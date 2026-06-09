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Kölner Haie holen großes Verteidigertalent zurück nach Deutschland

9. Juni 20262 Mins read162
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Carlos Händel - © Kölner Haie
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Köln. (PM Haie) Mit dem jungen Verteidiger Carlos Händel haben die Kölner Haie den nächsten Neuzugang verpflichtet.

Der 19-Jährige lief in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Halifax Mooseheads in der kanadischen Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) auf. Beim NHL-Draft 2025 wurde der deutsche U-Nationalspieler in der sechsten Runde von den Montreal Canadiens ausgewählt. Bei den Haien wird Händel künftig mit der Rückennummer 7 auflaufen.

Sportdirektor Matthias Baldys: „Wir freuen uns sehr, dass wir Carlos Händel für die Haie gewinnen und von unserem Weg überzeugen konnten. Carlos ist ein offensivstarker Verteidiger, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung gesammelt hat. Durch seine Stationen in Schweden und Kanada hat er unterschiedliche Spielphilosophien kennengelernt und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Er verfügt über ein sehr gutes Spielverständnis, strahlt Ruhe im Scheibenbesitz aus und bringt eine hohe Athletik mit. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial und möchten ihn auf seinem Weg begleiten, damit er den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann.“

Carlos Händel: „Der Schritt zu den Kölner Haien fühlt sich absolut stimmig an. Die Gespräche mit Matthias Baldys und den Verantwortlichen haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Die Verantwortlichen haben mir eine klare Perspektive aufgezeigt, wie ich mich hier sportlich und persönlich weiterentwickeln kann. Gleichzeitig möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Team erfolgreich sind. Ich freue mich sehr darauf, ab sofort Teil der Haie zu sein.“

Über Carlos Händel

Seine Karriere begann Carlos Händel, Jahrgang 2007, beim Höchstadter EC, bevor es ihn 2021 in das Nachwuchsleistungszentrum der Adler Mannheim zog. Für die Jungadler Mannheim lief der Rechtsschütze zwei Spielzeiten auf und gewann zum Ende seiner U17-Zeit die Deutsche Meisterschaft.

Es folgte der Schritt nach Schweden: Ab der Saison 2022/2023 spielte Händel für Frölunda HC. Zur Saison 2023/2024 wechselte er innerhalb Schwedens zu den Malmö Redhawks und lief dort sowohl für die U18- als auch für die U20-Mannschaft auf.

Zur Saison 2024/2025 wechselte der Verteidiger nach Kanada. Für die Halifax Mooseheads aus der kanadischen Provinz Nova Scotia absolvierte Händel 106 Spiele und erzielte dabei 52 Punkte (sieben Tore, 45 Assists). Während seiner Zeit in Kanada wurde er im NHL-Draft 2025 an 177. Stelle in der sechsten Runde von den Montreal Canadiens ausgewählt.
Seit der U16 ist der gebürtige Erlanger zudem fester Bestandteil der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften. So kam er auch bei den beiden vergangenen U20-Weltmeisterschaften in den USA und Kanada zum Einsatz.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Carlos Händel @ Elite Prospects

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