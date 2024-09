KÃ¶lner Haie zeigen mentale StÃ¤rke gegen die Adler Mannheim

Köln. (MR) Nach der empfindlichen 2:6 Niederlage gegen die Eisbären Berlin von Freitag gab mit den Adlern Mannheim gleich das nächste Schwergewicht seine Visitenkarte...

Köln. (MR) Nach der empfindlichen 2:6 Niederlage gegen die Eisbären Berlin von Freitag gab mit den Adlern Mannheim gleich das nächste Schwergewicht seine Visitenkarte in der Lanxess Arena ab. Die Adler konnten nach dem 4:3 Heimsieg im Derby gegen Schwenningen heute in Köln nicht anschließen und verloren 1:3.

Nach dem missglückten Saisonauftakt hatte Kölns Trainer Kari Jalonen minimal am Kader gedreht. So stand heute Mirko Pantkowski im Tor, und die Youngster Edwin Tropmann und Elias Lindner wurden durch Maximilian Glötzl und Kevin Niedenz ersetzt. Letzterer allerdings bekam in der vierten Reihe auch nicht immer seinen Shift. Zunächst aber sah man viel von den Adlern, bedingt auch durch eine frühe Strafe gegen Münzenberger. Doch bei dieser und auch der nächsten Überzahl der Quadratenstädter zimmerte DER Powerplay-Spezialist, Matthias Plachta, selbst aus seinem Office das Spielgerät immer wieder daneben. Mit Fortdauer wanderten dann die Gäste mehrfach auf die Strafbank, und im dritten Powerplay hatten die Haie es schließlich raus. Der Hammer von Alexandre Grenier fand den Weg im langen Eck in den Knick zum umjubelten 1:0 (16.). Es ging teilweise nickelig zur Sache, an den Toren gab es mehrfach einen gewissen Klärungs- und Diskussionsbedarf.

Es bleib spannend – fast mit Playoff Charakter

Im zweiten Durchgang konnten sich die Adler gut im Angriff festsetzen, und die Haie versuchten sich in Kontern. Doch es dauerte bis zur Spielmitte, dass Luke Esposito einen Rebound verwerten konnte zum 1:1 Ausgleich. Mit einer Unterzahl mussten die Haie in den Schlussabschnitt starten. Diese wurde wieder schadlos überstanden, oder man könnte auch sagen, Plachta war noch immer nicht erfolgreich. Wieder komplett machte Vittasmäki durch ein Missverständnis mit seinem Kollegen die Scheibe für die Gäste scharf, doch Pantkowski blieb Sieger. Tuomie lief einen Konter, und die Haie setzten sich auf der anderen Seite fest. Man behielt vor des Gegners Tor die Übersicht, und Maxi Kammerer erlöste Mannschaft und Fans mit der erneuten Führung (46.). Es ging hing hin und her, und als Mannheim kurz nacheinander gleich zwei Strafen kassierte, hatten die Haie lange Zeit für Powerplay. Die Scheibe lief gut, und Adam Almquist von der Blauen schoss zum 3:1 ein. (52.) Der Rest ist schnell erzählt. Die Adler erhöhten den Druck, zogen früh den Goalie, als sie ab der 57. Minute in Überzahl spielten. Doch selbst am Ende, als Tuomie noch eine Befreiung erlaufen konnte, sollte sich aber nichts mehr am Spielstand ändern. Die Fans in der fast ausverkauften Halle feierten ihre Haie noch auf einer längeren Ehrenrunde. Das hatten sie sich verdient, waren sie doch offensichtlich mit einer ganz anderen Einstellung aufs Eis gegangen.

Es spielten:

KEC – 30 Mirko Pantkowski – 7 Nick Bailen, 57 Brady Austin – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 53 Adam Almquist, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 65 Marco Münzenberger, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 33 Tim Wohlgemuth, 18 Josh Currie, 62 Parker Tuomie; 22 Maximilian Glötzl – 19 Frederik Storm, 5 Robin van Caltser, 46 Kevin Niedenz

MAN – 30 Arno Tiefensee – 7 John Gilmour, 5 Tobias Fohrler – 33 Markus Hännikäinen, 11 Kristian Reichel, 14 Jordan Szwarz; 4 Nick Cicek, 9 Leon Gawanke – 19 Luke Esposito, 65 Marc Michaelis, 22 Matthias Plachta; 23 Jyrki Jokipakka, 68 Fabrizio Pilu – 86 Maximilian Heim, 13 Stefan Loibl, 34 Tom Kühnhackl; 27 Yannick Proske – 21 Kris Bennett, 74 Ryan MacInnis, 71 Daniel Fischbuch

Die Tore erzielten:

1:0 (15:34) Grenier (Bailen, Aubry) PP1

1:1 (32:18) Esposito (Michaelis, Cicek)

2:1 (45:54) Kammerer (Storm)

3:1 (51:23) Almquist (Tuomie, Wohlgemuth) PP1

Schiedsrichter: 19 Benni Hoppe, 5 Andre Schrader (54 JP Priebsch, 94 Patrick Laguzov)



Strafen: KEC – 16 Min.; MAN – 18 Min. + 10 Min. Diszi Szwarz

Zuschauer: 16.489

Fotostrecke zum Spiel

Kölner Haie - Adler Mannheim © Sportfoto-Sale (DR)