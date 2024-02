KÃ¶lner Haie schrappen knapp an der nÃ¤chsten Blamage vorbei â€“ Penaltysieg gegen LÃ¶wen Frankfurt

Köln. (MR) Drei Tage nach der Heimniederlage gegen Tabellenschlusslicht Iserlohn Roosters vergaben die Kölner Haie viele Torchancen, ehe sie auch im Spiel ankamen. Trotz...

Köln. (MR) Drei Tage nach der Heimniederlage gegen Tabellenschlusslicht Iserlohn Roosters vergaben die Kölner Haie viele Torchancen, ehe sie auch im Spiel ankamen. Trotz Führung müssen sich die Löwen Frankfurt mit einem Punkt begnügen.

Torreich waren die letzten 5 Begegnungen zwischen den Kölner Haien und den Löwen Frankfurt, das letzte Spiel – ebenfalls in der Lanxess Arena – ging 4:3 an die Haie. Mit gut 300 Fans im Rücken kämpften die Löwen darum, am Tabellenende wieder Land zu gewinnen, waren sie doch nach nunmehr 4 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen bis auf Platz 13 durchgereicht worden; da hatte das kurze Hoch nach der Übernahme des Traineramtes durch Franz Fritzmeier keinen lang anhaltenden, zählbaren Erfolg gezeigt. Auf der anderen Seite stand für die Haie die schmachvolle Niederlage gegen die Iserlohn Roosters in dieser Woche, als man binnen etwas mehr als drei Minuten drei Treffer kassiert und Trainer Uwe Krupp sauer und ratlos zurückgelassen hatte. Für Krupp scheint allerdings auch mehr als die direkte Playoff-Qualifikation auf dem Spiel zu stehen in diesen verbleibenden sieben Spielen, wenn man dem gewöhnlich guten Gespür der Fans Glauben schenken darf, die zum Aufwärmen ein entsprechendes Spruchband präsentierten. Die Hausherren jedenfalls legten zügig und druckvoll los, allein sie konnten Hudacek im Kasten der Löwen nicht überwinden, egal wer sich auch versuchte. Eine erste Überzahl konnte Köln ebenfalls nicht nutzen. Wie es geht, zeigten in der 17. Spielminute die Hessen. Sie benötigten nicht einmal 10 Sekunden, dass Nehring die Kelle reinhielt und für die 0:1 Führung verantwortlich zeichnete. Noch in derselben Spielminute legte Napravnik nach, und es ging mit 0:2 und den ersten Pfiffen in die erste Pause.

Spannende zweite Spielhälfte

Das zweite Drittel plätscherte so vor sich hin, zunächst ohne Höhepunkte. Köln bemüht, aber die Löwen standen immer dicht am Mann und ließen nichts zu. So konnten sie erneut eine Unterzahl gut und erfolgreich killen und torlos verteidigen. Was aber ein Treffer bewirken kann, merkte man, als die Domstädter schließlich durch ein „dreckiges“ Tor auf den Würfel gekommen waren. Aubry hatte nur das Lattenkreuz getroffen, von dort aber war der Puck an Hudaceks Rücken und über den Strich gegangen (34.). Fortan war es wieder ein Spiel, und von den Haien mehr zu sehen. Genauso ging es im dritten Durchgang weiter, auch wenn die Hausherren zunächst eine Strafe überstehen mussten. Doch nachdem dieser Vorteil der Mainstädter vorbei war, übernahmen die Haie immer mehr das Ruder, und aus spitzem Winkel war es Schütz, der frech den Ausgleich erzielte (48.). Jetzt war wieder Stimmung im Rund und Energie auf dem Eis. Es ging hin und her, aber in der regulären Spielzeit sollte der Siegtreffer nicht mehr fallen. Die Verlängerung begann erst mit einer Kölner Überzahl, drei Minuten wurde dann drei gegen drei gespielt. Hier blieb Köln spielbestimmend aber ohne Treffer. Es folgte das Penatlyschießen: es traf Bast für Köln, Napravnik vergab, Kammerers Schuss landete bei Hudacek und fiel diesem aus dem Handschuh, konnte aber knapp vor der Linie doch noch gerettet werden. Für Frankfurt traf nur noch Bokk, während Schütz seinen Versuch auch verwandelte und den Zusatzpunkt für sein Team in der Domstadt hielt.

Dominik Bokk haderte nach dem Spiel damit, dass die Löwen zwar gut gestartet waren, dann aber – wie zu oft – zusammengefallen sind. Er haderte auch mit dem zweiten Gegentreffer, da er sich vorher gefoult gefühlt hatte, was nicht gepfiffen war.

Kölns Kapitän Mo Müller brachte es auf den Punkt: Heute habe man gespielt, um zu gewinnen. Und genau so müsse man die nächsten 6 Spiele absolvieren, das ist ihnen seit eigentlich Oktober nicht durchgängig gelungen. Vor allem dürfe man nach einem Rückstand nicht auseinanderfallen.

Stimmen zum Spiel









Es spielten:

KEC – 45 Tobias Ancicka – 7 Nick Bailen, 57 Brady Austin – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 29 Alexandre Šustr, 67 Stanislav Dietz – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 33 Tim Wohlgemuth, 16 Jason Bast, 21 Mark Olver; 34 Elias Lindner, 92 Håkon Hänelt, 26 David McIntyre, 5 Robin van Calster

LFF – 33 Julius Hudacek – 52 Maksim Matushkin, 47 Ville Lajunen – 19 Joseph Cramarossa, 20 Cody Kunyk, 83 Kevin Bicker; 18 Markus Lauridsen, 4 Reid McNeil – 75 Julian Napravnik, 17 Carter Rowney, 78 Dominik Bokk; 10 Simon Gnyp, 76 Daniel Wirt – 64 Markus Schweiger, 8 Nathan Burns, 86 Cameron Brace; 77 Lua Niehus – 21 Eugen Alanov, 16 Chad Nehring, 29 Brett Breitkreuz

Die Tore erzielten:

0:1 (16:12) Nehring (Bokk, Lajunen) PP1

0:2 (16:54) Napravnik (Bokk, Rowney)

1:2 (33:15) Aubry (Storm, Kammerer)

2:2 (47:54) Schütz (MacLeod, Austin)

3:2 (65:00) Schütz GWS

Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 4 Eduards Odins (54 JP Priebsch, 86 Tom Giesen)

Strafen: KEC – 6 Min.; LFF – 6 Min.

Zuschauer: 18.600