KÃ¶lner Haie testen erfolgreich gegen die LÃ¶wen aus Frankfurt

Köln. (MR) Für beide Teams war es – knapp vier Wochen vor Beginn der Hauptrunde – der erste Test gegen einen Liga-Konkurenten. Das Spiel ging mit 2:1 an die Hausherren.

Die Haie waren gerade frisch zurückgekehrt vom Trainingslager in Tirol, hatten dort 2 Spiele absolviert. Hier war das erste beim Stand von 0:0 abgebrochen worden (nach Penaltyschiessen auf ein Tor verbuchten die Haie den 2:1 Sieg), das zweite konnten die Haie mit 4:2 für sich entscheiden. Die Löwen hingegen hatten am Dolomitencup teilgenommen, wo sie nach einem 2:1 Sieg und einer 0:4 Niederlage den zweiten Platz erreicht hatten. Außerdem verloren sie ihr erstes Testspiel vor heimischem Publikum mit 1:2 gegen die Krefeld Pinguine. Daher gaben beide Teams im ausverkauften Haie Trainingszentrum vor Kölner Publikum und vielen mitgereisten Löwen Fans von Beginn an Gas.

Frühe Tore ebnen den Weg

Gleich im zweiten Wechsel allerdings ging es Frankfurts Kirichenko zu forsch an, dass es nach 41 Sekunden bereits die erste Strafe gab. Und Cody Brenner im Kasten der Gäste war offenbar auch noch nicht ganz auf dem Posten, als Aubry in diesem Powerplay zur 1:0 Führung nachstochern durfte. Wenig später warf Bailen das Spielgerät einfach mal Richtung Tor, wieder war Aubry zur Stelle für die unhaltbare Ablenkung ins Kreuzeck (4.). Man konnte die Reihe mit MacLeod und Schütz zaubern sehen, die Wohlgemuth zur Seite bekommen hatten, ein Treffer wollte aber nicht mehr fallen. Im zweiten Durchgang waren auch die Löwen im Spiel angekommen. Auch brachten die Haie fortan manch missglückten Aufbau und einige Fehlpässe aufs Eis, sodass sie damit mehr Chancen auf die andere Seite schenkten. Zur Spielmitte lief die Scheibe bei der Tuomie-Reihe gut im Angriffsdrittel, als der HSR abpfiff – ach ja, auch Herr Gofman ist wieder zurück auf dem Eis! Die Schiedsrichter besprachen sich und ließen anschließend das Spiel weiterlaufen. Mit einem kuriosen Treffer kamen die Gäste zu Beginn des dritten Drittels ebenfalls auf die Anzeigetafel. Doch obwohl die Haie teilweise Einladungen an die Löwen aussprachen (zwei Male bei Rückpässen fast verzockt…), wollte der Ausgleich nicht fallen. Frankfurts neuer Coach Tom Rowe zog am Ende den Goalie, doch eine Ergebnisänderung blieb aus.

Bei den Haien, die noch auf Frederik Storm, Alexandre Grenier, Andreas Thuresson sowie Neuzugang Juhani Tyrväinen verzichten mussten, kamen mit Marco Münzenberger und Raphael Jakovlev zwei DNL-Spieler zum Einsatz, die zwar nicht fehlerfrei agierten, doch durchaus zu gefallen wussten. Vor allem aber auch das neue Pärchen Parker Tuomie und Joshua Currie machte viel Freude. Die Löwen spielten (noch) ohne Goalie Jussi Olkinuora sowie Markus Lauridsen, Cedric Schiemenz und Nachwuchsmann Hannu Tripcke. Hier fielen besonders Dominik Bokk (wieder) sowie die Neuzugänge Lua Niehus und Sebastian Cimmerman auf.

Stimmen zum Spiel









Es spielten:

Haie: 45 Tobias Ancicka – 57 Brady Austin, 7 Nick Bailen – 10 Justin Schütz, 89 Gregor MacLeod, 33 Tim Wohlgemuth; 91 Moritz Müller, 17 Jan Luca Sennhenn – 9 Maxi Kammerer, 15 Louis-Marc Aubry, 77 Raphael Jakovlev; 47 Veli-Matti Vittasmäki, 55 Edwin Tropmann – 92 Håkon Hänelt, 18 Joshua Currie, 62 Parker Tuomie; 22 Maximilian Glötzl, 53 Adam Almquist – 34 Elias Lindner, 5 Robin van Calster, 66 Marco Münzenberger

Löwen: 51 Cody Brenner – 22 Clayton Kirichenko, 52 Maksim Matushkin – 86 Cameron Brace, 17 Carter Rowney, 77 Daniel Pfaffengut; 6 Kevin Maginot, 4 Reid McNeill – 78 Dominik Bokk, 71 Linus Fröberg, 75 Julian Napravnik; 76 Daniel Wirt, 73 Lua Niehus – 83 Kevin Bicker, 8 Nathan Burns, 64 Markus Schweiger; 24 Philipp Bidoul, 55 Jannik Kaus – 26 Dennis Lobach, 15 Carter Proft, 61 Sebastian Cimmerman



Die Tore erzielten:

1:0 (01:00) Aubry (Tuomie, Kammerer) PP1

2:0 (03:32) Aubry (Bailen, Kammerer)

2:1 (46:29) Cimmerman (Kaus)

Schiedsrichter: Roman Gofman, Marc Iwert (Tom Giesen, JP Priebsch)

Strafen: KEC – 4 Min; LFF – 8 Min.