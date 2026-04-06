Kölner Junghaie sichern sich den U17-Meistertitel

München. (PM DEB) Die Kölner Junghaie sicherten sich am heutigen Sonntag, den 5. April 2026, die deutsche Meisterschaft in der U17-Nachwuchsliga der Saison 2025/2026.

In der Kölnarena 2 setzten sich die Junghaie im vierten Spiel der Best-of-Five-Serie gegen die Jungadler Mannheim mit 3:2 nach Penaltyschießen durch und krönen damit eine starke Saison mit dem Meistertitel.

Nach einem packenden Auftakt der Finalserie stand es nach zwei Spielen 1:1. Im ersten Aufeinandertreffen in Mannheim hatten die Junghaie bis weit ins Schlussdrittel mit 2:0 geführt, ehe die Jungadler das Spiel noch drehten – erst vier Sekunden vor der Schlusssirene gelang der Ausgleich. Im folgenden Penaltyschießen behielten die Gastgeber die Oberhand. Spiel zwei am Sonntag in Köln gewannen die Junghaie mit 3:2 und glichen die Serie aus. Im dritten Aufeinandertreffen am gestrigen Samstag in Mannheim setzten sich die Junghaie mit 8:6 durch und gingen mit 2:1 in Führung in der Serie.

Heute fiel in Köln dann die endgültige Entscheidung zugunsten der Domstädter. In der regulären Spielzeit ging es hin und her, nach 60 Minuten stand es 2:2. Da die Verlängerung keinen Sieger hervorbrachte, musste das Penaltyschießen entscheiden. Hier hatten die Junghaie das bessere Ende für sich und bejubelten den Titelgewinn.

Stimmen zur Finalserie

Jannik Melzer, Cheftrainer Kölner Junghaie: „Ich bin mit der Saison sehr zufrieden. Die Jungs haben sich das hart erarbeitet und erkämpft. Wir hatten einige Höhen, aber auch Tiefen während des Saisonverlaufs. Das haben die Jungs aber mental gemeistert und in den Playoffs sind wir nochmal als Mannschaft zusammengerückt und eine Einheit geworden. So konnten wir schon die ersten beiden harten Serien in den Playoffs für uns entscheiden. Die Finalserie hat unglaublich viel Spaß gemacht, es waren allesamt enge, ausgeglichene Spiele. Am Ende haben die Kleinigkeiten für uns entschieden und wir sind die glücklichen Sieger.“

Jonas Schwarzfischer, Leiter Spielbetrieb des DEB: „Herzlichen Glückwunsch an die Kölner Junghaie zur U17-Meisterschaft. Sie haben sich in einer ausgeglichenen und bis zum letzten Penaltyschuss spannenden Finalserie verdient durchgesetzt. Beide Teams haben über vier Spiele hinweg gezeigt, was die U17-Nachwuchsliga ausmacht. Den Jungadlern Mannheim gilt ebenfalls ein großes Kompliment – als Titelverteidiger haben sie die Serie bis zum Ende offengehalten. Wir gratulieren Köln zum Meistertitel und bedanken uns bei beiden Mannschaften für diese Finalserie.“

Ergebnisse der U17-Finalserie

28.03.2026 | Jungadler Mannheim – Kölner Junghaie | 4:3 n. P. (0:1, 0:0, 3:2, 0:0, 1:0)

29.03.2026 | Kölner Junghaie – Jungadler Mannheim | 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

04.04.2026 | Jungadler Mannheim – Kölner Junghaie | 6:8 (2:4, 2:1, 2:3)

05.04.2026 | Kölner Junghaie – Jungadler Mannheim | 3:2 n. P. (0:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)