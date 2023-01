KÃ¶lner Junghaie zementieren ihre Spitzenposition in der Tabelle â€“ siegreiches Wochenende gegen EV Landshut – Junghaie-Headcoach Patrick Strauch im Interview

Köln. (MR) Nach dem deutlichen 5:2 Sieg der Kölner Junghaie am Samstag folgte an heutigen Sonntag ein umkämpftes 3:2 gegen den EV Landshut nach...

Köln. (MR) Nach dem deutlichen 5:2 Sieg der Kölner Junghaie am Samstag folgte an heutigen Sonntag ein umkämpftes 3:2 gegen den EV Landshut nach der Länderspiel-Weihnachtspause.

Die Gäste aus Niederbayern kamen am Sonntag druckvoll aus der Kabine und setzten die Junghaie von Beginn an unter Druck. Hinten stand ein gut aufgelegter Philipp Dietl im Tor der Landshuter, der bereits in der Vorsaison das eine oder andere Spiel in der DEL (Straubing) gefangen hatte. Dieser zog den Kölner Stürmern ein ums andere Mal den Zahn. Doch auch Leon Willerscheid konnte seinen Kasten lange sauberhalten. In der 20. Spielminute allerdings nutzten die Gäste einen Fehlpass, und über drei Stationen war Willerscheid doch überwunden (Davin Maus). Die Antwort hatte Junghai Matthias Pischoff früh im zweiten Durchgang parat (25.). Es ging druckvoll hin und her, Latte für Veeti Koivunen, dann musste ein Kölner auf die Strafbank für Spielverzögerung. Bei nur noch 9 Sekunden Strafe auf der Uhr wußßse Willerscheid nicht, wo die Scheibe war, da hatte Björn Salhi den Überblick und eingenetzt zurm 2:1 für Landshut (33.). Und weiter verzweifelten die Junghaie reihenweise an Dietl. Justin Büsing und Rik Gaidel versuchten, das Spielgerät um den Pfosten zu arbeiten. Bei 4 gegen 4 tankte sich Landshuts Koivunen bis vors Tor und wurde gehakt, was allerdings nicht gepfiffen wurde und Herrn Koivunen ziemlich erbost zurück ließ. Ein Alleingang von Gaidel war nicht von Erfolg gekrönt, so nahmen die Dreihelmestädter die knappe Führung mit in die zweite Pause.