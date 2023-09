KÃ¶lner Haie siegen in Iserlohn â€“ Uwe Krupp: â€žNach 40 Minuten haben wir super reagiertâ€œ

Artikel anhören Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen die Kölner Haie mit 3:6 verloren. In der nur mit 3943...

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Donnerstagabend ihr Heimspiel gegen die Kölner Haie mit 3:6 verloren.

In der nur mit 3943 Zuschauern besetzten Eissporthalle am Seilersee lagen die Hausherren nach zwei Dritteln noch mit 2:1 vorne.

Die Gäste aus der Domstadt nutzten die erste Iserlohner Strafe (5.) schon nach 12 Sekunden im Powerplay zum 0:1 durch Schütz, der einen Schuss fast auf Schulterhöhe zum 0:1 abgefälscht hatte. Der Treffer fand erst nach Studium der Videoaufzeichnung seine Anerkennung durch die Schiedsrichter. Iserlohn zeigte sich keineswegs geschockt, blieb ein unangenehmer Gegner und belohnte sich in der 13. Minute mit dem Ausgleich durch Ugbekiles Schlagschusstor. Kurz vor der Pause (18.) wäre Elias fast der Iserlohner Führungstreffer gelungen, aber für Kölns Goalie Ancicka rettete der Pfosten. Das Remis ging nach den ersten zwanzig Minuten insgesamt in Ordnung.

Iserlohn erarbeitete sich im zweiten Abschnitt rasch ein Chancenplus, verpasste aber mehrfach die Führung. Die Hinausstellung gegen Hai Wohlgemuth (29.) konnten LeBlanc, Cornel & Co ebenfalls nicht ausnutzen. Dal Colle (35.) für die Roosters und Kölns Thuresson (38.) verpassten ebenfalls den zweiten Einschuss für ihr Team. Der gelang 28 Sekunden vor der Pausensirene Iserlohns „Comebacker“ Elias mit einem Schuss aus dem Slot zur 2:1 Pausenführung der Gastgeber.

Köln starte mit 1:54 Minuten Powerplay ins Schlussdrittel (Strafe Bender) und konnte nach Ugbekiles Strafe (hoher Stock) für 75 Sekunden in doppelter Überzahl agieren. Bailen traf bei 5-3 ins linke obere Eck zum 2:2 Ausgleich. Die restliche Strafzeit überstanden die Roosters, kassierten aber in der 44. Minute gleich die nächste Strafe gegen Dal Colle. Die Haie drängten auf den Führungstreffer und waren durch Schütz zum 2:3 erneut in Überzahl erfolgreich. Köln hatte den Rückstand damit in nicht einmal vier Minuten in eine Führung umgewandelt. Die nächste Hinausstellung gegen Kölns Sennhenn konnten die Gastgeber nicht nutzen. Köln schaffte wieder vollzählig in der 50. Minute durch den Ex-Rooster Grenier das 2:4. In der Schlussphase opferte Iserlohns Headcoach Poss knapp zwei Minuten vor dem Ende Keeper Reich für den sechsten Feldspieler und kassierte prompt das 2:5 durch Thuresson. Eine kleine Hoffnung keimte nochmals auf durch Bolands 3:5, aber McIntyre machte mit dem 3:6 zehn Sekunden vor dem Ende endgültig den Deckel für die Kölner drauf.

Für Iserlohn geht es am Sonntag in Wolfsburg weiter. Die Haie scheinen gut gerüstet für das Topspiel am Samstagabend in der heimischen Arena gegen Mannheim.

Tore: 0:1 (04:20) Schütz (Bailen), 1:1 (12:38) Ugbekile (Rutkowski/Elias), 2:1 (39:32) Elias (Rutkowski/Bender), 2:2 (41;20) Bailen (MacLeod/Kammerer) 5-3PP, 2:3 (45:06) Schütz (Storm) 5-4PP, 2:4 (49:17) Grenier (MacLeod/Schütz), 2:5 (58:20) Thuresson (Kammerer) ENG, 3:5 (59:02) Boland (Thomas ) 6-5PP, 3:6 (59:50) McIntyre (Bailen/Müller) ENG

Strafen: 8 – 8

Schiedsrichter: Ansons, Schrader

Zuschauer: 3943

Iserlohn: Reich – Eliot, Ugbekile; Thomas, Bender; Quaas, Rausch; Korus – Proske, LeBlanc, Dal Colle; Ziegler, Rutkowski, Elias; Boland, Cornel, Schiemenz; Barinka, Jahnke, Broda

Köln: Ancicka – Müller, Bailen; Austin, Sennhenn; Glötzl, Sustr; Lindner – Schütz, MacLeod, Grenier; Kammerer, Aubry, Thuresson; Storm, Wohlgemuth, Proft; van Calster, McIntyre, Bast