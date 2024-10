Kölner Haie müssen sich den Schwenninger Wild Wings in Overtime geschlagen geben

Köln. (MR) Heute war es nichts mit dem „Schütz“enfest – die Schwenninger Wild Wings verstanden es, die Kölner Sturmreihen aufzureiben und nicht zum Zug...

Köln. (MR) Heute war es nichts mit dem „Schütz“enfest – die Schwenninger Wild Wings verstanden es, die Kölner Sturmreihen aufzureiben und nicht zum Zug kommen zu lassen. Es war kein schönes aber durchaus effektives Spiel der Gäste.

Ein zügiges Spiel enwickelte sich zwischen den Haien und den Wild Wings, viel ging es hin und her. Gerade die Wild Wings standen immer eng am Mann. Beide Goalies konnten den einen oder anderen Schuss entschärfen, jede Mannschaft hatte eine Überzahl. Und genauso ausgeglichen ging es torlos zum ersten Pausentee. Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste den Druck oder zumindest ihre Zielstrebigkeit. Und es hatte fast in der Luft gelegen, dass sie dann auch den ersten Treffer erzielten. Gut nachgesetzt und irgendwie durch die Hosenträger gemogelt (23.). Erst zur Drittelmitte konnten sich dann auch die Hausherren in die Torschützenliste eintragen. Hierzu nutzten sie ein Powerplay und ließen die Scheibe gut laufen, dass Grenier schließlich mit dem Onetimer vollenden konnte (32.). Im weiteren Verlauf zeigten sich beide Teams bemüht, aber vor allem die Haie brachten immer wieder die Pässe nicht an oder spielten zu umständlich. Zur Pause stand erneut ein Unentschieden.

Wild Wings bleiben konsequent zerstörerisch

Auch im dritten Durchgang kamen die Haie nie gut ins Angriffsdrittel. Die Gäste störten stets und ständig jeglichen Spielaufbau. Nachdem die Domstädter eigentlich ein „Halten des Stocks“ reklamiert hatten, das aber nicht gepfiffen wurde, war es Hungerecker, der mit der Bogenlampe Hudaček überwand (48.). Was Köln anschließend auch versuchte – Grenier gerne mit dem Gewaltschuss, die vierte Reihe spielerisch – bei Eriksson war Endstation oder an Pfosten oder Außennetz, sofern der Schuss nicht schon vorher geblockt, abgefälscht oder (meistens) geklaut worden war. Das Spiel bog bereits die Endphase, als der Schuss von Almquist von der blauen Linie durchkam und den Weg zum Ausgleich in die Maschen fand. Die Entscheidung musste in der Verlängerung fallen. Hier hatten die Gäste das glücklichere Ende mit einem Lucky Punch. Übers Spiel gesehen und die „sinnvollen“ Spielanteile ist dieser Zusatzpunkt sicherlich auf die richtige Seite gefallen. Frederik Storm meinte nach dem Spiel „wir waren nicht agressiv genug und müssen grundsätzlich mehr Schüsse auf das Tor bringen“.

Es spielten:

KEC – 35 Julius Hudaček – 7 Nick Bailen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 53 Adam Almquist, 57 Brady Austin – 65 Marco Münzenberger, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maximilian Kammerer; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 19 Frederik Storm, 18 Josh Currie, 62 Parker Tuomie; 22 Maximilian Glötzl – 34 Elias Lindner, 5 Robin van Calster, 46 Kevin Niedenz

SWW – 60 Joacim Eriksson – 6 Daryl Boyle, 53 Alex Trivellato – 89 Zach Senyshin, 88 Kyle Platzer, 47 Alexander Karachun; 54 Ben Marshall, 78 Will Weber – 94 Phil Hungerecker, 90 Tylor Spink, 96 Tyson Spink; 37 Thomas Larkin, 4 Jordan Murray – 93 Sebastian Uvira, 64 Boaz Bassen, 9 Philip Feist; 16 Arkadiusz Dziambor – 3 Teemu Pulkkinen, 18 Daniel Neumann, 73 Matt Puempel



Die Tore erzielten:

0:1 (22:59) Murray (Neumann)

1:1 (31:24) Grenier (Bailen, MacLeod) PP1

1:2 (47:09) Hungerecker (Spink, Spink)

2:2 (57:52) Almquist (Tuomie, Currie)

2:3 (61:11) Marshall (Platzer, Karchun)

Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 27 Sebastian Steingross (86 Tom Giesen, 54 JP Priebsch)

Strafen: KEC – 2 Min.; SWW – 4 Min.



Zuschauer: 16.604

