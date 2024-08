KÃ¶lner Haie verlÃ¤ngern mit ihren Kooperationspartnern

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben die bestehenden Kooperationen mit DEL2-Club EC Bad Nauheim und Oberligist Füchse Duisburg um eine weitere Spielzeit verlängert....

Die Partnerschaften der Clubs gehen damit in ihre fünfte (Haie & Bad Nauheim), bzw. in ihre dritte (Haie & Duisburg) Saison.

Durch die Kooperationen soll das Entwicklungsprogramm junger Spieler der Haie und auch besonders der Kölner Junghaie weiter vorangetrieben werden und die gezielte Entwicklung gestärkt werden. Die aktuellen Haie-Profis Jan Luca Sennhenn, Maximilian Glötzl, Robin van Calster, Niklas Lunemann und Edwin Tropmann machten in den vergangenen Jahren über die Kooperationspartner wichtige Schritte in ihrer Entwicklung und zeigten, wie wertvoll diese Partnerschaften sind. Durch die Kooperationen können sich gleichzeitig Spieler des ECN und der Füchse für den Kader der Haie empfehlen.

Matthias Baldys, Sportdirektor der Kölner Haie, erklärt: „Wir freuen uns sehr, mit dem EC Bad Nauheim und den Füchsen Duisburg weiterhin zwei starke Kooperationspartner an unserer Seite zu haben. Durch die Partnerschaften ermöglichen wir es, unseren jüngeren Spielern wertvolle Spielpraxis zu sammeln.“

Lunemann für Bad Nauheim lizenziert

Torhüter Niklas Lunemann wird auch in der kommenden Saison für die Nauheimer in der DEL2 auflaufen, für die er in der vergangenen Saison bereits 40 Partien bestritt. Der 22-Jährige bleibt dabei zusätzlich für die Haie in der PENNY DEL spielberechtigt.

Über weitere Spieler, die eine Förderlizenz für den EC Bad Nauheim und die Füchse Duisburg bekommen, wird in den kommenden Wochen der Saisonvorbereitung, sowie im weiteren Verlauf der Saison entschieden.