Kölner Haie mit „Big Points“ gegen den EHC Red Bull München

Köln. (MR) Die Trainer hatten ein hochklassiges, gutes und taktisch geprägtes Spiel gesehen, das drei völlig unterschiedliche Drittel zeigte. Am Ende entschied ein später Treffer zum 3:2 durch Moritz Müller das Spiel.

Zum ersten Mal in dieser Saison begrüßten die Haie den EHC Red Bull München in der Lanxess Arena; die ersten beiden Begegnungen waren im SAP Garden an die Haie gegangen. Allerdings ließen sich die Hausherren als derzeit Tabellensechster gleich im ersten Wechsel eiskalt erwischen, als man beim Treffer durch DeSousa nur eine Statistenrolle einnahm. Der Tabellennachbar München blieb druckvoll und sehr eng am Mann. Teilweise kamen die Haie kaum ins Angriffsdrittel. Immer wieder ließ man sich die Scheibe vom Schläger spitzeln. Ansonsten warfen die Haie die Scheibe auch gerne als Fehlpass einfach weg. Die Drittelstatistik bestätigte dieses Gefühl und hatte 4:15 Torschüsse gezählt.

Anderes Gesicht im zweiten Drittel

Im zweiten Durchgang ging es noch schneller mit dem Treffer, nur 24 Sekunden waren gespielt, bis auch Niederberger hinter sich greifen musste. Die Hereingabe wurde von Münchens Hirose unhaltbar in die Maschen gefälscht. Und jetzt nahmen die Haie das Momentum mit. Es gab zwar nicht viele Chancen, es war viel Laufarbeit für beide Teams, doch München bekam nicht so viel Puckkontrolle wie im Auftaktdrittel. Mehrfach konnten sie sich nur per Icing befreien. Die Schiedsrichter ließen viel laufen, aber es gab auch wenig zu beanstanden; die Pucktreffer, die Schütz und Varejcka einstecken mussten, waren Blocks bzw. „friendly fire“, und sie konnten auch weiterspielen. Zum Drittelende allerdings gab es dann doch die erste Strafe, die bis in den Schlussabschnitt andauerte. Aus der Überzahl konnten die Haie nichts machen, und in diesem letzten Durchgang ging es hin und her, die „roten Bullen“ wieder etwas wacher und druckvoller als im mittleren. Eine schnelle Umschaltung brachte den Konter für Oswald, der nur noch unfair am Torschuss gehindert werden konnte. Den fälligen Penalty schoss er selbst und traf mit sehenswertem Move gegen Hudaček.

Gerade eine Minute später wirbelte die heute beste Kölner Reihe um Kammerer im Angriffsdrittel, und Tyrväinen verwertete die mustergültige Vorlage in die Maschen zum erneuten Ausgleich (49.). Es ging in die Schlussphase, die Haie erneut im Angriff, und Müller aus dem Handgelenk warf das Spielgerät über Niederberger ins Tor zur umjubelten erstmaligen Kölner Führung (59.). Jetzt war auch die fast ausverkaufte Halle wieder zu hören. Die Gäste nahmen die Auszeit und Niederberger vom Eis, doch es sollte sich nichts mehr ändern am Ergebnis, es blieb beim 3:2 Sieg für die Domstädter.

Es spielten:

KEC – 35 Julius Hudaček – 17 Jan Luca Sennhenn, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 82 Alexandre Grenier, 15 Louis-Marc Aubry, 10 Justin Schütz; 91 Moritz Müller, 57 Brady Austin – 19 Frederik Storm, 21 Juhani Tyrväinen, 9 Maxi Kammerer; 53 Adam Almquist, 22 Maximilian Glötzl – 46 Kevin Niedenz, 18 Josh Currie, 62 Parker Tuomie; 92 Håkon Hänelt, 5 Robin van Calster, 33 Tim Wohlgemuth, 34 Elias Lindner

RBM – 35 Mathias Niederberger – 16 Konrad Abeltshauser, 24 Jonaton Blum – 17 Taro Hirose, 82 Chris DeSousa, 42 Yasin Ehliz; 4 Will Butcher, 74 Les Lancester – 21 Nico Krämmer, 52 Patrick Hager, 93 Maximilian Kastner; 57 Emil Johansson, 22 Jakob Weber – 8 Tobias Rieder, 11 Markus Eisenschmid, 20 Andreas Eder; 91 Filip Varejcka, 70 Maximilian Daubner, 27 Veit Oswald

Die Tore erzielten:

0:1 (00:37) DeSousa (Hirose, Ehliz)

1:1 (20:24) Aubry (Grenier, Schütz)

1:2 (47:38) Oswald PEN

2:2 (48:32) Tyrväinen (Kammerer, Storm)

3:2 (58:09) Müller (Austin, Wohlgemuth)

Schiedsrichter: 5 Andre Schrader, 11 Sirko Hunnius (51 Dominc Kontny, 86 Tom Giesen)

Strafen: KEC – 0 Min.; RBM – 2 Min.

Zuschauer: 18.490