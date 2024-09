KÃ¶lner Haie gehen gegen die EisbÃ¤ren Berlin unter

Köln. (MR) Am ersten Spieltag der neuen Saison trafen die Kölner Haie vor ausverkaufter Halle auf den amtierenden Meister, die Eisbären Berlin. Bei sommerlichen...

Die Haie kamen schwer ins Spiel, schienen die Eisbären doch immer einen Schritt schneller zu sein. Lange konnte man sich hauptsächlich bei Ancicka im Kasten bedanken, dass nach wie vor die Null stand. In der 13. Spielminute aber war auch er machtlos, als Berlin den Verteidiger an der Blauen Linie überlief und dann die unübersichtliche Situation vor dem Kasten ausnutzte. Wenn die Haie sich mal im Angriff festsetzen konnten, kam man nicht an Goalie Hildebrand vorbei. Im zweiten Durchgang konnten sich die Haie zunächst etwas besser in Szene setzen, aber nach wie vor ging es besonders von Seiten der Gäste schnell nach vorne. Schütz schließlich erlöste die Haiefans im weiten Rund (31.) – etwas überraschend in eine Druckphase der Eisbären hinein. Doch die Freude währte gerade fünf Minuten. Dann pulverisierten die Bundeshauptstädter die Stimmung mit einem Doppelschlag binnen 24 Sekunden. Und im Powerplay zu Drittelende belohnten sich die Gäste für den Druck mit dem 4:1.

Berliner Druckphasen bis zum Schluss

Die Gäste hatten zunächst auch weniger Glück – ein Doppelpass zwischen Pfoederl und Noebels strich zwei Male die Linie entlang, Kölner Schüsse landeten ungefährdet auf dem Mann. Zwischenzeitlich verflachte das Spiel ein wenig mit vielen Scheibenverlusten. Es dauerte bis zur Endphase des Spiels, dass noch einmal Zählbares zu verzeichnen war. Vor Ancicka wurde gut nachgearbeitet und Neu-Eisbär Kirk konnte zum 5:1 einschieben. Knapp zwei Minuten vor Schluss hatte aber auch der Kölner Anhang nochmals Grund zum Jubeln – wahrscheinlich eher für den Torschützen als ob des Spielstandes: es hatte Joungster Münzenberger eine Staffette mustergültig abgeschlossen. Der zwischenzeitliche Spielstand von 2:5 allerdings riss ja nicht zu Begeisterungsstürmen hin. Da war dann der Schlußpunkt des Britischen Nationalspielers Kirk zum 2:6 fast auch nicht mehr wichtig.

Am Sonntag kommt mit den Adlern Mannheim bereits das nächste Schwergewicht in die Lanxess Arena – die große Chance für die Domstädter, dem Saison-Fehlstart entgegen zu wirken.

Es spielten:

KEC – 45 Tobias Ancicka – 7 Nick Bailen, 57 Brady Austin – 82 Alexandre Grenier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 53 Adam Almquist, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 33 Tim Wohlgemuth, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 65 Marco Münzenberger, 18 Josh Currie, 62 Parker Tuomie; 55 Edwin Tropmann – 19 Frederic Storm, 5 Robin van Calster, 34 Elias Lindner

EBB – 30 Jake Hildebrand – 6 Kai Wissmann, 18 Jonas Müller – 10 Lean Bergmann, 23 Blaine Byron, 94 Liam Kirk; 5 Michell Reinke, 44 Olivier Galipeau – 93 Leo Pföderl, 89 Zach Boychuk, 92 Marcel Noebels; 12 Eric Mik, 56 Markus Niemeläinen – 77 Eric Hördler, 97 Gabriel Fontaine, 95 Frederic Tiffels; 38 Yannick Veilleux, 21 Manuel Wiederer, 71 Maxim Schäfer

Die Tore erzielten:

0:1 (12:43) Fontaine

1:1 (30:03) Schütz (MacLeod, Grenier)

1:2 (35:49) Tiffels (Wissmann, Fontaine)

1:3 (36:13) Hördler (Fontaine, Mik)

1:4 (38:15) Fontaine (Pföderl, Boychuk) PP1

1:5 (56:43) Kirk (Bergmann, Byron)

2:5 (58:58) Münzenberger (Aubry, Kammerer)

2:6 (59:39) Kirk (Müller, Byron)

Schiedsrichter: 7 Marian Rohatsch, 21 Seedo Janssen (51 Dominic Kontny, 86 Tom Giesen)

Strafen: KEC – 6 Min.; EBB – 4 Min.

Zuschauer: 18.600