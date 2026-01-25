Kölner Haie stellen DEL-Rekord auf: 16 Siege in Folge!

Köln. (MR) Das Spiel war lange umkämpft, doch am Ende konnten die Kölner Haie einen 5:2 Sieg über die Nürnberg Ice Tigers bejubeln. Das war ihr 16. Sieg in Folge und damit Bestleistung in der 32 jährigen DEL-Geschichte.

Es war ein zügiges Spiel mit leichtem Übergewicht der Haie. Torszenen und Chancen waren allerdings Mangelware. Früh aber hätte Heigl mit dem Schuss aus dem Bullykreis den ersten Treffer markiert – sein Schuss traf Müller an der Kufe und wurde dadurch noch heiß gemacht, ging dann außen am Pfosten vorbei (2.). Nachdem Akdag, der vor seiner Aufnahme in den 1000er Club steht (heute 996. DEL-Spiel) und Gerard Goalie Juvonen geprüft hatten, nahm auf der anderen Seite Kammerer ein Beistellen gerne an. Das zweite Powerplay-Unit der Haie traf dann schnell nach Einwechselung zum 1:0 (Bokk, 9.). Die Freude währte jedoch nicht lang, dann trafen auch die Ice Tigers in Überzahl (Haiskanen, 15.). So ging es mit diesem Gleichstand in die erste Pause.

Ab dem zweiten Drittel waren die Kölner Reihen ein wenig geändert – Storm ging in die Reihe von Russell und MacLeod und Schnarr spielte fortan mit Bokk und Aubry. Da aber die Ice Tigers gefühlt fast alle Bullys gewinnen konnten, war es zunächst schwer für die Haie. Sie waren längere Zeit hinten eingeschnürt und konnten sich oftmals nur über ein Icing befreien. Doch wer sich auch versuchte – besonders auffällig Gerard, Barratt, Spezia und der wiedergenesene Graber, es wollte nichts reinfallen und schließlich konnte Juvonen den Schuss von Headrick einfrieren. Da war bereits die Hälfte gespielt. MacLeod und Russell konnten dann das Spiel nach vorne tragen, und die Gäste bekamen eine Strafe. Diese lange angezeigte Strafe und anschließendes Powerplay konnte nicht genutzt werden. Doch anschließend zeigte der Reihenwechsel Wirkung: Russell für MacLeod, der am Pfosten scheiterte, dann aber sprang Storm aus dem Hintergrund hinzu und vollendete den Spielzug (34.). Diesmal dauerte die Freude über die Führung weniger als zwei Minuten, bis Kölns Verteidiger Vittasmäki hinter dem eigenen Tor mit einem Fehlpass die Vorlage lieferte. Auch hier war es dann der Nachschuss aus dem Hintergrund (Maier, 36.). Zum Drittelende beförderte Maier den Puck übers Plexi – und den Domstädtern reichten die restlichen 75 Sekunden bis zur Sirene, um wieder einen Treffer vorzulegen (Kemiläinen, 40.)

Kölner Haie finden erneut einen Weg, ein enges Spiel zu gewinnen

Der Schlussabschnitt war geprägt von Angriffsbemühungen und Druck der Norisstädter, während Köln das Augenmerk auf die Verteidigung legte, und nur ab und zu Entlastungskonter startete. Die Franken blieben das ganze Spiel über brandgefährlich, und Juvonen musste manches Mal Kopf und Kragen riskieren. Trainer Jalonen hatte zwischenzeitlich auf drei Reihen umgestellt, sodass Tuomie und MacInnis im Wechsel in der Reihe mit Tyrväinen und Kammerer aufliefen. Es blieb dabei, Köln blockte, was das Zeug hielt, und die Gäste schossen aus allen Lagen. Es blieb das enge One-Goal-Game bis zum Ende. Früh zog Gäste Coach O’Keefe den Goalie für den 6. Feldspieler. Dass die Haie dann zwei Male befreien und die Scheibe ins leere Tor tragen konnten, schraubte das Ergebnis letztlich etwas zu hoch.

Dann war es geschafft: die Kölner Haie stellen einen neuen DEL-Rekord auf mit 16 Siegen in Folge! Und zusätzlich zu diesem Meilenstein überholten sie die Adler Mannheim, die diese Marke bisher hielten, in einer weiteren Disziplin: die aktuellen 102 Punkte nach dem 43. Spieltag ist der bisher früheste Zeitpunkt, dass ein Team die 100-Punkte-Marke geknackt hat.

Das sagt Mo Müller zum Spiel





Es spielten:

KEC – 30 Janne Juvonen – 7 Oliwer Kaski, 57 Brady Austin – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 76 Nate Schnarr; 91 Moritz Müller, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 78 Dominik Bokk, 15 Louis-Marc Aubry, 19 Frederik Storm; 13 Valtteri Kemiläinen, 17 Jan Luca Sennhenn – 46 Kevin Niedenz, 21 Juhani Tyrväinen, 9 Maximilian Kammerer; 22 Maximilian Glötzl – 5 Robin van Calster, 77 Ryan MacInnis, 62 Parker Tuomie

NIT – 31 Niklas Treutle – 47 Owen Headrick, 6 Julius Karrer – 10 Evan Barratt, 75 Samuel Dove-McFalls, 81 Brett Murray; 74 Cody Haiskanen, 8 Sinan Akdag – 37 Tyler Spezia, 43 Greg Meireles, 77 Will Graber; 41 Jakob Weber, 24 Marcus Weber – 95 Charlie Gerard, 14 Cole Maier, 49 Thomas Heigl; 48 Jake Ustorf, 29 Eugen Alanov, 22 Timo Bakos, 44 Josef Eham

Die Tore erzielten:

1:0 (10:55) Bokk (Tyrväinen, Kammerer) PP1

1:1 (14:16) Haiskanen (Barratt, Headrick) PP1

2:1 (33:57) Storm (MacLeod, Russell)

2:2 (35:45) Maier (Gerard)

3:2 (39:40) Kemiläinen (MacLeod, Russell) PP1

4:2 (57:53) Schnarr (Russell, Austin) EN

5:2 (59:08) MacLeod (Müller, Kammerer)

Schiedsrichter: 20 Andris Ansons, 45 Roman Gofman (83 David Tschirner, 85 Kai Jürgens)

Strafen: KEC – 2 Min.; NIT – 6 Min.

Zuschauer: 18.600

Kölner Haie – Nürnberg Ice Tigers (25.01.2026)

Düsseldorfer EG – Blue Devils Weiden (20.01.2026)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!