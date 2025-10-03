Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Kölner Haie setzen Fischtown Pinguins Bremerhaven von Beginn an unter Druck
! +Fischtown PinguinsKölner Haie

Kölner Haie setzen Fischtown Pinguins Bremerhaven von Beginn an unter Druck

3. Oktober 20252 Mins read32
Share
Kölns Tanner Kero jubelt - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Köln. (MR) Gegen den letztjährigen Halbfinalgegner Bremerhaven legten die Kölner Haie früh den Grundstein und konnten die Führung trotz einiger Schwächen im Schlussabschnitt zum 4:1 Sieg über die Ziellinie bringen – Brückmann war wieder ein starker Rückhalt.

Für Kölns Neuzugang Dominik Uher war es das erste Spiel gegen sein Ex-Team, und er durfte gleich in den Starting-Six dem vielzierten „Karawanken-Express“ gegenüberstehen. Doch dieser Express stotterte zunächst noch und hatte etwas Verspätung. Früh arbeitete Kammerer vor dem Tor nach und stopfte den ersten Treffer ein (3.). Auch weiter fanden die Pinguins kaum statt und zeigten ungewohnt oft Puckverluste. So gingen die Haie in der 8. Spielminute durch Russell mit 2:0 in Führung, ehe zur Drittelmitte Bremerhaven überhaupt den ersten Abschluss hatte, den Schuss von Roßmy aber hatte Brückmann sicher, ebenso wie später eine große Doppelchance durch Kinder. Die Gäste waren jetzt aber angekommen, und es war ein guter Schlagabtausch. Die Haie hatten am Ende noch eine Strafe kassiert – Tyrväinen hatte unnötig nachgedrückt, als Jeglic vor dem Tor bereits am Boden lag.

So starteten sie den mittleren Abschnitt mit fast 100 Sekunden Unterzahl. Zwar waren die Nordseestädter inzwischen besser im Spiel, doch nur ein Schuss von Roßmy sprang beim Powerplay heraus. Brückmann musste wenig später doch die Krake auspacken, als Bytröms Schuss gefährlich von der Hintertorbande zurückkam. Bei angezeigter Strafe war auf der anderen Seite Gudlevskis zum dritten Mal geschlagen, als Kemiläinen von der Blauen durchgeladen hatte (26.). Bremerhaven kassierte ein paar Strafen, und jedes Mal war es Kinder, der die Scheiben über die blaue Linie brachte, einmal gar einen aussichtsreichen Konter fahren konnte. Doch es blieb dabei, dass an Brückmann bisher kein Weg vorbei führte, auch wenn die Gäste zum Drittelende sehr gute Möglichkeiten hatten.

Bremerhaven kann Chancen nicht nutzen

Im Schlussabschnitt schließlich verstärkte Bremerhaven den Druck nach vorne, mit Möglichkeiten von Abt, Miele und Verlic hatten sich die Gäste im Angriff festgesetzt und brachten die Haie ein ums andere Mal zum Schwimmen, die irgendwie keinen Zugriff mehr bekamen. So war schließlich der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 für Bremerhavens Herrmann nur verdient zu diesem Zeitpunkt (47.). Und Köln blieb unter Druck, zumal auch Aubry zwei Male auf das Sünderbänkchen geschickt wurde. Das Spiel wurde nickeliger und manche Spieler hatten großen Diskussionsbedarf, nicht alle waren mit den Entscheidungen der Unparteiischen einverstanden. Als gegen Drittelende Bremerhavens Goalie Gudlevskis darauf wartete, auf die Bank gerufen zu werden, gerieten die Pinguins noch einmal in Unterzahl, und hier setzte dann Kölns Kaski in der 59. Minute mit dem 4:1 den Deckel auf die Partie.

Trainerstimmen zum Spiel


Es spielten:
KEC – 90 Felix Brückmann – 91 Moritz Müller, 57 Brady Austin – 19 Frederik Storm, 21 Juhani Tyrväinen, 26 Dominik Uher; 13 Valtteri Kemiläinen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 10 Tanner Kero; 7 Oliwer Kaski, 22 Maximilian Glötzl – 78 Dominik Bokk, 76 Nate Schnarr, 77 Ryan MacInnis; 74 Sten Fischer – 46 Kevin Niedenz, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer
BHV – 30 Kristers Gudlevskis – 22 Vladimier Eminger, 17 Ludwig Byström – 91 Miha Verlic, 13 Ziga Jeglic, 9 Jan Urbas; 72 Phillip Bruggisser, 42 Matthew Abt – 23 Max Görtz, 51 Andy Miele, 14 Ross Mauermann; 48 Nicholas B. Jensen, 53 Maxim Rausch – 21 Nico Krämmer, 57 Alex Friesen, 73 Bennet Roßmy; 2 Akito Hirose – 25 Fabian Herrmann, 65 Christian Wejse, 8 Nino Kinder

Die Tore erzielten:
1:0 (02:24) Kammerer (Kemiläinen, Aubry)
2:0 (07:37) Russell (Kero, Vittasmäki)
3:0 (25:59) Kemiläinen (MacLeod, Vittasmäki) EA
3:1 (46:34) Herrmann (Wejse, Jensen)
4:1 (58:34) Kaski (Schnarr, Vittasmäki) PP1

Schiedsrichter: 9 Martin Frano, 15 Christopher Schadewaldt (86 Tom Giesen, 94 Patrick Laguzov)
Strafen: KEC – 10 Min.; BHV – 12 Min.
Zuschauer: 17.136

Kölner Haie – Fischtown Pinguins (02.10.2025)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

39
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Brutaler Nackenschlag für die Roosters: Nach Aufholjagd schießen die Löwen Frankfurt 0,4 Sekunden vor Spielende den Siegtreffer

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Iserlohn RoostersLöwen Frankfurt

Brutaler Nackenschlag für die Roosters: Nach Aufholjagd schießen die Löwen Frankfurt 0,4 Sekunden vor Spielende den Siegtreffer

Iserlohn. (MK) Fassungslosigkeit bei den Fans der Iserlohn Roosters. Gegen die Löwen...

By3. Oktober 2025
! +Hintergrund / InterviewsÖsterreich / ÖEHV

„Offene Kommunikation ist das Um und Auf“ – Alexander Helwig im Interview

Wien. (PM ÖEHV) Im Sommer wurden die Weichen beim Österreichischen Eishockeyverband gestellt...

By2. Oktober 2025
! +SC BernTransfermarkt Int.

SC Bern stellt Headcoach Jussi Tapola und Assistant Coach Pasi Puistola frei

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat Headcoach Jussi Tapola und Assistant...

By1. Oktober 2025
! +Iserlohn RoostersLöwen Frankfurt

Wegweisendes Duell: Iserlohn Roosters empfangen „Mannheim-Bezwinger“ Löwen Frankfurt

Iserlohn. (MK) Die Stimmung bei den meisten Anhängern der Iserlohn Roosters ist...

By1. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten