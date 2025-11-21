Kölner Haie unterliegen Augsburg im Penaltyschiessen 3:4

Köln. (MR) Die Haie konnten trotz einem deutlichen Übergewicht an Schüssen, die sie auf den von Michael Garteig gehüteten Kasten brachten, nicht ein einziges Mal in Führung gehen, und hatten auch am Ende im Penatyschiessen das Nachsehen.

Die Haie spielten zum dritten Mal in Folge vor ausverkaufter Halle und starteten mit der Partie gegen die Augsburger Panther ihren Heimspieldreierpack von drei Heimspielen in fünf Tagen. Während die Haie mit zwei Siegen nach der Länderspielpause gestartet waren, hagelte es für die Panther zuletzt zwei deftige Niederlagen. Heute aber kamen die Panther mit dem Start nach Maß ins Spiel, direkt mit dem ersten Angriff der Gäste zappelte die Scheibe hinter Juvonen im Netz (Louis, 1.). Die Haie brauchten etwas Zeit, im folgenden Powerplay hatte Russell im Slot die großen Chance auf den direkten Ausgleich. Doch die Haie schüttelten sich und zogen fortan das Spielgeschehen an sich. Zur Drittelmitte konnte Bokk mit dem „erweiterten“ Bauerntrick den Ausgleich erzielen (9.). Köln konnte eine Unterzahl gut herunterkillen, dass einzig der Ex-Kölner Wohlgemuth zu einem Abschluss kam.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs blieb Kemiläinen am eigenen Mann hängen und Uher traf nur den Schoner. Besser machten es die Fuggerstädter, Wohlgemuth legte wieder vor (22.). Auch die nächste Überzahl konnten die Domstädter nicht nutzen. Anschließend lag das Momentum bei Augsburg, die viel Druck machten. Es brannte auf beiden Seiten vor dem jeweiligen Kasten. Und erneut war fast die Hälfte des Drittels gespielt, bis die Haie wieder ausglichen (MacLeod mit dem Onetimer, 30.). In der 38. Minute ließen die Gäste eine Riesenchance sträflich liegen, eigentlich waren es gleich drei Möglichkeiten im selben Spielzug, doch Blank traf nur die Latte. So ging es erneut unentschieden in die Pause.

Es blieb ein enges Spiel

Im dritten Durchgang wurden die Rheinländer wieder etwas druckvoller, doch die Bayrisch Schwaben standen sehr eng am Mann und ließen wenig durchkommen. Ein guter druckvoller Augsburger Wechsel und ein „Tschechenpass“ brachte sie erneut in Führung (Damiani, 48.). Und wieder liefen die Domstädter dem Rückstand hinterher. Es wurde nickeliger, aber auch ohne „Straftat“ verletzten sich auf beiden Seiten Spieler. In der Schlussphase kassierten die Panther noch eine Strafe, und Juvonen verließ seinen Kasten. Dicht um das Tor herum standen die Haie und ließen die Scheibe laufen, sie kam Bokk auf den Körper, der ihn abtropfen lies und in die Maschen beförderten (59.). Es ging in die – torlose Verlängerung, und anschließend musste der Shootout den Siegtreffer bringen. Nach Treffern von Russell auf der einen und Blank auf der anderen Seite, war nur noch Augsburgs Louis erfolgreich, der seinem Team den Zusatzpunkt brachte. Kölns Trainer Kari Jalonen meinte nach dem Spiel, man sei nicht 100% vorbereitet gewesen und habe im Spiel oftmals die letzten 5% vermissen lassen.

Es spielten:

KEC – 30 Janne Juvonen – 7 Oliwer Kaski, 57 Brady Austin – 19 Frederik Storm, 21 Juhani Tyrväinen, 26 Dominik Uher; 13 Valtteri Kemiläinen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 10 Tanner Kero; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 78 Dominik Bokk, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maximilian Kammerer; 22 Maximilian Glötzl – 65 Marco Münzenberger, 77 Ryan MacInnis, 46 Kevin Niedenz

AEV – 34 Michael Garteig – 58 Maximilian Renner, 27 Kyle Mayhew – 26 Alexander Blank, 82 Alexandre Grenier, 18 Anthony Louis; 62 Thomas Schemitsch, 55 Ryan Button – 14 DJ Busdeker, 19 Riley Damiani, 20 Cody Kunyk; 43 Leon van der Linde, 9 Moritz Wirth – 92 Joseph Cramarossa, 33 Tim Wohlgemuth, 24 TJ Trevelyan; 67 Florian Elias – 25 Christian Hanke, 52 Enrico Henriquez Morales, 46 Moritz Elias

Die Tore erzielten:

0:1 (00:24) Louis

1:1 (08:17) Bokk (Kammerer)

1:2 (21:58) Wohlgemuth (Cramarossa, Trevelyan)

2:2 (29:03) MacLeod (Russell, Kero)

2:3 (47:10) Damiani (Busdeker)

3:3 (58:39) Bokk (MacLeod) PP1 EA

3:4 (65:00) Louis GWS

Schiedsrichter: 16 Sean MacFarlane, 14 Zsambor Palkövi (94 Patrick Laguzov, 58 Lukas Pfriem)



Strafen: KEC – 6 Min.; AEV – 8 Min.



Zuschauer: 18.600

