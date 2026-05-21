Mit Video: „Einer der konstantesten deutschen Scorer unserer Liga“ – Kölner Haie machen Noebels-Verpflichtung offiziell

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie haben Stürmer Marcel Noebels verpflichtet.

Der 34-jährige Angreifer, der die vergangenen zwölf Jahre für die Eisbären Berlin auflief, kommt mit der Erfahrung aus über 650 DEL-Spielen sowie fünf Meisterschaften nach Köln. Zudem kann Noebels mit der deutschen Nationalmannschaft auf eine WM- und eine Olympia-Silbermedaille zurückblicken. Marcel Noebels wird bei uns zukünftig mit der Rückennummer 92 auflaufen.

Haie-Sportdirektor Matthias Baldys: „Marcel ist ein sehr erfahrener Spieler, der eine zentrale Rolle bei den Eisbären Berlin hatte. Er wird unsere Mannschaft mit dieser Erfahrung, seiner Siegermentalität und seiner Spielstärke bereichern. Dazu ist er einer der konstantesten deutschen Scorer unserer Liga. Wir freuen uns, dass Marcel ab sofort das KEC-Trikot tragen wird.“

Marcel Noebels: „Ich habe in meiner Karriere schon oft gegen die Haie gespielt, die Intensität dieser Duelle gespürt und großen Respekt vor dem Club und seinen Fans entwickelt. Jetzt freue ich mich, künftig das Haie-Trikot zu tragen, meine Erfahrung einzubringen und alles dafür zu geben, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“

Marcel Noebels im Video





Seine Karriere in Zahlen

Source: Marcel Noebels @ Elite Prospects

Über Marcel Noebels

668 DEL-Spiele, 525 Scorerpunkte, 169 Tore und fünf Meisterschaften – so lauten die Statistiken von Marcel Noebels in der PENNY DEL. Der 34-Jährige lief die vergangenen zwölf Spielzeiten für die Eisbären Berlin, mit denen er vor wenigen Wochen seine fünfte Meisterschaft feierte. In den Playoffs war Noebels mit 14 Punkten in 15 Spielen erneut ein wichtiger Faktor für den Berliner Titelgewinn.

In seiner Zeit in der Hauptstadt wurde Marcel Noebels in den Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 außerdem für zwei Jahre in Folge zum Stürmer und Spieler des Jahres der PENNY DEL gekürt.

Neben seinen Einsätzen im Berliner Trikot gehört Noebels seit 2013 auch der deutschen Nationalmannschaft an. Mit dem DEB-Team nahm er an neun Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen (2018 und 2022) teil. Dabei gewann Noebels 2018 bei den Olympischen Spielen und 2023 bei der Weltmeisterschaft die Silbermedaille.