„Es lief sehr gut für mich“ – Münchens Neuzugang Ville Pokka mit zwei Punkten zum Einstand beim Sieg in Köln

Köln. (MR) Zum ersten Spieltag der neuen Saison begrüßten die Kölner Haie den EHC Red Bull München in der ausverkauften Lanxess Arena – und gaben großzügig die drei Punkte nach Bayern ab.
Im Startabschnitt hatten die Gäste aus München wesentlich mehr vom Spiel, die Haie kamen kaum mal ins Angriffsdrittel. Doch auf der anderen Seite stand Tobias Ancicka – nach langer Verletzungspause endlich wieder als Starter im Tor, und er konnte alles entschärfen, was auf seinen Kasten kam. Für die Hausherren hatten MacLeod und später Bokk ihre Möglichkeiten. Auch Überzahlspiele blieben im Startabschnitt noch ohne Resultat. Im zweiten Durchgang wurde es körperlicher, es gab mehrere Zusammenstöße, und das Schiedsrichtergespann schickte mehrfach Spieler auf die Strafbank. Die Haie gerieten gar in doppelte Unterzahl, verteidigte diese aber mit Herz und vollem Körpereinsatz. Kaum waren sie wieder komplett, rappelte es dann doch hinter Ancicka – Krening hatte das Pfund von Verteidiger Pokka in die Maschen gefälscht (30.).
Der erste Angriff im Schlussabschnitt gehörte den Haien, doch Schnarr blieb nach Bokk-Vorlage gegen Niederberger erneut zweiter Sieger. Im direkten Gegenzug musste Ancicka hinter sich greifen (43.) – Rieder hatte dort gestanden, wo ein Rieder eben steht. Und wenig später waren die Bajuwaren gar auf 4:1 davongezogen – Oswald per Onetimer verwertete den Querpass von Fontaine. Die Haie fielen auseinander. In Überzahl schließlich kamen sie doch noch zu einem Treffer (Schnarr, 54.). Austin versuchte es noch einmal mit schnellem Vorstoß und schnörkellosem Abschluss, und bei der nächsten Strafe gegen München zog Haie-Coach Kari Jalonen den Goalie, der fast die kompletten 4:23 Minuten bis zum Schlusspfiff auf der Bank blieb. Allein, ein weiterer Treffer wollte nicht fallen. So entführt der EHC die ersten drei Punkte aus der Lanxess Arena.
Münchens finnischer Neuzugang Ville Pokka: „Wir haben die drei Punkte, das ist das Wichtigste heute Abend. Das komplette Team war heute sehr gut. Ein erstes Spiel in einer neuen Mannschaft und einer neuen Liga ist nicht einfach, aber es lief sehr gut für mich.“
Es spielten:
KEC – 45 Tobias Ancicka – 7 Oliwer Kaski, 57 Brady Austin – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 9 Maxi Kammerer; 74 Sten Fischer, 91 Moritz Müller – 78 Dominik Bokk, 76 Nate Schnarr, 77 Ryan MacInnis; 13 Valtteri Kemiläinen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 46 Kevin Niedenz; 22 Maximilian Glötzl – 65 Marco Münzenberger, 21 Juhani Tyrväinen, 10 Tanner Kero
RBM – 35 Mathias Niederberger – 24 Ryan Murphy, 95 Dillon Heatherington – 17 Taro Hirose, 12 Brady Ferguson, 42 Yasin Ehliz; 70 Maximilian Daubner, 55 Fabio Wagner – 27 Veit Oswald, 97 Gabriel Fontaine, 77 Adam Brooks; 43 Phillip Sinn, 16 Konrad Abeltshauser – 91 Jeremy McKenna, 11 Markus Eisenschmid, 8 Tobias Rieder; 22 Ville Pokka – 93 Maximilian Kastner, 52 Patrick Hager, 79 Philipp Krening
Die Tore erzielten: 0:1 (29:19) Krening (Pokka) 0:2 (34:10) Kastner (Pokka, Oswald) 1:2 (35:39) Austin (Kammerer, Russell) 1:3 (42:07) Rieder (Eisenschmid) 1:4 (44:42) Pokka (Murphy, Heatherington) 2:4 (53:24) Schnarr (MacLeod, Storm) PP1
Schiedsrichter: 22 Ghislain Hebert, 7 Marian Rohatsch (85 Kai Jürgens, 94 Patrick Laguzov)
Strafen: KEC – 12 Min.; RBM 16 Min.
Zuschauer: 18.600
Münchner Doppelschlag erstickt die HoffnungDie „Bullen“ überstanden ebenso eine Strafzeit, auch wenn Kemiläinen zwei, drei gute Schüsse abgefeuert hatte. Doch kaum wieder komplett ging es wieder ins Kölner Verteidigungsdrittel, wieder zog Pokka ab, und Kastner stand am langen Pfosten und hielt die Kelle rein (35.). Doch Austin hatte wenig später die passende Antwort und brachte mit einem Gewaltschuss seine Mannschaft auf die Tafel (36.). Inzwischen waren die Domstädter besser im Spiel und gaben Mathias Niederberger einige Aufgaben.
Stimmen zum Spiel
