen.

Der am 27.06.2006 geborene Defender stammt aus dem Nachwuchs der Kölner Junghaie und hat dort sämtliche Altersklassen durchlaufen. Bereits früh galt er als einer der vielversprechenden Defensivspieler seines Jahrgangs. Mit einer Körpergröße von 1,82 Metern und einem Gewicht von ca. 83 Kilogramm bringt Klein gute Voraussetzungen für die Defensive mit. Der Linksschütze überzeugt vor allem durch sein starkes Spielverständnis, seine sichere Puckführung und seine Fähigkeit, das Spiel aus der eigenen Zone heraus aufzubauen.

In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Verteidiger zu einer festen Größe im Nachwuchs der Kölner Haie. Nach seinen Einsätzen in der U17 rückte er zur Saison 2023/24 in die U20-Mannschaft auf und sammelte dort wertvolle Erfahrungen in der Deutschen Nachwuchs Liga. In der vergangenen Spielzeit gehörte er zu den Leistungsträgern der Junghaie und überzeugte mit starken Offensivwerten von der blauen Linie. Zudem führte er die Mannschaft als Kapitän aufs Eis und übernahm bereits in jungen Jahren Verantwortung.

Neben seinen Einsätzen für die Kölner U20 konnte Dominik bereits erste Erfahrungen im Seniorenbereich bei den Füchsen Duisburg in der Oberliga Nord sammeln und sich dadurch weiterentwickeln. Nun folgt mit dem Wechsel zu den Steelers der nächste wichtige Schritt seiner Karriere.

Zu seinem Wechsel nach Bietigheim sagt Dominik Klein: „Ich freue mich sehr, meinen ersten Schritt im Profibereich bei den Bietigheim Steelers zu machen. Für mich geht damit ein großer Traum in Erfüllung. Ich danke dem Verein für das Vertrauen und kann es kaum erwarten, mit dem Team auf dem Eis zu stehen und alles für den gemeinsamen Erfolg zu geben.“

Mit Dominik Klein gewinnen die Steelers einen jungen, ehrgeizigen Verteidiger mit einer hervorragenden Ausbildung, großem Entwicklungspotenzial und einer professionellen Einstellung. Seine Fähigkeiten auf beiden Seiten des Eises und seine Führungsqualitäten machen ihn zu einer spannenden Verstärkung für die kommende Saison.

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