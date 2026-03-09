Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Kölner Haie

Kölner Haie stellen erneut europäischen Zuschauerrekord auf

9. März 20261 Mins read82
Außenansicht der Lanxess Arena - © Moritz Eden / City-Press
Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben zum dritten Mal in Serie einen neuen Europarekord aufgestellt!

Durch das bereits ausverkaufte abschließende Hauptrunden-Heimspiel gegen die Eisbären Berlin steht fest, dass durchschnittlich 18.112 Zuschauer die 26 Hauptrunden-Heimspiele der Haie besucht haben. Noch nie waren so viele Fans bei den Heimspielen eines europäischen Eishockeyteams in der regulären Saison anwesend. Dazu wurde erstmals die 18.000er Marke durchbrochen.

Der KEC verbessert damit seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr um 283 Zuschauer pro Spiel (17.829 Zuschauer im Schnitt in der Saison 2024/2025). Insgesamt besuchten 470.904 Fans die Heimspiele des KEC. Die Haie könnten in den anstehenden Playoffs somit zum zweiten Mal in ihrer Geschichte die Marke von über einer halben Million Zuschauer in einer Saison knacken.

15 Heimspiele ausverkauft

Ganze 15 der 26 Hauptrunden-Heimspiele waren mit 18.600 Zuschauern ausverkauft, darunter die abschließenden neun Partien in Serie. Dies hat es in über 25 Jahren der Haie in der LANXESS arena nicht gegeben. Über die ganze Saison kommt die Arena in Köln-Deutz auf eine Auslastung von über 97%.

Haie steigen in Top 13 der Welt auf

Auch ein Blick auf den weltweiten Vergleich lohnt sich. Mit der neuen Bestmarke von 18.112 Zuschauern im Schnitt haben die Haie einen besseren Zuschauerschnitt als 20 Teams der nordamerikanischen NHL, der zuschauerstärksten Eishockeyliga der Welt. Der KEC hat mit der eigenen Bestmarke den aktuell 13.-besten Zuschauerschnitt der Welt.

