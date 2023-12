KÃ¶lner Haie stehen hinten stabil und ziehen Straubing Tigers den Zahn â€“ Shut Out fÃ¼r Tobias Ancicka

Artikel anhören Köln. (MR) Der Tabellenzweite, Straubing Tigers, gab zum zweiten Male in dieser Saison seine Visitenkarte in Köln ab. Und im Gegensatz zum...

Köln. (MR) Der Tabellenzweite, Straubing Tigers, gab zum zweiten Male in dieser Saison seine Visitenkarte in Köln ab. Und im Gegensatz zum ersten Spiel ließen sie diesmal beim 3:0 alle Punkte in Köln.

Die letzten Spiele dieser beiden Gegner gingen immer sehr knapp, also mit einem Tor Unterschied aus. Mit dem genesenen Powerplay-Spezialisten Andreas Thuresson auf Kölner Seite wieder an Bord erhoffte man sich sicher ein paar mehr Tore. Dem gegenüber konnten die Tigers aber wieder auf Philip Samuelsson in der Verteidigung zurückgreifen. Uwe Krupp musste aber andererseits auf Carter Proft und den verletzten Nick Bailen verzichten. Zunächst kam das Spiel schwer in Gang – es ging hin und her ohne große Chancen für ein Team, aber mit mehr Puckbesitz für die Gäste. Ab der Drittelmitte gab es ein paar Strafen hüben wie drüben, und beim zweiten Überzahlspiel der Domstädter konnte Storm erfolgreich nachstochern (13.). Danach lief das Spiel flüssiger, und man konnte sich öfter mal im jeweiligen Angriffsdrittel festsetzen. Die Tigers kamen druckvoller aus der Kabine, doch letztlich blieb Ancicka immer wieder Sieger. Nach Geplänkel in der neutralen Zone war auf einmal Clarke auf und davon, der ihn verfolgende Šustr konnte ihn nur regelwidrig am Torschuss hindern. Zum fälligen Penalty trat Mattinen an – und scheiterte an Ancicka. Nach Ablauf einer Strafe gegen Köln konnte van Calster befreien und schickte Storm auf die Reise. Nach einem genialen Pass auf den mitgelaufenen Wohlgemuth wackelte dieser Goalie Bugl aus und schob zum 2:0 ein (34.). Und bis zum Seitenwechsel konnten die Gäste noch immer keinen Treffer erzielen.

Engagiertes und couragiertes Auftreten der Haie sichert den Sieg

Auch im dritten Durchgang wollten die Niederbayern mit Druck nach vorne spielen, und Ancicka konnte sich mehrfach auszeichnen. Nach einer überstandenen Strafe drückten die Tigers weiter auf das Tor. Dazwischen versuchten die Haie immer mal wieder, durch Nadelstiche zu entlasten. Hier besonders schnell und frech vor allem Schütz, Wohlgemuth oder auch van Calster. Kammerer war es dann, der die geklaute Scheibe tief in die Rundung spielte, Aubry ging hinterher, legte das Spielgerät quer in den Slot, wo inzwischen Kammerer aufgetaucht war und zum 3:0 vollenden konnte (53.). Auf der anderen Seite wurde gemauert und geblockt und – wie der Haie-Keeper nach dem Spiel sagte – viele Schüsse weggenommen. Auch die letzten zwei Minuten, als Tom Pokel alles auf eine Karte gesetzt hatte, sollte kein Treffer mehr fallen. Auch Schütz, der das leere Tor vor sich hatte, verließ offenbar die Courage, und er haute über die Scheibe. Damit blieb es beim 3:0 und dem zweiten Shut out in Folge für Tobias Ancicka.

Es spielten:

KEC – 45 Tobias Ancicka – 29 Andrej Šustr, 67 Stanislav Dietz – 36 Andreas Thuresson, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer 17 Jan Luca Sennhenn, 57 Brady Austin – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 22 Maximilian Glötzl, 91 Moritz Müller – 21 Mark Olver, 26 David McIntyre, 34 Elias Lindner; 13 Nick Aichinger – 19 Frederik Storm, 5 Robin van Calster, 33 Tim Wohlgemuth

STR – 1 Florian Bugl – 43 Philip Samuelsson, 61 Justin Braun – 22 Michael Connolly, 8 Joshua Samanski, 71 Tyler Sheehy; 17 Adrian Klein, 52 Nicolas Mattinen – 49 Marcel Müller, 89 Mark Zengerle, 77 Matt Bradley; 92 Marcel Brandt, 9 Stephan Daschner – 27 Sandro Schönberger, 19 Tim Brunnhuber, 10 Michael Clarke; 13 Mario Zimmermann – 42 Cole Fonstad, 20 Justin Scott, 88 JC Lipon



Die Tore erzielten:

1:0 (12:56) Storm (Schütz, Wohlgemuth) PP1

2:0 (33:55) Wohlgemuth (Storm, van Calster)

3:0 (52:16) Kammerer (Aubry)

Schiedsrichter: 6 Lasse Kopitz, 45 Roman Gofman (85 Kai Jürgens, 86 Tom Giesen)

Strafen: KEC – 8 Min.; STR – 6 Min.

Zuschauer: 16.630