KÃ¶lner Haie lassen sich auch vom ERC Ingolstadt nicht stoppen

KÃ¶ln. (MR) Die KÃ¶lner Haie zeigten zwei Gesichter am Diversity Day. Nachdem Ingolstadt zwei Tore vorgelegt hatte, drehten die Haie ab Drittel zwei vor erneut ausverkauftem Haus auf und konnten am Ende einen 6:3 Sieg einfahren.

Mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch nach der 0:4 Niederlage gegen MÃ¼nchen mit 2 Empty Nettern drÃ¼ckten die Ingolstadt Panther von Beginn an auf das Gaspedal und den Haien ihr Spiel auf. Ãœber weite Strecken konnten sie sich immer wieder im Angriffsdrittel festsetzen. Pietta traf frÃ¼h fÃ¼r seine Farben, nachdem Kollege Ruopp nicht den erwarteten Torschuss losgelassen sondern nochmals die Seite gewechselt hatte (3.). Wenig spÃ¤ter gab es die einzige Strafe des Drittels, sie traf Ingolstadts KapitÃ¤n Ellis. Doch auch hier blieben die Schanzer tonangebend, bestraften jeden schlechteren Pass sofort mit einem Konter. Einer davon traf zum 0:2 in die Maschen (Powell, 5.). Und kurz vor dem Powerbreak ging eine Scheibe am GestÃ¤nge hinter Juvonen entlang, dass die Unparteiischen zur Vorsicht noch die Aufzeichnung zu Rate zogen, Aber es blieb zunÃ¤chst beim 0:2. Es musste ein eher Zufallstreffer her, dass auch die Haie auf die Tafel kamen. Niedenz war schnell im Drittel und warf die Scheibe auf das Tor, wo Aubry mit der Kufe die Bande machte und ins Tor abfÃ¤lschte (16.). Obwohl die Haie jetzt ihrerseits mit breiterer Brust agierten, ging es mit diesem einen Tor RÃ¼ckstand in die Pause.

Es war ein fruchtbares PausengesprÃ¤ch bei den Haien

Als KÃ¶ln direkt nach Wiederbeginn eine Strafe kassierte, schien erst einmal der Schwung des Anschlusstreffers verpufft. Doch sie konnten die Unterzahl ohne Gegentreffer herunterkillen. Und mit einem Spielzug, der allein das Eintrittsgeld wert war, traf KemilÃ¤inen nach RÃ¼ckwÃ¤rts-Vorlage von Kero zum umjubelten Ausgleich (23.). Gerade 90 Sekunden spÃ¤ter konnte Niedenz gar die erstmalige FÃ¼hrung aus der Kurzdistanz erzielen (25.). Mark French nahm seine Auszeit, um das Team aufzurÃ¼tteln. Es wurde nickeliger, und es gab ein paar ZusammenstÃ¶ÃŸe, doch hier belieÃŸen es die Schiedsrichter noch bei Ermahnungen. Nach einer nicht genutzten Ãœberzahl der Haie stand auf einmal DEL-Topscorer Barber strÃ¤flich frei und schoss zum 3:3 Ausgleich ein (28.). Das Momentum wechselte hin und her, und irgendwie traf immer das Team, das gerade etwas hinterher lief. In eigener Unterzahl lief Russell einen Konter und traf zur erneuten FÃ¼hrung fÃ¼r KÃ¶ln (39.).

Auch im dritten Drittel sah man druckvolle AudistÃ¤dter, die sich immer wieder schnell ins Angriffsdrittel kombinierten. So gehÃ¶rten die ersten Minuten wieder Ingolstadt, und Juvonen stand unter stÃ¤ndigem Beschuss. Ab der 47. Min. kamen dann auch die Haie gefÃ¤hrlich und mit guten MÃ¶glichkeiten wieder ins Angriffsdrittel. Zwei Minuten spÃ¤ter traf Breton den Pfosten, der Puck verschwand in Juvonens Handschuh. Auch eine spÃ¤tere Video-ÃœberprÃ¼fung brachte kein anderes Ergebnis. Danach war Barber alleine durch, seine aussichtsreiche MÃ¶glichkeit wurde aber wegen eines sehr knappen Abseits unterbrochen. Die Nerven lagen allmÃ¤hlich blank, was sich auch wieder in Bambule ausdrÃ¼ckte. Doch Juvonen war stabil, auch bei dem nÃ¤chsten Konter. Barber verzog knapp daneben. Storm wurde mit dem Check gegen den Kopf getroffen, doch das Spiel lief weiter, und die Halle war jetzt sehr laut. Als dann Russell in die Bande integriert wurde, gab es doch noch eine Strafe. Und mit dem Setplay versenkte MacLeod das SpielgerÃ¤t zum 5:3 (56.). Die TorschÃ¼tzen waren noch nicht ganz verlesen, als Brochu den Puck erneut aus seinen Maschen klauben musste (MacInnis, 56.). Dass am Ende nochmals die FÃ¤uste flogen, wurde von den Fans bejubelt, Ã¤nderte aber nichts mehr am Spielverlauf, und die KÃ¶lner Haie konnten den nÃ¤chsten Sieg einfahren.

Es spielten:

KEC â€“ 30 Janne Juvonen â€“ 7 Oliwer Kaski, 57 Brady Austin â€“ 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 10 Tanner Kero; 13 Valtteri KemilÃ¤inen, 47 Veli-Matti VittasmÃ¤ki â€“ 78 Dominik Bokk, 76 Nate Schnarr, 62 Parker Tuomie; 91 Moritz MÃ¼ller, 17 Jan Luca Sennhenn â€“ 46 Kevin Niedenz, 15 Louis-Marc Aubry, 19 Frederik Storm; 22 Maximilian GlÃ¶tzl â€“ 5 Robin van Calster, 77 Ryan MacInnis, 26 Dominik Uher

ERCI â€“ 36 Brett Brochu â€“ 75 Alex Breton, 4 Morgan Ellis â€“ 11 Kenny Agostino, 9 Myles Powell, 17 Abbott Girduckis; 2 Sam Ruopp, 25 Leon HÃ¼ttl â€“ 92 Daniel SchmÃ¶lz, 98 Peter Abbandonato, 37 Riley Barber; 50 Peter Spornberger, 95 Philip Rosa-Preto â€“ 91 Riley Sheen, 89 Austen Keating, 83 Samir Kharboutli; 85 Luca Hauf, 86 Daniel Pietta, 16 Johannes KrauÃŸ

Die Tore erzielten:

0:1 (02:28) Pietta (Ruopp, Agostino)

0:2 (04:56) Powell (Keating, Breton) SH1

1:2 (15:55) Aubry (Niedenz, KemilÃ¤inen)

2:2 (22:45) KemilÃ¤inen (Kero, Russell)

3:2 (24:15) Niedenz (Aubry, VittasmÃ¤ki)

3:3 (27:33) Barber (Sheen, Abbandonato)

4:3 (38:26) Russell SH1

5:3 (55:13) MacLeod (KemilÃ¤inen, Aubry) PP1

6:3 (55:28) MacInnis (Schnarr)



Schiedsrichter: 12 Marc Iwert, 16 Sean MacFarlane (54 JP Priebsch, 94 Patrick Laguzov)

Strafen: KEC â€“ 13 Min.; ERCI â€“ 25 Min.

Zuschauer: 18.600

