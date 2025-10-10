Kölner Haie gewinnen Eishockey-Krimi 4:3 gegen ERC Ingolstadt

Köln. (MR) Die Neuauflage des letztjährigen Halbfinals ging ähnlich spannend über die Bühne; auch diesmal konnten die Haie den Oberbayern letztlich den Zahn ziehen. – Felix Brückmann zeigte sich erneut als starker Rückhalt.

Dass der ERC Ingolstadt das Champions Hockey League Spiel in Bozen von Mittwoch noch in den Knochen hatte, war nicht zu spüren. Sie übernahmen sofort das Spielgeschehen. Mit viel Druck waren sie aus der Kabine gekommen. Von den Haien war im Angriff wenig zuu sehen, und wenn man versuchte, sich vor das Tor zu kombinieren, hatte der Gegner sehr oft den richtigen Riecher, dass eher eine Pantherkelle da war. Ein halber Bauerntrick hinter Devin Williams, und Tuomie stand richtig, um nachzustochern. Er fand die klitzekleine Lücke zwischen Pfosten und Kufe und netzte zum zu dieser Zeit unerwarteten daher besonders umjubelten Führungstreffer für Köln ein (12.). Zwar gab das den Haien etwas Momentum, doch man konnte nicht nachlegen. Keine zwei Minuten später fanden sich die Haie wieder im eigenen Drittel wieder, und erneut war es Tuomie, der diesmal statt eines Aufbaupasses das Spielgerät in die gegnerische Kelle schickte. Powell ließ sich nicht lange bitten und zimmerte den Puck in die Knick (14,), Das sollte bis zur Pause Bestand haben.

Die Audistädter begannen den zweiten Durchgang mit einer Überzahl, die sie aber nicht nutzen konnten, im Gegenteil hatte Aubry eine gute Kontermöglichkeit. Wenig später aber war Tropmann von der blauen Linie erfolgreich, als Brückmann bei viel Verkehr vor der Nase daneben griff (24.). Es blieb dabei, dass Ingolstadt die besseren Pässe und diese vor allem an den richtigen Mann brachte. Zur Drittelmitte verpassen die Panther allerdings gleich zwei Male das leere Scheunentor, als Brückmann aus der Position war. Ein Gerangel hinter dem Kölner Tor zwischen Philipp Krauß und Tyrväinen brachte vielleicht den Haien etwas Energie, denn wenig später schaltete Kemiläinen am schnellsten und konnte den Abpraller im leeren Eck versenken (36.). Erneut unentschieden wurden zum zweiten Mal die Seiten gewechselt.

Im Schlussabschnitt wird die Fahrt wilder

Die Domstädter kamen noch mit dem Momentum des Ausgleichs druckvoller und zielstrebiger aus der Pause, Kari Jalonen hatte auf drei Reihen umgestellt, und Tyrväinen spielte jetzt zwischen MacLeod und Russell. Das zahlte sich bereits nach knapp sechs Minuten aus: man kam in guter Staffette vor das Tor. Doch der Torerfolg blieb zunächst aus, und es sah so aus, als habe man den einen Pass zuviel gespielt. Das Spielgerät kam dann aber über Umwege zu Tyrväinen, mehrfach durch Schlittschuhe abgefälscht, der sich diese Chance nicht nehmen ließ (36.). Eine ähnliche Situation vor Brückmann konnten die Haie mit vereinten Kräften entschärfen. Die Schnzer gerieten in Unterzahl, doch verteidigten sie ihre Zone sehr gut, dass nur Kemiläinen und MacLeod so etwas ähnliches wie einen Schuß zum Tor bringen konnten. Das meiste spielte sich außerhalb der Angriffszone ab. Nachdem es durch einen Fehlpass vor dem eigenen Tor (Austin) nochmals brenzlig geworden war für die Hausherren, liefen Russell und MacLeod eine Befreiung, die letzterer zum 4:2 abschließen konnte (51.). Danach versuchten die Oberbayern, wieder Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Schmölz scheiterte mehrmals, wie auch Breton und Sheen. Knapp drei Minuten vor der finalen Sirene zug Mark French den Goalie, und Powell arbeitete den Puck über den Strich (58.). Doch trotz verwaistem Tor auf der einen Seite und sechs Feldspielern auf der anderen sollte kein Tor mehr fallen, und die Haie freuen sich über einen weiteren Dreipunktesieg.

Auch die Trainer brachten es auf den Punkt: Ingolstadt hatte besser ins Spiel gefunden, während Köln zunächst zu passiv gewesen sei. Ab der zweiten Spielhälfte waren die Haie besser im Spiel, während Ingolstadt hintenraus Tore zu leicht hergegeben habe.

Es spielten:

KEC – 90 Felix Brückmann – 7 Oliwer Kaski, 57 Brady Austin – 63 Patrick Russell, 89 Gregor MacLeod, 10 Tanner Kero; 13 Valtteri Kemiläinen, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 78 Dominik Bikk, 76 Nate Schnarr, 62 Parker Tuomie; 74 Sten Fischer, 91 Moritz Müller – 19 Frederik Storm, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 5 Robin van Calster, 46 Kevin Niedenz, 21 Juhani Tyrväinen, 77 Ryan MacInnis

ERCI – 31 Devin Williams – 4 Morgan Ellis, 75 Alex Breton – 8 Philipp Krauß, 9 Myles Powell, 11 Kenny Agostino; 23 Leon Hüttl, 2 Sam Ruopp – 37 Riley Barber, 98 Peter Abbandonato, 92 Daniel Schmölz; 55 Edwin Tropmann, 7 Chris Jandric – 17 Abbott Girduckis, 89 Austen Keating, 91 Riley Sheen; 85 Luca Hauf, 23 Jakin Smallwood, 86 Daniel Pietta, 16 Johannes Krauß

Die Tore erzielten:

1:0 (11:15) Tuomie (Bokk, Schnarr)

1:1 (13:04) Powell

1:2 (23:59) Tropmann (Girduckis)

2:2 (35:39) Kemiläinen (Storm, Kammerer)

3:2 (45:49) Tyrväinen (MacLeod, Russell)

4:2 (50:13) MacLeod (Russell)

4:3 (57:33) Powell (Barber, Agostino) EA

Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 28 Andreas Huber (85 Kai Jürgens, 51 Dominic Kontny)

Strafen: KEC – 4 Min.; ING – 6 Min.

Zuschauer: 17.610

Kölner Haie – ERC Ingolstadt (10.10.2025)

