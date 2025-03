Kölner Haie nutzen den dritten Matchpuck und ziehen ins Halbfinale ein

Köln. (MR) Nachdem die Fischtown Pinguins Bremerhaven bereits 0:3 in der Viertelfinalserie hinten gelegen waren, meldeten sie sich im vierten Spiel zurück und machten auch heute mächtig Druck. Am Ende unterlagen sie aber in einem engen Spiel mit 3:1 den Kölner Haien.

Die Fischtown Pinguins waren direkt schnell und druckvoll im Spiel, schnürten gerade in der Anfangsphase die Haie ein ums andere Mal in deren Verteidigungsdrittel ein. Erst mit Fortdauer des Drittels kamen die Hausherren öfter über die neutrale Zone hinaus und kamen zu der einen oder anderen Chance. Doch Quince auf der einen, Austin auf der anderen Seite mit den besten Möglichkeiten, die vom jeweiligen Goalie „gefressen“ wurden. Kurz vor der Sirene kassierte Currie die erste Strafe des Spiels, und Jeglic am langen Pfosten forderte Hudaček erneut zu einer Glanzparade heraus. Nachdem die Domstädter die Unterzahl zu Beginn des zweiten Drittels überstanden hatten, zogen sie das Spiel an sich und dominierten dieses Drittel. Sie schossen aus allen Lagen und gefühlt im Minutentakt, allein die Scheibe wollte nicht über den Strich. Die Gäste mit wenigen Entlastungsangriffen, kamen ansonsten kaum aus der eigenen Zone. Kurz vor der Sirene aber setzten sie nach dem ersten Schuss von Jensen gut nach, und Hudaček vermutete den Puck unter seinem Handschuh. Dass dem aber nicht so war, sah Abt als erster und schoss zum 1:0 für die Pinguins ein (39.). Auf der anderen Seite versuchten die Hausherren das auch, doch diesmal blieb das Spielgerät unter dem Schoner von Gudlevskis, da brachte auch der Videobeweis nichts anderes zutage, und es ging mit dem knappen Rückstand für die Haie in die zweite Pause.

Haie kommen mit Tor des Willens zurück

Allerdings hatte der Vizemeister zu Beginn des dritten Durchganges wieder mehr vom Spiel, beflügelt durch ihren Treffer. Sie hatten wieder den Forecheck erhöht und ließen nach hinten nicht wirklich viel zu. Es brauchte einige Zeit, bis sich die Grenier-Reihe im Angriff festsetzen konnte. Gudlevskis konnte den Schuss von MacLeod nicht festhalten, und der herbeigeeilte Wohlgemuth schaltete am schnellsten und bugsierte das Spielgerät über die Linie zum umjubelten Ausgleich (50.). Nachdem wenig später erneut Torjubel ausbrach bei den Rheinländern und erneut der Treffer nach Diskussionen und Videostudium nicht gegeben worden war, gab es „Schieber“ Rufe seitens des Publikums.

Es waren noch sechs Minuten, und beide Teams rannten jetzt, was das Zeug hielt, beide wollten unbedingt den Siegtreffer erzielen – Vikingstad, Görtz, Urbas, Jensen auf der einen, Currie, Almquist auf der anderen Seite. Dann konterten Schütz mit Grenier, MacLeod legte von hinter dem Tor auf Grenier – und die Kölner Führung war da (59.)! Unbändiger Jubel auf den Rängen. Alex Sulzer zog den Goalie, sechs Feldspieler aus Bremerhaven setzten sich fest. Doch Grenier befreite im hohen Bogen, und der Puck landete noch einmal im gegnerischen Tor. Mit diesem „Charaktersieg“, wie Haie-Coach Kari Jalonen das nannte, konnten die Haie die Viertelfinalserie für sich entscheiden und das Ticket für das Halbfinale lösen.

Es spielten:

Haie – 35 Julius Hudaček – 57 Brady Austin, 91 Moritz Müller – 19 Frederik Storm, 21 Juhani Tyrväinen, 9 Maxi Kammerer; 52 Otso Rantakari, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 53 Adam Almquist, 22 Maximilian Glötzl – 46 Kevin Niedenz, 18 Joch Currie, 62 Parker Tuomie; 34 Elias Lindner, 65 Marco Münzenberger, 33 Tim Wohlgemuth, 5 Robin van Calster

Pinguins – 30 Kristers Gudlevskis – 72 Phillip Bruggisser, 42 Matthew Abt – 91 Miha Verlic, 13 Ziga Jeglic, 9 Urbas; 48 Nicholas B. Jensen, 17 Ludwig Byström – 23 Max Görtz, 37 Markus Vikingstad, 14 Ross Mauermann; 6 Anders Grönlund, 53 Maxim Rausch – 8 Nino Kinder, 28 Marland Quince, 26 Dominik Uher; 15 Rayan Bettahar – 54 Felix Margaard Scheel, 65 Christian Wejse, 25 Fabian Herrmann



Die Tore erzielten:

0:1 (37:18) Görtz (Vikingstad, Jensen)

1:1 (49:04) Wohlgemuth (MacLeod)

2:1 (58:03) Grenier (MacLeod, Austin)

3:1 (59:22) Grenier (Müller) EN

Schiedsrichter: 18 Lukas Kohlmüller, 7 Marian Rohatsch (54 JP Priebsch, 77 Nikolaj Ponomarjow)

Strafen: KEC – 2 Min.; BHV – 2 Min.

Zuschauer: 18.242

