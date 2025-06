KÃ¶lner Haie verpflichten StÃ¼rmer Ryan MacInnis

Köln. (PM Haie) Weiterer Neuzugang für die Kölner Haie: Der KEC hat Angreifer Ryan MacInnis verpflichtet.

Der 29-jährige Mittelstürmer, der sowohl die US-amerikanische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, spielte zuletzt drei Jahre für die Adler Mannheim. MacInnis hat bei den Haien einen Zweijahresvertrag unterschrieben und erhält die Rückennummer 77.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Wir freuen uns sehr, Ryan MacInnis ab sofort in unserem Team zu haben. Ryan ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler, der als Center aber auch als Außenstürmer spielen kann. Dazu kann er in allen Spielsituation in verschiedene Rollen agieren. Mit seiner Größe bringt Ryan zudem eine physische Präsenz mit und kennt die Liga durch die drei Jahre in Mannheim bereits gut.“

Ryan MacInnis: „Es war eine einfache Entscheidung für mich, bei den Haien zu unterschreiben. Der KEC ist ein großer und traditionsreicher Klub mit leidenschaftlichen Fans. In der vergangenen Saison haben die Haie mit Platz zwei ein Ausrufezeichen gesetzt. Ich freue mich sehr auf die Zeit und kann es kaum erwarten, den KEC und die Stadt Köln kennenzulernen.“

Über Ryan MacInnis

Ryan MacInnis, dem der Eishockeysport durch Vater Al MacInnis (1.416 NHL-Spiele) in die Wiege gelegt wurde, begann in seiner Geburtsstadt St. Louis im Jugendbereich des NHL-Teams der Blues mit dem Eishockeyspielen. Der Mittelstürmer setzte seine Karriere im Juniorenbereich in der kanadischen Juniorenliga OHL bei den Kitchener Rangers fort und wurde 2014 in NHL-Draft an Position 43 (2. Runde) von den Phoenix Coyotes gedrafted.

2016 unterschrieb MacInnis einen NHL-Einstiegsvertrag bei den Coyotes und lief zweieinhalb Jahre für deren AHL-Team auf, ehe er 2018 zu den Columbus Blue Jackets getraded wurde. Für die Blue Jackets debütierte der 1,93 Meter große Mittelstürmer ein Jahr darauf in der NHL (insgesamt 26 Spiele) und war zudem für deren AHL-Team aktiv. In der Saison 2021/2022 unterschrieb MacInnis bei den Buffalo Sabres, für die er ein weiteres NHL-Spiel bestritt. Ebenfalls lief er in dieser Spielzeit 59-mal für die Rochester Americans in der AHL auf. Während seiner Zeit in Nordamerika absolvierte der Linksschütze so insgesamt 27 NHL-Spiele (1 Vorlage) und 326 Partien in der AHL (121 Punkte).

Die vergangenen drei Jahre lief Ryan MacInnis für die Adler Mannheim in der PENNY DEL auf. In 116 Partien erzielte der Center 26 Treffer und gab 35 Vorlagen (61 Punkte).

