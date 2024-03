KÃ¶lner Haie stellen neuen europÃ¤ischen Zuschauerrekord auf

16.993! So viele Zuschauer besuchten in der Hauptrunde der PENNY DEL-Saison 2023/2024 die Heimspiele der Kölner Haie. Ein neuer Rekord. Nicht nur für den...

16.993! So viele Zuschauer besuchten in der Hauptrunde der PENNY DEL-Saison 2023/2024 die Heimspiele der Kölner Haie.

Ein neuer Rekord. Nicht nur für den KEC, sondern auch für das europäische Eishockey.

Die vorherige Bestmarke, die einen neuen deutschen Rekord bedeutete, stellten die Haie erst in der vergangenen Saison 2022/2023 auf. Damals strömten im Schnitt 14.286 Zuschauer (inkl. Playoffs) zum KEC. In der aktuellen Spielzeit konnten die Haie diesen eigenen Rekord mit über 2.700 Fans mehr pro Spiel und damit 16.993 Zuschauern pro Heimspiel nun deutlich brechen.

Zusammengefasst über 423.000 Zuschauer besuchten in dieser Saison bereits die Heimspiele der Haie – beim abschließenden und bereits ausverkauftem Hauptrunden-Heimspiel am Freitagabend gegen die Adler Mannheim kommen nochmals 18.600 Zuschauer dazu. Insgesamt werden somit 441.826 Zuschauer die Hauptrunden-Heimspiele des KEC besucht haben. In den ab Sonntag startenden Playoffs könnten die Haie somit die halbe Million-Marke knacken.

Ganze sechs Mal war die LANXESS arena in dieser Saison ausverkauft – und dabei auch erstmals in der Hauptrunde bei zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen (05.01.2024 gegen München & 14.01.2024 gegen Schwenningen). Dies hatte es zuvor in knapp 25 Jahren KEC in der Deutzer Arena nicht gegeben. Neben den beiden Partien gegen München und Schwenningen war das „Haifischbecken“ auch bei den beiden Heimderbys gegen die Düsseldorfer EG, sowie bei den Heimspielen gegen Frankfurt (16.02.2024) und beim abschließenden Heimspiel am Freitag gegen die Adler Mannheim voll besucht.

Europas Nummer eins

Mit diesen Zuschauerzahlen sind die Haie erstmals seit 22 Jahren wieder europäischer Zuschauerkrösus der Eishockeyclubs. Mit dem Schnitt von 16.993 Zuschauern löst der KEC den Schweizer Topsclubs SC Bern ab und ist das erste Mal seit 2002 wieder Zuschauerkrösus in Europa. Die Schweizer, die 22 Jahre in Folge den Zuschauerrekord hielten, begrüßten in dieser Saison im Schnitt 15.490 Zuschauer pro Heimspiel.

Mit den starken Zuschauerzahlen haben die Haie zudem einen europäischen Rekord gebrochen. Denn nicht nur lösten die Haie den SCB als Zuschauerkrösus ab, mit 16.993 Zuschauern pro Heimspiel verbesserten sie auch den europaweiten Rekord der Berner aus der Saison 2016/2017 von 16.399 Besuchern.

Mehr Zuschauer als sechs NHL-Teams

Vergleicht man die Zuschauerzahlen der Haie mit denen der nordamerikanischen NHL, der zuschauerstärksten Eishockey-Liga der Welt, fällt auf, dass der KEC auch hier einige Teams hinter sich lässt. Genauer gesagt sechs NHL-Teams (Columbus, Buffalo, Anaheim, San Jose, Winnipeg und Arizona) haben in der laufenden Saison weniger Besucher pro Spiel als die Haie.

An dieser Stelle möchten sich die Kölner Haie ganz herzlich bei all ihren treuen Fans, Partnern und Freunden bedanken – wir freuen uns sehr darüber, dass so viele Fans zu unseren Heimspielen gekommen sind und uns so zahlreich unterstützen. Alle zusammen sind wir neuer Europarekordhalter!