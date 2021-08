KÃ¶lner Haie starten mit 1:0 Sieg Ã¼ber Schwenningen in die Testspielphase

Köln. (MR) Endlich wieder Eishockey – und mit Zuschauern! Dass dann noch ein Sieg heraussprang, fühlte sich fast wie ein Turniersieg an… Ca. 150...

Köln. (MR) Endlich wieder Eishockey – und mit Zuschauern! Dass dann noch ein Sieg heraussprang, fühlte sich fast wie ein Turniersieg an…

Ca. 150 Zuschauer durften sich im ersten Testspiel der DEL-Saison ein Bild von ihrer Haie-Mannschaft machen. Corona-konform im Schachbrett verteilten sich die Zuschauer auf der Tribüne im Trainingszentrum (KA2). Es herrschte eine völlig andere Atmosphäre als noch in der vergangenen Saison: es wurden gute Saves beklatscht oder auch rhythmisch im Powerplay unterstützt.

Natürlich läuft im ersten Test längst nicht alles rund, doch man konnte sowohl bei den Haien als auch bei den Schwenninger Wild Wings nicht nur die Neuzugänge begutachten, auch manch gute Saves der Goalies, Powerplay und Penaltykilling. Bei den Haien fehlten mit Marcel Müller, Maxi Kammerer, Zach Sill und Landon Ferraro vier Stammkräfte, dafür bekamen die Youngsters durchgehend Eiszeit. Und einer, für den die vergangene Saison besonders schwierig gewesen ist, bedankte sich für die Möglichkeit mit seinem ersten Treffer im Profiteam! Es war der jüngste Hai, der 18-jährige Robin van Calster, der in der letzten Saison nur die abgebrochene DNL-Saison gespielt hatte, der in einer (der zugegeben wenigen) Druckphase die Hausherren in Führung brachte. Es sollte der einzige Treffer des Abends bleiben, denn trotz gerade in der Schlussphase dominanten Gästen sollte kein weiterer Treffer fallen. Die Wild Wings bissen sich am heute wieder hervorragend aufgelegten Justin Pogge die Zähne aus. Am Ende wurden die Sekunden runtergezählt, dann brach Jubel los, als hätte man bereits ein Turnier gewonnen, und die Teams beklatscht. Danach war auf dem Eis – statt Shakehands – für die Spieler noch ein wenig Zeit, mit ehemaligen Mitspielern zu parlieren…

Die Stimmen zum Spiel

Haie-Trainer Uwe Krupp war vor allem mit der Arbeit seiner Jungs zufrieden. Und natürlich ist es um Welten besser, vor und für die Fans zu spielen, als ohne Zuschauer den Sport so gerade eben am Leben zu erhalten. Von den Neuzugängen verspricht er sich einiges und hofft – wie auch Justin Pogge selbst – dass dieser mit diesem guten Start eine bessere, konstantere Saison hinlegt.

Schwenningens Neuzugang Ken Andre Olimb hat sich auch schon gut in die kleinere Stadt Villingen eingelebt, auch wenn es da anders (und beschaulicher) ist als in Düsseldorf, seiner letzten Station. Auch im Team kommt er nach eigenem Bekunden gut zurecht, wie auch auf dem Eis zu sehen war: er stand in erster Reihe neben Travis Turnbull und dem ebenfalls neuen Patrik Lundh.