KÃ¶lner Haie legen ihren Fans eine Top-VertragsverlÃ¤ngerung unter den Weihnachtsbaum

Köln. (PM Haie) Personelle Neuigkeiten bei den Kölner Haien: Der KEC hat den Vertrag mit Stürmer Gregor MacLeod vorzeitig um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2025/2026 verlängert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Gregor frühzeitig bis 2026 an uns binden konnten und er auch in den kommenden Jahren für uns auflaufen wird“, so Haie-Cheftrainer Uwe Krupp. „Gregor hat sich diese Saison ohne Anlaufprobleme bei uns eingelebt und sich wie erwartet schnell zu einem Leistungsträger in unserer Mannschaft etabliert. Seine spielerischen Fähigkeiten, gepaart mit seinem Tempo und seinem Willen, immer besser zu werden, machen ihn sehr wertvoll für uns.“

„Die ersten Monate in Köln haben mir gezeigt, dass es für mich aktuell keinen anderen Ort gibt, an dem ich lieber spielen würde. Unsere Fans sind einzigartig und es ist für mich immer wieder eine große Freude, vor so vielen Fans zu spielen“, sagt Gregor MacLeod zu seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung. „Wir haben eine echte Chance, als Team etwas Besonderes zu schaffen. Daran möchte ich mitwirken.“

MacLeod wechselte zur aktuellen Saison von den Nürnberg Ice Tigers zu den Haien. Bei den Ice Tigers war der Angreifer zwei Jahre aktiv und lief 107-mal (darunter fünf Playoff-Spiele) für die Franken auf, in welchen er 88 Scorerpunkte erzielte. Auch beim KEC stellt der 25-Jährige seine Scoring-Qualitäten unter Beweis. Mit 29 Punkten in 25 Spielen ist MacLeod zurzeit zweitbester Scorer der Haie. Darüber hinaus verfügt er über den zweitbesten Punkteschnitt der PENNY DEL (1,16 Punkte pro Spiel im Schnitt).

Ausgebildet wurde Gregor MacLeod, der in seiner Kindheit einige Jahre in Deutschland lebte, da sein Vater selbst in der DEL aktiv war, in seiner Heimat Kanada. In Juniorenbereich spielte er drei Jahre in der kanadischen Top-Nachwuchsliga QMJHL und markierte dabei in 202 Spielen 176 Scorerpunkte. Über Stationen in Grand Rapids (AHL) und Toledo (ECHL) folgte vor dreieinhalb Jahren der Sprung nach Deutschland.