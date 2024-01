KÃ¶lner Haie holen einen 1:3 RÃ¼ckstand gegen die Iserlohn Roosters noch auf, mÃ¼ssen sich aber gegen das Schlusslicht mit nur einem Punkt abfinden

Artikel anhören Köln. (MK) Kein perfekter Start für die Kölner Haie ins neue Jahr. Gegen Schlusslicht Iserlohn konnten die Domstädter nur einen Punkt ergattern....

Artikel anhören Artikel anhören

Köln. (MK) Kein perfekter Start für die Kölner Haie ins neue Jahr. Gegen Schlusslicht Iserlohn konnten die Domstädter nur einen Punkt ergattern.

Iserlohner Cornel und Gormley finden Antworten auf Kölns Turbostart

Das Spiel begann wie gemalt für das Team von Headcoach Uwe Krupp. 87 Sekunden waren gespielt, als Schütz einen Konter blitzsauber zum 1:0 ins Iserlohner Tor schweißte. Glück für die Gäste, dass Austins Gewaltschuss (5.) nur am Pfosten landete. Aber die Gäste berappelten sich, fanden rasch besser ins Spiel und schafften durch Cornels platzierten Schuss in der 9. Minute den Ausgleich. Und es kam noch besser für die nun strukturierter auftretenden Roosters. Dietz´ Strafe nutzte Gormley im Powerplay nach 17 Sekunden zum 1:2 Aus der zentralen Position hatte der Verteidiger Maß genommen und ins rechte Eck getroffen.

Rutkowskis Sonntagsschuss lähmt die Haie und das Publikum

Eine Strafe gegen Iserlohns Verteidiger Thomas 17 Sekunden vor der Pause brachte die Haie zu Beginn des zweiten Drittels weiter in Überzahl. Spielmacher und Ex-Rooster Grenier hatte den Ausgleich nach wenigen Sekunden auf dem Schläger, traf aber nur die Latte. Nach überstandener Strafe blieb das Spiel umkämpft. Die Roosters hatten allerdings das Glück des Tüchtigen in Person Maciej Rutkowski in ihren Reihen: Der fasste sich in der 27. Minute einfach mal ein Herz, zog aus der halblinken Position ab und traf perfekt in en Winkel zum 1:3. In der Halle herrschte danach von Kölner Seite betroffene Stille, während der mit rund 600 Fans angereiste Iserlohner Anhang seinen Glücksgefühlen lautstark freien Lauf ließ. Strafen gegen Boland (34.) und Bender (40.) überstanden die Gäste mit Glück, Geschick und einem vor allen hellwachen Jenike im Tor.

Grenier leitet Kölner Aufholjagd ein

Wie nicht anders zu erwarten, kam Köln mit wütenden Angriffen aus der zweiten Pause ins Spiel. Dennoch hielten die Iserlohner lange den 1:3 Vorsprung. Es dauerte bis zur 54. Minute, ehe Grenier mit einem starken Rückhandpass Schütz in Szene setzte, der dann zum 2:3 Anschlusstreffer einnetzen konnte. Köln drängte nun mit noch mehr Rückenwind auf den Ausgleich. Thuresson kurvte in der 56. Minute wie ein Slalomfahrer durch die Iserlohner Abwehr und krönte diese starke Einzelleistung mit dem 3:3 Ausgleich. Iserlohn wankte, fiel aber nicht um. Auch, weil Keeper Andy Jenike mit einem Sahnetag keinen weiteren Treffer mehr zuließ. In der anschließenden Overtime hofften die meisten der knapp 17.000 Zuschauer natürlich auf den Zusatzpunkt ihrer Haie. Doch die mussten erst einmal eine Strafe gegen Torschütze Thuresson überstehen. Iserlohns Headcoach Doug Shedden hatte mit Beginn der Strafe seine Auszeit genommen. Dennoch gelang der Siegtreffe nicht. Unter anderem auch deshalb, weil „Monsterblocker“ und Kapitän Mo Müller sich mit allerletztem Einsatz in die Schüsse der Roosters warf. Die Entscheidung musste somit im Penaltyschießen fallen. Für die Haie konnte nur Hänelt verwandeln, während für die Roosters Boland und Jentzsch den keineswegs unverdienten Punkt sicherstellten.

Iserlohn kann Rückstand auf das rettende Ufer leicht verkürzen

In der Tabelle rangieren die Haie auf Platz fünf, Iserlohns Abstand auf das rettende Ufer beträgt nun neun Punkte.

Schon am Freitag geht es für beide Teams weiter. Köln empfängt die mit einem 6:1 Sieg gegen Mannheim im Gepäck anreisenden Münchner. Iserlohn muss seinen verzweifelten Kampf um den Klassenerhalt daheim gegen Wolfsburg fortsetzen.

Stimmen zum Spiel









Statistik

Tore: 1:0 (01:27) Schütz (Grenier/Austin), 1:1 (08:38) Cornel (Ugbekile/Jentzsch), 1:2 (16:39) Gormley (Cornel/Schiemenz) 5-4PP, 1:3 (26:44) Rutkowski (Elias), 2:3 (53:40) Schütz (Grenier/MacLeod), 3:3 (55:57) Thuresson (MacLeod/Sustr), 3:4 (65:00) Jentzsch PEN

Strafminuten: 6-8

Schiedsrichter: Schrader, Anderson

Zuschauer: 16.863

Kölner Haie: Ancicka – Austin, Sustr; Mo. Müller, Dietz; Sennhenn, Aichinger – Schütz, MacLeod, Grenier; Thuresson, Wohlgemuth, McIntyre; Storm, Aubry, Kammerer; Lindner, Proft, Hänelt

Iserlohn Roosters: Jenike – Gormley, Ugbekile; Labrie, Thomas; Bender, Quaas; Korus – Dal Colle, Cornel, Boland; Schiemenz, Sebok, Ziegler; Broda, LeBlanc, Jentzsch; Elias, Jahnke, Rutkowski

Fotostrecke zum Spiel

Kölner Haie - Iserlohn Roosters © by Sportfoto-Sale 2024 (Jan Brüggemann)