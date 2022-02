KÃ¶lner Haie immer tiefer im Abstiegskampf – Ice Tigers feiern einen ungefÃ¤hrdeten Heimsieg

Nürnberg. (STM) Einen klaren 7-4 Heimsieg feierten die Nürnberg Ice Tigers gegen die Kölner Haie. Vor 2898 Zuschauern waren die Ice Tigers über die...

Vor 2898 Zuschauern waren die Ice Tigers über die gesamte Spielzeit das klar bessere Team, einzig das Defensivverhalten dürfte Tom Rowe in einigen Momenten Sorgen bereitet haben. Die Tore für die Ice Tigers erzielten Fox, Friedrich, MacLeod, Bender und Ustorf, Tyler Sheehy schnürte einen Doppelpack.

Nach drei Siegen in Folge nach der Olympia-Pause mussten die Nürnberg Ice Tigers am Freitag in Wolfsburg die erste Niederlage hinnehmen. Chancen auf Wiedergutmachung gibt es reichlich, im eng getakteten Spielplan der DEL. So war das Spiel gegen die Kölner Haie der Auftakt für drei Heimspiele in Serie. Verzichten mussten die Ice Tigers dabei neben den beiden Langzeitverletzten Julius Karrer und Patrick Reimer kurzfristig auch auf Max Kislinger und Tim Fleischer verzichten, die beide einen positiven Corona-Schnelltest am Spieltag hatten. Den Start zwischen den Pfosten bekam Niklas Treutle.

Für die Kölner Haie war in diesem Kalenderjahr weder Zeit vor der Olympia-Pause, noch die Zeit danach besonders erfolgreich. Von elf Spielen in 2022 könnten die Haie nur das Heimspiel gegen Iserlohn gewinnen, nach der Niederlage am Freitag in Schwenningen rutschten die Kölner erstmals nach langer Zeit wieder aus den Play-off-Rängen. Da ein angeschlagener Boxer angeblich besonders gefährlich ist, waren die Ice Tigers gewarnt, die Gäste aus der Domstadt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Besonders beängstigend war die sportliche Darbietung der Haie dann aber nicht, außer man ist Köln-Fan. Gerade einmal mehr als elf Minuten waren im ersten Drittel absolviert, da musste Uwe Krupp bereits seine Auszeit nehmen und seine Spieler in die Pflicht nehmen. Erschreckend war die Leistung der Haie bis dahin. Justin Pogge beförderte den Puck mit der Torwartkelle über 40 Minuten über das Plexiglas, das folgende Powerplay nutzten die Nürnberger zur Führung. Daniel Schmölz wartete geduldig, passte auf Sheehy, der zum 1-0 erfolgreich war (7.).

Wenig später stellten die Ice Tigers mit einem Doppelschlag auf 3-0. Innerhalb von 23 Sekunden waren Fox und Sheehy erfolgreich (11.). Krupp hatte genug gesehen. Nach der Auszeit wurde es kurzfristig besser. In doppelter Überzahl traf Matsumoto zum zwischenzeitlichen 3-1 (14.), doch schon kurz drauf stellten die Ice Tigers in eigener Unterzahl den alten Abstand wieder her. Schmölz fing einen schlampigen Aufbaupass der Haie ab, bediente den mitgelaufenen Friedrich, der Pogge zum 4-1 überwand (15.).

Im Mitteldrittel spielten die Haie endlich köperbetonter und versuchten sich auf die Weise zu wehren. Da die Ice Tigers in dieser Phase zu viele Strafzeiten nahmen, kamen die Kölner zum zweiten Treffer an diesem Abend. In Überzahl fälschte Uvira gekonnt einen Schuss von Ferraro ab (30.). Aber auch das Powerplay der Ice Tigers funktionierte glänzend. Gregor MacLeod bekam den Puck auf den Schläger, verzögerte gekonnt und schoss genau in den Winkel (36.).

Die Ice Tigers waren in allen Belangen die bessere Mannschaft und untermauerten dies im letzten Drittel auch auf der Anzeigetafel. Zwar verkürzten die Haie durch McIntyre zum 5-3 (45.), dann aber schalteten die Nürnberger offensiv wieder einen Gang höher. Mit dem dritten Tor in Überzahl erhöhte Tim Bender auf 6-3 (46.), im Anschluss traf Jake Ustorf sehenswert zum 7-3 (47.). Damit war das Spiel entschieden, auch wenn der Schlusspunkt den Gästen gehörte. In Unterzahl erzielte Sebastian Uvira den 7-4 Endstand (53.).

Die Ice Tigers haben damit endgültig Tuchfühlung zu Platz sechs und der direkten Play-off-Qualifikation aufgenommen. Am Mittwoch können sie zu Hause gegen Bietigheim nachlegen. Für die Haie geht es dagegen in den nächsten Spielen darum, nicht noch in Abstiegssorgen zu geraten. Während seine Mannschaft auf dem Eis Einsatz und Leidenschaft vermissen ließ, entlud sich der ganze Frust der letzten Wochen bei Uwe Krupp auf der Pressekonferenz.

„Für meine Mannschaft ist heute die Schonfrist abgelaufen, ich bin seit 2004 hinter der Bande tätig und habe immer meine Spieler geschützt, aber das ist jetzt vorbei. Der Ton bei uns wird deutlich rauer, ich bin es satt, die Leistung meiner Mannschaft zu erklären. So wie wir uns heute präsentiert haben, so geht es nicht, der Auftritt meiner Spieler war bodenlos. Ich bin stocksauer und erwarte von der Mannschaft eine passende Antwort auf dem Eis“.

Deutlich sanftere Töne stimmte Manuel Kofler an. „Für uns war es wichtig, nach der Niederlage vom Freitag wieder zurückzukommen und Punkte zu sammeln. Das erste Drittel war der Grundstein heute, im Mitteldrittel haben wir zu viele Strafzeiten genommen und etwas den Faden verloren. Insgesamt war es ein guter Auftritt und mich freut es besonders, dass wir sechs verschiedene Torschützen hatten. Unser Programm ist aktuell sehr straff, wir müssen schnell regenerieren, am Mittwoch geht es schon weiter“.