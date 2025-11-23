Kölner Haie stutzen den Schwenninger Wild Wings früh die Flügel

Köln. (MR) Die Kölner Haie zeigten heute eine gute Reaktion auf die Niederlage von Freitag und besiegten die Schwenninger Wild Wings mit 4:1 vor fast ausverkaufter Halle.

Die Haie mit der Niederlage von Freitag im Gepäck trafen zum zweiten Mal in dieser Saison auf die Schwenninger Wild Wings, die am vergangenen Spieltag den Tabellenführer Straubing Tigers deutlich besiegt hatten.

Sie starteten druckvoll und hellwach ins Spiel. Ein guter Wechsel der Hausherren, ein gebrochener Schläger beim Verteidiger, und Bokk tippte den MacLeod-Schuss zum 1:0 in die Maschen (5.) Weiter blieben die Kölner die dominierende Mannschaft. Schwenningen kassierte erst eine Strafe, noch klappte es nicht mit dem nächsten Treffer. Nachdem dann Larkin die Scheibe in den Zuschauerraum befördert hatte und ebenfalls auf die Strafbank musste, dauerte es ganze vier (4!) Sekunden, dass die Scheibe ein zweites Mal hinter Eriksson im Netz zappelte (10.). Eine Strafzeit gegen Köln brachte den Gästen etwas mehr Puckbesitz. Es ging viel hin und her. Neben den Spink-Zwillingen, die wieder zusammen in einer Reihe spielten und die immer für Wirbel sorgen, war Karachun sehr auffällig und drückte auf seinen Treffer in seinem heute 400. DEL-Spiel. Es war schließlich die Spink-Zusammenarbeit, die die Gäste auf den Würfel brachten (20.).

Verbesserte Wild Wings ab dem zweiten Drittel

Nachdem die Wild Wings die Strafzeit zum Drittelbeginn überstanden hatten, zogen sie das Spielgeschehen an sich und schnürten die Haie oftmals in deren Verteidigungszone ein. Die Rheinländer kamen nur gerade mal zum Wechsel aus der Zone, an Angriffe war zunächst nicht zu denken. Auch eine Strafe bekamen die Hausherren, aber auch diese Chance verpassen die Gäste aus dem Schwarzwald. Im Gegenzug liefen MacLeod und Kero einen 2 auf 1 Konter und konnten diesen etwas glücklich erfolgreich abschließen. Der Jubel war groß, war es doch für Kero der erste DEL-Treffer (32.). Und es kam noch besser für die Domstädter: In einem weiteren Powerplay brauchte man ganze 6 Sekunden, bis Russell zum 4:1 eingestopft hatte. Zum Schlussabschnitt wechselten die Gäste den Torhüter, vom Rechtsfänger Ericsson zum Linksfänger Bitzer. Die Gäste mühten sich weiter, durften auch nochmals in Überzahl agieren. Allein, es wollte kein Treffer mehr fallen. Und die letzten Minuten verteidigte Köln clever und hielt den Gegner vom eigenen Tor fern, ohne nach vorne nochmal die ganz große Konsequenz zu zeigen. Das war aber bei 3 Toren Vorsprung auch nicht mehr nötig. Es blieb beim 4:1 Sieg, und die drei Punkte blieben in Nordrhein Westfalen. Sebastian Uvira, der insgesamt 8 Jahre ein Hai war, verabschiedete sich von allen Fans im Rund, ehe die Haie ihre Ehrenrunde drehten.





Die Stimmen zum Spiel:

Jordan Szwarz (SWW): das erste Drittel war nicht gut von uns, danach waren wir besser drin, haben aber unsere Chancen nicht genutzt.

Patrick Russell (KEC): Wir haben solide 60 Minuten gespielt und immer weitergemacht. Ja, unser PP ist so gut, weil wir gute Typen dafür haben und wir es einfach halten.

Steve Walker (HC SWW): Köln kam heute hart raus und hatte auch etwas Glück bei den ersten beiden Toren. Unser Treffer hat uns nochmal Hoffnung gegeben, wir hatten genügend Möglichkeiten, diese aber nicht beendet.

Kari Jalonen (HC KEC): Wir hatten gestern ein gutes Meeting und einen Plan für heute. Wir sind heute gut rausgekommen, waren von Beginn an bereit und haben eine sehr gute Reaktion auf das letzte Spiel gezeigt. Auch unser PK und PP war gut.

Es spielten:

KEC – 30 Janne Juvonen – 91 Moritz Müller, 57 Brady Austin – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 10 Tanner Kero; 13 Valtteri Kemiläinen, 22 Maximilian Glötzl – 78 Dominik Bokk, 76 Nate Schnarr, 15 Louis-Marc Aubry; 17 Jan Luca Sennhenn, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 19 Frederik Storm, 21 Juhani Tyrväinen, 9 Maximilian Kammerer; 46 Kevin Niedenz – 5 Robin van Calster, 77 Ryan MacInnis, 26 Dominik Uher

SWW – 60 Joacim Eriksson (ab 41. 1 Michael Bitzer)– 46 Eric Martinsson, 37 Thomas Larkin – 47 Alexander Karachun, 11 Danny O’Regan, 14 Jordan Szwarz; 18 Will Weber, 54 Ben Marshall – 96 Tyson Spink, 90 Tylor Spink, 93 Sebastian Uvira; 16 Arkadiusz Dziambor, 53 Alex Trivellato – 94 Phil Hungerecker, 88 Kyle Platzer, 89 Zach Senyshyn; 61 Niclas Hempel – 19 Håkon Hänelt, 64 Boaz Bassen, 10 Mirko Höfflin

Die Tore erzielten:

1:0 (04:27) Bokk (Aubry, Schnarr)

2:0 (09:03) Russell (Kemiläinen, MacLeod) PP2

2:1 (19:03) Tylor Spink (Tyson Spink, Uvira)

3:1 (31:56) Kero (MacLeod, Russell)

4:1 (36:29) Russell (MacLeod, Kemiläinen) PP1

Schiedsrichter: 16 Sean MacFarlane, 27 Bastian Steingross (86 Tom Giesen, 95 Denis Menz)

Strafen: KEC – 8 Min.; SWW – 10 Min.

Zuschauer: 18.289

Kölner Haie – Schwenninger Wild Wings (23.11.2025)

