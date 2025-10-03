Kölner Haie setzen Fischtown Pinguins Bremerhaven von Beginn an unter Druck

Köln. (MR) Gegen den letztjährigen Halbfinalgegner Bremerhaven legten die Kölner Haie früh den Grundstein und konnten die Führung trotz einiger Schwächen im Schlussabschnitt zum 4:1 Sieg über die Ziellinie bringen – Brückmann war wieder ein starker Rückhalt.

Für Kölns Neuzugang Dominik Uher war es das erste Spiel gegen sein Ex-Team, und er durfte gleich in den Starting-Six dem vielzierten „Karawanken-Express“ gegenüberstehen. Doch dieser Express stotterte zunächst noch und hatte etwas Verspätung. Früh arbeitete Kammerer vor dem Tor nach und stopfte den ersten Treffer ein (3.). Auch weiter fanden die Pinguins kaum statt und zeigten ungewohnt oft Puckverluste. So gingen die Haie in der 8. Spielminute durch Russell mit 2:0 in Führung, ehe zur Drittelmitte Bremerhaven überhaupt den ersten Abschluss hatte, den Schuss von Roßmy aber hatte Brückmann sicher, ebenso wie später eine große Doppelchance durch Kinder. Die Gäste waren jetzt aber angekommen, und es war ein guter Schlagabtausch. Die Haie hatten am Ende noch eine Strafe kassiert – Tyrväinen hatte unnötig nachgedrückt, als Jeglic vor dem Tor bereits am Boden lag.

So starteten sie den mittleren Abschnitt mit fast 100 Sekunden Unterzahl. Zwar waren die Nordseestädter inzwischen besser im Spiel, doch nur ein Schuss von Roßmy sprang beim Powerplay heraus. Brückmann musste wenig später doch die Krake auspacken, als Bytröms Schuss gefährlich von der Hintertorbande zurückkam. Bei angezeigter Strafe war auf der anderen Seite Gudlevskis zum dritten Mal geschlagen, als Kemiläinen von der Blauen durchgeladen hatte (26.). Bremerhaven kassierte ein paar Strafen, und jedes Mal war es Kinder, der die Scheiben über die blaue Linie brachte, einmal gar einen aussichtsreichen Konter fahren konnte. Doch es blieb dabei, dass an Brückmann bisher kein Weg vorbei führte, auch wenn die Gäste zum Drittelende sehr gute Möglichkeiten hatten.

Bremerhaven kann Chancen nicht nutzen

Im Schlussabschnitt schließlich verstärkte Bremerhaven den Druck nach vorne, mit Möglichkeiten von Abt, Miele und Verlic hatten sich die Gäste im Angriff festgesetzt und brachten die Haie ein ums andere Mal zum Schwimmen, die irgendwie keinen Zugriff mehr bekamen. So war schließlich der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 für Bremerhavens Herrmann nur verdient zu diesem Zeitpunkt (47.). Und Köln blieb unter Druck, zumal auch Aubry zwei Male auf das Sünderbänkchen geschickt wurde. Das Spiel wurde nickeliger und manche Spieler hatten großen Diskussionsbedarf, nicht alle waren mit den Entscheidungen der Unparteiischen einverstanden. Als gegen Drittelende Bremerhavens Goalie Gudlevskis darauf wartete, auf die Bank gerufen zu werden, gerieten die Pinguins noch einmal in Unterzahl, und hier setzte dann Kölns Kaski in der 59. Minute mit dem 4:1 den Deckel auf die Partie.

Es spielten:

KEC – 90 Felix Brückmann – 91 Moritz Müller, 57 Brady Austin – 19 Frederik Storm, 21 Juhani Tyrväinen, 26 Dominik Uher; 13 Valtteri Kemiläinen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 10 Tanner Kero; 7 Oliwer Kaski, 22 Maximilian Glötzl – 78 Dominik Bokk, 76 Nate Schnarr, 77 Ryan MacInnis; 74 Sten Fischer – 46 Kevin Niedenz, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer

BHV – 30 Kristers Gudlevskis – 22 Vladimier Eminger, 17 Ludwig Byström – 91 Miha Verlic, 13 Ziga Jeglic, 9 Jan Urbas; 72 Phillip Bruggisser, 42 Matthew Abt – 23 Max Görtz, 51 Andy Miele, 14 Ross Mauermann; 48 Nicholas B. Jensen, 53 Maxim Rausch – 21 Nico Krämmer, 57 Alex Friesen, 73 Bennet Roßmy; 2 Akito Hirose – 25 Fabian Herrmann, 65 Christian Wejse, 8 Nino Kinder

Die Tore erzielten:

1:0 (02:24) Kammerer (Kemiläinen, Aubry)

2:0 (07:37) Russell (Kero, Vittasmäki)

3:0 (25:59) Kemiläinen (MacLeod, Vittasmäki) EA

3:1 (46:34) Herrmann (Wejse, Jensen)

4:1 (58:34) Kaski (Schnarr, Vittasmäki) PP1

Schiedsrichter: 9 Martin Frano, 15 Christopher Schadewaldt (86 Tom Giesen, 94 Patrick Laguzov)

Strafen: KEC – 10 Min.; BHV – 12 Min.

Zuschauer: 17.136

Kölner Haie – Fischtown Pinguins (02.10.2025)

