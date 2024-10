Kölner Haie können doch einen Vorsprung über die Zeit retten – Hudaček mit Shutout zum Einstand

Köln. (MR) Beide Teams stehen aktuell nach 5 Spielen in Tabelle nicht dort, wo sie nach eigenem Verständnis hingehören. Entsprechend intensiv wurde es auf...

Die Kölner Haie hatten in dieser Woche auf das Verletzungspech zwischen den Pfosten reagiert (die Nr.1, Tobias Ancicka, fällt jetzt wohl doch längerfristig aus) und hatten mit Julius Hudaček einen erfahrenen Schlussmann verpflichtet. Hudaček, langjähriger Slowakischer Nationalspieler, hatte in der vergangenen Saison noch den Kasten für die Löwen Frankfurt gehütet. Die Tigers ihrerseits hatten mangelnde Durchschlagskraft vorne als ihr Hauptproblem ausgemacht. Um dieses Manko abzustellen, legten sie zügig los, und die ersten Minuten gehörten den Gästen, die die Haie im Drittel einschnürten. Zur Drittelmitte konnte sich Kölns Vittasmäki nur mit dem Haken helfen, als Leonhardt einen Fehlpass hatte aufnehmen und aufs Kölner Tor ziehen können. Doch auch in dieser Unterzahl konnte der neue Rechtsfänger seinen Kasten noch sauberhalten. Torlos wurden die Seiten gewechselt.

Haie führen besser nur mit einem Tor?

Nachdem die Haie – heute in „Pinktober-Trikots“ – ihre Unterzahl zu Beginn des zweiten Durchgangs schadlos überstanden hatten, erhöhten sie die Schlagzahl. Eine Strafe gegen die Gäste war gerade abgelaufen, als Sennhenn von der blauen Linie durchlud und zur 1:0 Führung für die Haie einschießen konnte. Es ging hin und her. In der 37. Spielminute war auf einmal Fleischer auf und davon. Der nacheilende Vittasmäki konnte ihn nur noch hakend am Abschluss hindern. Den fälligen Penalty schoss Fleischer selbst, scheiterte allerdings am ausgefahrenen Schoner Hudačeks. Eine Großchance vergaben die Gäste anschließend, als sich zwei Kölner an der blauen Linie gegenseitig umrannten.. Doch Green konnte nur ein weiteres Mal Hudaček prüfen. Zum Drittelende waren die Niederbayern bereits in Unterzahl, als sich mit der Sirene auch noch Brandt hinzugesellte. Diese doppelte Überzahl für 53 Sekunden konnten die Domstädter auf frischem Eis erfolgreich ausspielen: Die Scheibe lief von der Blauen (MacLeod) auf Grenier im Bullykreis durch den Torkreis in die Kelle von Aubry. 2:0 für die Haie bei noch gut 18 Minuten zu gehen. Die Tigers erhöhten den Druck, während sich die Gastgeber auf die Verteidigung konzentrierten. Früh nahm Tom Pokel den Goalie vom Eis, doch es sollte kein Treffer mehr fallen.

Irgendwie war Hudaček der Held des Abends mit seinem Shutout – obwohl er ja völlig ohne Saisonvorbereitung und 7 Monate ohne Praxis hier ins Spiel gekommen war – , und natürlich durfte am Ende die „Huda-Show“ nicht fehlen: auch die Kölner Fans forderten diese…

Stimmen zum Spiel und die „Huda-Show“

Es spielten:

KEC – 50 (35) Julius Hudaček – 7 Nick Bailen, 47 Veli Matti Vittasmäki – 82 Alexandre Genier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 53 Adam Almquist, 22 Maximilian Glötzl – 65 Marco Münzenberger, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 18 Josh Currie, 21 Juhani Tyrväinen, 62 Parker Tuomie; 55 Edwin Tropmann – 34 Elias Lindner, 5 Robin van Calster, 46 Kevin Niedenz

STR – 1 Florian Bugl – 92 Marcel Brandt, 61 Justin Braun – 22 Michael Connolly, 8 Joshua Samanski, 88 JC Lipon; 13 Mario Zimmermann, 5 Nick Geitner – 42 Cole Fonstad, 20 Justin Scott, 86 Skyler McKenzie; 17 Adrian Klein, 6 Alex Green – 7 Tayler Leier, 53 Danjo Leonhardt, 91 Tim Fleischer; 77 Nelson Nogier – 49 Marcel Müller, 19 Tim Brunnhuber, 10 Michael Clarke

Die Tore erzielten:

1:0 (46:57) Sennhenn (Mo. Müller, Schütz))

2:0 (41:05) Aubry (Grenier, MacLeod) PP2



Schiedsrichter: 5 Andre Schrader, 14 Zsombor Palkövi (69 Tobias Treitl, 86 Tom Giesen)

Strafen: KEC – 6 Min.; STR – 8 Min.

Zuschauer: 18.362

Fotostrecke zum Spiel

